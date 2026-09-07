Rakušané pracují méně než Češi, proč?

Obecně je obliba zkrácený úvazek ve vyspělých západoevropských zemích vysoká, finanční situace občanů a domácnosti je mnohdy natolik dobrá, že může často jeden z partnerů na zkrácený úvazek pracovat. Poptávka po zkrácených úvazcích je natolik vysoká, že se tomuto trendu musí zaměstnavatelé přizpůsobovat a zkrácené úvazky nabízet.
Co se dozvíte v článku
EU: Kde jsou zkrácené úvazky nejvíce rozšířené?
Rakousko přitom patří mezi členské země, kde pracuje na zkrácený úvazek nejvíce zaměstnanců. Dalšími členskými zeměmi EU s největší rozšířeností zkrácených úvazků jsou Nizozemí, Německo a Dánsko. Nejvíce lidí si může zkrácený úvazek dovolit v zemích s vysokou životní úrovní, protože zkrácený úvazek pochopitelně znamená nižší měsíční pravidelný příjem, než by zaměstnanec měl v případě zaměstnání na plný úvazek.
Kolik Rakušanů pracuje na zkrácený úvazek?
Ve druhém čtvrtletí letošního roku pracovalo v Rakousku na zkrácený úvazek 32,1 % zaměstnanců. Ženy přitom preferují práci na zkrácený úvazek ještě více než muži, protože je to možnost, jak skloubit péči o děti a kariéru. Na zkrácený úvazek pracovalo v Rakousku 51,1 % žen a 14,8 % mužů. V praxi často volí zkrácený úvazek i finančně zajištění lidé v předdůchodovém věku, kteří již nechtějí nebo nemohou pracovat na plný úvazek.
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Meziroční růst pracovních smluv na zkrácený úvazek
Oproti druhému čtvrtletí v roce 2025 pracovalo v Rakousku ve druhém čtvrtletí letošního roku na zkrácený úvazek více o 57 200 zaměstnanců. Naproti tomu počet zaměstnanců pracujících na plný úvazek poklesl o 57 400, celková míra zaměstnanosti tak zůstala téměř stejná. Vyšší rozšířenost zkrácených úvazků má pochopitelně vliv na průměrný počet odpracovaných hodin, který v Rakousku aktuálně činí 35,4 hodiny týdně, což je o 0,2 hodiny méně než v předcházejícím roce.
V Česku jsou zkrácené úvazky nabízeny méně
Oproti Rakousku pracuje v Česku na zkrácený úvazek výrazně méně zaměstnanců, v procentním vyjádření přibližně pouze třetina. Důvodem není menší zájem o práci na méně hodin týdně, ale především finanční důvody, kdy si zkrácený úvazek může dovolit méně zaměstnanců než v Rakousku.
Zkrácené úvazky jsou v Česku legislativou podporovány, když zaměstnavatelé mají při splnění zákonných podmínek u zkráceného úvazku nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 5 % (dle § 7b zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení), kdy místo standardních 24,8 % odvádí za zaměstnance na sociálním pojištění 19,8 % z hrubé mzdy. Jaké další vybrané podmínky je nutno splnit pro čerpání slevy na sociálním pojištění (dle § 7a zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení)?
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Sleva na sociálním pojištění náleží u vybraných zaměstnanců (např. starších 55 let, studentů do 26 let, zaměstnanců pečující o dítě do 10 let nebo závislou osobu, mladistvých do 21 let).
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Rozsah zkráceného úvazku musí činit 8 až 30 hodin a hrubá mzda nesmí překročit 1,5násobek průměrné mzdy.
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Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli.
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Zkrácené úvazky jsou oblíbené u starobních důchodců
V řádném důchodovém věku není v Česku výdělečná činnost nikterak omezena, čehož zaměstnavatelé u zkušených zaměstnanců rádi využívají. Vzhledem k tomu, že většina starobních důchodců již nechce nebo nemůže pracovat na plný úvazek, tak je právě zkrácený úvazek vhodným řešením pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociální pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy (dle § 7e zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení). Na tuto významnou slevu mají přitom nárok i starobní důchodci pracující na zkrácený úvazek.
Ve které zemi EU žije nejméně občanů v „chudobě“? Jsou Češi propadlíci, či premianti?
Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14 260–179/26 – „Teilzeitbeschäftigung in Österreich im 2. Quartal 2026 wieter gestiegen“