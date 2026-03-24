Jaký budete mít důchod při průměrné mzdě? Ve kterém roce to bylo nejvíce?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025, přičemž se ze všech rozhodných příjmů vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Za celý rok 2025 činí průměrná hrubá měsíční mzda 49 215 Kč.
Starobní důchod u průměrné mzdy v roce 2026
V tabulce máme pro názornost vypočteno, jak vysoký je řádný starobní důchod vypočtený v roce 2026 právě u takto vysoké průměrné důchodové mzdy (osobním vyměřovacím základu) u různých dob pojištění. Při výpočtu nepočítáme s výchovným. Při mezerách v pojištění je nutné mít vyšší rozhodné příjmy, aby byl osobní vyměřovací základ ve stejné výši jako bez mezer v pojištění.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
49 215 Kč
|
37 let
|
20 679 Kč
|
49 215 Kč
|
39 let
|
21 532 Kč
|
49 215 Kč
|
41 let
|
22 385 Kč
|
49 215 Kč
|
43 let
|
23 238 Kč
|
49 215 Kč
|
45 let
|
24 091 Kč
|
49 215 Kč
|
47 let
|
24 944 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Výpočet důchodu v roce 2026
Jak vysoký je aktuální hrubý náhradový poměr?
Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let činí měsíční starobní důchod u průměrné mzdy za rok 2025 ve výši 49 215 Kč částku 24 091 Kč, takže hrubý náhradový poměr činí 48,95 % osobního vyměřovacího základu. Zde je nutno zdůraznit, že z takto vysokého důchodu se neplatí žádné daně, zatímco z průměrné mzdy se odvádí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V článku níže však budeme porovnávat náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu u průměrné mzdy v minulých letech, proto budeme pro historické srovnání pracovat s hrubým náhradovým poměrem.
Čistý náhradový poměr v roce 2026
Z hrubé mzdy ve výši 49 215 Kč je při uplatnění pouze základní daňové slevy, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani, sražena daň z příjmu ve výši 4 825 Kč, sociální pojištění ve výši 3 495 Kč a zdravotní pojištění v částce 2 215 Kč, takže čistá mzda na účet dosahuje 38 680 Kč. Při porovnání starobního důchodu za 45 let pojištění v částce 24 091 Kč a průměrné čisté mzdy ve výši 36 680 Kč dosahuje čistý náhradový poměr 65,68 %.
Výpočet důchodu u průměrné mzdy od roku 2006
Ve druhé tabulce máme vypočten řádný starobní důchod a následně i náhradový poměr při výpočtu řádného starobního důchodu v letech 2006, 2011, 2016, 2021 a právě 2026. Výpočet řádného starobního důchodu je vždy proveden na začátku daného roku, přičemž osobní vyměřovací základ je na úrovni průměrné hrubé mzdy za předchozí rok, tak jako tomu bylo při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 v první tabulce. Ve všech případech počítáme s dobou pojištění v rozsahu 45 let.
|
Rok
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
Náhradový poměr
|
2026
|
49 215 Kč
|
45 let
|
24 091 Kč
|
48,95 %
|
2021
|
36 176 Kč
|
45 let
|
17 690 Kč
|
48,90 %
|
2016
|
26 591 Kč
|
45 let
|
13 043 Kč
|
49,05 %
|
2011
|
23 864 Kč
|
45 let
|
12 261 Kč
|
51,38 %
|
2006
|
18 344 Kč
|
45 let
|
9 485 Kč
|
51,71 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že náhradový poměr u průměrné mzdy během let postupně mírně klesal. Při průměrné mzdě byl výpočet starobního důchodu nejvýhodnější v roce 2006, kdy dosahoval hrubý náhradový poměr 51,71 %. V roce 2026 dosahuje hrubý náhradový poměr 48,95 %. Mít osobní vyměřovací základ na úrovni průměrné mzdy bylo přitom v roce 2006 snadněji dostupné než v roce 2026, protože mzdové nůžky se stále lehce rozevírají a v roce 2006 se při výpočtu starobního důchodu hodnotily příjmy za 20 let a v roce 2026 se hodnotí příjmy za 40 let.