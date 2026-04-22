Pro koho je výpočet důchodu výhodný? A kdo naopak zapláče nad důchodem?

Vzhledem k tomu, že je při výpočtu starobního důchodu značným způsobem zastoupen prvek solidarity, tak můžeme zjednodušeně říci, že čím vyšší rozhodné příjmy během produktivního života žadatel o starobní důchod měl, tím více klesá jeho životní úroveň odchodem do starobního důchodu.
Měsíční částka starobního důchodu navíc závisí nejenom na dosahovaných příjmech, ale i na získané době pojištění, přičemž do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Zpravidla ženám zvyšuje částku důchodu i výchovné ve výši 500 Kč na každé dítě. Pro koho je tedy výpočet starobního důchodu příznivý?
Nízké příjmy s vysokou dobou pojištění
Kdo celý život pracoval, ten se nemusí obávat odchodu do starobního důchodu ani při podprůměrných příjmech. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u podprůměrných mezd při získané době pojištění v rozsahu 47 let. Máme zvoleny částky, do kterých činí měsíční starobní důchod 77 % a více předchozí čisté mzdy. Při výpočtu čisté mzdy počítáme pouze se základní daňovou slevou na poplatníka.
Z tabulky názorně vidíme, že při osobním vyměřovacím základu (průměrné hrubé mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) ve výši 24 000 Kč a méně je při vysoké době pojištění v rozsahu 47 let měsíční starobní důchod dokonce vyšší, než dosahovaná čistá mzda před odchodem do důchodu.
Hrubá mzda
Čistá mzda
Starobní důchod
Čistý náhradový poměr
20 000 Kč
17 250 Kč
18 813 Kč
109,1 %
24 000 Kč
20 186 Kč
20 337 Kč
100,7 %
28 000 Kč
23 122 Kč
21 068 Kč
91,1 %
32 000 Kč
26 058 Kč
21 799 Kč
83,7 %
36 000 Kč
28 994 Kč
22 529 Kč
77,7 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Pro lidi s nízkými příjmy je tak výpočet starobního důchodu mnohem výhodnější než pro lidi s nadprůměrnými příjmy, kteří mají mnohem nižší náhradový poměr. Důvodem je stejná částka základní výměry důchodu pro všechny důchodce a redukce průměrné důchodové mzdy, když v druhém pásmu se započítává pouze z 26 %.
Od osobního vyměřovacího základu ve výši 80 000 Kč nedosahuje již čistý náhradový poměr ani 50 %, u hrubé mzdy ve výši 80 000 Kč činí čistá mzda na účet 61 290 Kč a starobní důchod při 47 letech pojištění potom 30 568 Kč. Čím více je následně hrubá měsíční mzda nad 80 000 Kč, tím tento čistý náhradový poměr nadále klesá.
Velký počet náhradních dob pojištění a výchovné na děti
I žadatelé o starobní důchod, kteří skutečně odpracovali třeba pouze 20 let mohou mít nadprůměrný starobní důchod, pokud získali vysokou dobu pojištění a přitom měli celkovou průměrnou mzdu za těchto odpracovaných 20 let mírně podprůměrnou. Naproti tomu ani odpracovaných 40 let nezaručuje průměrný důchod. Zápočet náhradních dob pojištění ve velkém rozsahu nebrání nadprůměrnému starobnímu důchodu.
Praktický příklad – porovnání výhodnosti výpočtu důchodu
Paní Jana má osobní vyměřovací základ v rozsahu 40 000 Kč a přitom získala dobu pojištění v rozsahu 46 let, přičemž skutečně paní Jana odpracovala pouze 20 let a zbytek činí náhradní doby pojištění. Paní Janě je tak při zohlednění výchovného na čtyři děti přiznán nadprůměrný starobní důchod ve výši 24 869 Kč. Začátkem letošního roku činil průměrný starobní důchod necelých 22 000 Kč.
Paní Kateřina má osobní vyměřovací základ ve výši 38 000 Kč, získala dobu pojištění v rozsahu 44 let, přičemž skutečně odpracovala 40 let a nevychovala žádné dítě. Paní Kateřině je tak přiznán řádný starobní důchod ve výši 21 746 Kč. Paní Kateřina odpracovala dvakrát tolik let co paní Jana a pochopitelně zaplatila na sociálním pojištění v souhrnu značně vyšší částku, přesto má vlastní starobní důchod nižší. Její osobní vyměřovací základ a celková doba pojištění jsou mírně nižší a nemá nárok na výchovné k důchodu.
Závěrem: Pro koho je výpočet důchodu v Česku výhodný?
Výpočet starobního důchodu v Česku je výhodný pro lidi s nižšími příjmy, kteří získali vysokou dobu pojištění, a to i při vysokém zápočtu náhradních dob pojištění. Významně potom zvyšuje částku důchodu i výchovné na více dětí. Jak jsme si v praktických příkladech vypočítali, tak někteří žadatelé o starobní důchod si dokonce odchodem do starobního důchodu finančně polepší.