Finance.cz  »  Ekonomika

Rakušané pracují méně než Češi, proč?

Petr Gola
Dnes

Sdílet

Ve druhém čtvrtletí letošního roku opětovně stoupl v Rakousku počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek, průměrný počet odpracovaných hodin tak opět klesl. Aktuálně v Rakousku pracuje více žen na zkrácený než na plný úvazek.
Rakousko, mince, bankovky, euro
Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Obecně je obliba zkrácený úvazek ve vyspělých západoevropských zemích vysoká, finanční situace občanů a domácnosti je mnohdy natolik dobrá, že může často jeden z partnerů na zkrácený úvazek pracovat. Poptávka po zkrácených úvazcích je natolik vysoká, že se tomuto trendu musí zaměstnavatelé přizpůsobovat a zkrácené úvazky nabízet. 

Co se dozvíte v článku
  1. EU: Kde jsou zkrácené úvazky nejvíce rozšířené? 
  2. Kolik Rakušanů pracuje na zkrácený úvazek? 
  3. Meziroční růst pracovních smluv na zkrácený úvazek
  4. V Česku jsou zkrácené úvazky nabízeny méně
  5. Zkrácené úvazky jsou oblíbené u starobních důchodců

EU: Kde jsou zkrácené úvazky nejvíce rozšířené? 

Rakousko přitom patří mezi členské země, kde pracuje na zkrácený úvazek nejvíce zaměstnanců. Dalšími členskými zeměmi EU s největší rozšířeností zkrácených úvazků jsou Nizozemí, Německo a Dánsko. Nejvíce lidí si může zkrácený úvazek dovolit v zemích s vysokou životní úrovní, protože zkrácený úvazek pochopitelně znamená nižší měsíční pravidelný příjem, než by zaměstnanec měl v případě zaměstnání na plný úvazek. 

Kolik Rakušanů pracuje na zkrácený úvazek? 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku pracovalo v Rakousku na zkrácený úvazek 32,1 % zaměstnanců. Ženy přitom preferují práci na zkrácený úvazek ještě více než muži, protože je to možnost, jak skloubit péči o děti a kariéru. Na zkrácený úvazek pracovalo v Rakousku 51,1 % žen a 14,8 % mužů. V praxi často volí zkrácený úvazek i finančně zajištění lidé v předdůchodovém věku, kteří již nechtějí nebo nemohou pracovat na plný úvazek. 

Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?

Zobraz výsledek

Meziroční růst pracovních smluv na zkrácený úvazek

Oproti druhému čtvrtletí v roce 2025 pracovalo v Rakousku ve druhém čtvrtletí letošního roku na zkrácený úvazek více o 57 200 zaměstnanců. Naproti tomu počet zaměstnanců pracujících na plný úvazek poklesl o 57 400, celková míra zaměstnanosti tak zůstala téměř stejná. Vyšší rozšířenost zkrácených úvazků má pochopitelně vliv na průměrný počet odpracovaných hodin, který v Rakousku aktuálně činí 35,4 hodiny týdně, což je o 0,2 hodiny méně než v předcházejícím roce. 

Němci pracují méně, mýtus, či realita? Jak dlouho ve skutečnosti pracují Němci? Přečtěte si také:

Němci pracují méně, mýtus, či realita? Jak dlouho ve skutečnosti pracují Němci?

V Česku jsou zkrácené úvazky nabízeny méně

Oproti Rakousku pracuje v Česku na zkrácený úvazek výrazně méně zaměstnanců, v procentním vyjádření přibližně pouze třetina. Důvodem není menší zájem o práci na méně hodin týdně, ale především finanční důvody, kdy si zkrácený úvazek může dovolit méně zaměstnanců než v Rakousku. 

Zkrácené úvazky jsou v Česku legislativou podporovány, když zaměstnavatelé mají při splnění zákonných podmínek u zkráceného úvazku nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 5 % (dle § 7b zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení), kdy místo standardních 24,8 % odvádí za zaměstnance na sociálním pojištění 19,8 % z hrubé mzdy. Jaké další vybrané podmínky je nutno splnit pro čerpání slevy na sociálním pojištění (dle § 7a zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení)?

  • Sleva na sociálním pojištění náleží u vybraných zaměstnanců (např. starších 55 let, studentů do 26 let, zaměstnanců pečující o dítě do 10 let nebo závislou osobu, mladistvých do 21 let).

  • Rozsah zkráceného úvazku musí činit 8 až 30 hodin a hrubá mzda nesmí překročit 1,5násobek průměrné mzdy.

  • Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli. 

Mzdová kalkulačka, kolik vám zůstane z čisté mzdy?

školení pro účetní září

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy.

Zkrácené úvazky jsou oblíbené u starobních důchodců

V řádném důchodovém věku není v Česku výdělečná činnost nikterak omezena, čehož zaměstnavatelé u zkušených zaměstnanců rádi využívají. Vzhledem k tomu, že většina starobních důchodců již nechce nebo nemůže pracovat na plný úvazek, tak je právě zkrácený úvazek vhodným řešením pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociální pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy (dle § 7e zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení). Na tuto významnou slevu mají přitom nárok i starobní důchodci pracující na zkrácený úvazek.

Ve které zemi EU žije nejméně občanů v „chudobě“? Jsou Češi propadlíci, či premianti? Přečtěte si také:

Ve které zemi EU žije nejméně občanů v „chudobě“? Jsou Češi propadlíci, či premianti?

Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14 260–179/26 – „Teilzeitbeschäftigung in Österreich im 2. Quartal 2026 wieter gestiegen“

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO