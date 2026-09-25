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Růst důchodů od 1. ledna 2027 bude pro předčasné důchodce nižší, o kolik?

Michal Bureš
Dnes

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Předčasný důchod je valorizován méně. O kolik si předčasní důchodci pohorší oproti těm, kteří mají nárok na plnou valorizaci důchodu? Budou mít předčasní důchodci nárok na jednorázový příspěvek?
Autor: Shutterstock
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Dle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo v červnu 2026 nějakou formu důchodu přibližně 2,82 milionu lidí. Starobních důchodců bylo v červnu 2026 přibližně 2,33 milionu, z čehož předčasný důchod pobíralo přibližně 768 tisíc osob.

Co se dozvíte v článku
  1. Valorizace důchodů v roce 2027
  2. Většina předčasných důchodců má nárok jen na valorizaci ve výši základní výměry
  3. Kteří předčasní důchodci mají nárok na plnou výši valorizace?
  4. Jak se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným?
  5. Předčasní důchodci budou mít nárok na jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč
  6. Minimální důchody vzrostou výrazněji
  7. Důchody čeká v roce 2027 změn více

Valorizace důchodů v roce 2027

Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 zvýší všechny typy státních důchodů. Průměrná výše starobního důchodu tak od ledna 2027 vzroste na 22 196 Kč, což představuje přibližně 40,2 % průměrné mzdy.

Řádný i předčasný důchod je složen ze základní a procentní výměry důchodu, přičemž obě části budou od 1. ledna 2027 valorizovány:

  • základní výměra důchodu o 270 Kč na 5170 Kč
  • procentní výměra důchodu o 0,20 %

O valorizaci důchodu není nutné žádat, od ledna 2027 budou důchody zvýšeny automaticky.

Většina předčasných důchodců má nárok jen na valorizaci ve výši základní výměry

Pokud občan pobírá předčasný důchod, přiznaný po 30. září 2023, 1. ledna 2027, tak má důchod valorizován ve výši základní výměry, tedy o 270 Kč měsíčně. Nárok na valorizaci procentní výměry (0,20 %) nemá.

Nárok na valorizaci v plné výši (tedy i o růst procentní výměry) vzniká až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku.

Kteří předčasní důchodci mají nárok na plnou výši valorizace?

Nárok na plnou výši valorizace budou mít ti předčasní důchodci, kteří svého řádného důchodového věku dosáhnou do konce roku 2026.

Na valorizaci základní i procentní výměry mají nárok také předčasní důchodci, kterým byl důchod přiznán před 1. říjnem 2023, protože se u nich valorizace řídí dle tehdejší platné legislativy, kdy měli předčasní důchodci nárok na plnou výši valorizace.

Pokud důchodového věku dosáhne předčasný důchodce během roku 2027, tak nárok na plnou výši valorizace bude mít od 1. ledna 2028.

Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu – výpočet důchodového věku

Jak se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným?

Nyní se podívejme na konkrétní výpočty, o kolik se liší valorizace řádného starobního důchodu a předčasného důchodu. Výpočty jsou provedeny u důchodů bez výchovného. U důchodů s výchovným se od roku 2027 postup výpočtu valorizace procentní výměry liší, protože výchovné od ledna 2027 nepodléhá valorizaci. 

Příklady řádné valorizace starobních důchodů v lednu 2027

Výše důchodu v roce 2026 Výše řádného starobního důchodu v roce 2027 Výše předčasného důchodu v roce 2027 Rozdíl v Kč
12 000 Kč 12 285 Kč 12 270 Kč 15 Kč
13 000 Kč 13 287 Kč 13 270 Kč 17 Kč
14 000 Kč 14 289 Kč 14 270 Kč 19 Kč
15 000 Kč 15 291 Kč 15 270 Kč 21 Kč
16 000 Kč 16 293 Kč 16 270 Kč 23 Kč
17 000 Kč 17 295 Kč 17 270 Kč 25 Kč
18 000 Kč 18 297 Kč 18 270 Kč 27 Kč
19 000 Kč 19 299 Kč 19 270 Kč 29 Kč
20 000 Kč 20 301 Kč 20 270 Kč 31 Kč
21 000 Kč 21 303 Kč 21 270 Kč 33 Kč
22 000 Kč 22 305 Kč 22 270 Kč 35 Kč
23 000 Kč 23 307 Kč 23 270 Kč 37 Kč
24 000 Kč 24 309 Kč 24 270 Kč 39 Kč
25 000 Kč 25 311 Kč 25 270 Kč 41 Kč
26 000 Kč 26 313 Kč 26 270 Kč 43 Kč
27 000 Kč 27 315 Kč 27 270 Kč 45 Kč
28 000 Kč 28 317 Kč 28 270 Kč 47 Kč
29 000 Kč 29 319 Kč 29 270 Kč 49 Kč
30 000 Kč 30 321 Kč 30 270 Kč 51 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Z tabulky je patrné, že rozdíl mezi valorizací řádného a předčasného důchodu je nízký. Důvodem je nízké zvýšení procentní výměry o 0,2 %, jejíž výše závisí zejména na získané době pojištění a dosahovaných výdělcích.

Jak se vám od ledna 2027 zvýší důchod?

Předčasní důchodci budou mít nárok na jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč

Vláda rovněž podpořila návrh, v rámci něhož důchodcům vyplatí jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč.

Na ten budou mít nárok i předčasní důchodci, protože návrh novely uvádí, že na jednorázový příspěvek bude mít nárok každý, komu byl před 1. lednem 2027 přiznán jakýkoli důchod z českého důchodového pojištění a zároveň mu nárok na jeho výplatu trval alespoň po část výplatního měsíce, ve kterém bude jednorázový příspěvek vyplacen.

Naopak lidé, kterým bude důchod přiznán během roku 2027, na příspěvek dle aktuálního znění novely nárok mít nebudou.

Součástí této novely je i automatické zvýšení starobního důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.

Novela (na rozdíl od valorizace) ještě musí projít legislativním procesem. Musí ji schválit Poslanecká sněmovna a Senát a následně ji musí podepsat prezident.

Minimální důchody vzrostou výrazněji

Od 1. ledna 2027 vzroste minimální výše důchodů, a to následovně:

Typ důchodu

Výše důchodu v roce 2026

Výše důchodu v roce 2027

Rozdíl

Starobní důchod

9 800 Kč

10 340 Kč

540 Kč

Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

9 800 Kč

10 340 Kč

540 Kč

Invalidní důchod pro invaliditu II. stupně

7 350 Kč

7 755 Kč

405 Kč

Invalidní důchod pro invaliditu I. stupně

6 530 Kč

6 894 Kč

364 Kč

Vdovský a vdovecký důchod

7 350 Kč

7 755 Kč

405 Kč

Sirotčí důchod

6 860 Kč

7 238 Kč

378 Kč

Zdroj: MPSV

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Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

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Důchody čeká v roce 2027 změn více

Důchody čeká v roce 2027 změn více, některé jsou již schválené a o některých se ještě jedná.

Například se má vrátit zvýšení důchodu za práci v důchodu, přičemž má zůstat zachována sleva na důchodovém pojištění ve výši 6,5 %. Schválené změny se týkají také výchovného, které bude částečně nahrazeno rodinným vyměřovacím základem. O valorizaci důchodů na rok 2027 a změnách v českých důchodech se dočtete v našem článku.

Jak vysoký je důchod při celoživotní práci za minimální mzdu? Přečtěte si také:

Jak vysoký je důchod při celoživotní práci za minimální mzdu?

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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