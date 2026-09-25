Růst důchodů od 1. ledna 2027 bude pro předčasné důchodce nižší, o kolik?

Dle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo v červnu 2026 nějakou formu důchodu přibližně 2,82 milionu lidí. Starobních důchodců bylo v červnu 2026 přibližně 2,33 milionu, z čehož předčasný důchod pobíralo přibližně 768 tisíc osob.
Co se dozvíte v článku
- Valorizace důchodů v roce 2027
- Většina předčasných důchodců má nárok jen na valorizaci ve výši základní výměry
- Kteří předčasní důchodci mají nárok na plnou výši valorizace?
- Jak se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným?
- Předčasní důchodci budou mít nárok na jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč
- Minimální důchody vzrostou výrazněji
- Důchody čeká v roce 2027 změn více
Valorizace důchodů v roce 2027
Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 zvýší všechny typy státních důchodů. Průměrná výše starobního důchodu tak od ledna 2027 vzroste na 22 196 Kč, což představuje přibližně 40,2 % průměrné mzdy.
Řádný i předčasný důchod je složen ze základní a procentní výměry důchodu, přičemž obě části budou od 1. ledna 2027 valorizovány:
- základní výměra důchodu o 270 Kč na 5170 Kč
- procentní výměra důchodu o 0,20 %
O valorizaci důchodu není nutné žádat, od ledna 2027 budou důchody zvýšeny automaticky.
Většina předčasných důchodců má nárok jen na valorizaci ve výši základní výměry
Pokud občan pobírá předčasný důchod, přiznaný po 30. září 2023, 1. ledna 2027, tak má důchod valorizován ve výši základní výměry, tedy o 270 Kč měsíčně. Nárok na valorizaci procentní výměry (0,20 %) nemá.
Nárok na valorizaci v plné výši (tedy i o růst procentní výměry) vzniká až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku.
Kteří předčasní důchodci mají nárok na plnou výši valorizace?
Nárok na plnou výši valorizace budou mít ti předčasní důchodci, kteří svého řádného důchodového věku dosáhnou do konce roku 2026.
Na valorizaci základní i procentní výměry mají nárok také předčasní důchodci, kterým byl důchod přiznán před 1. říjnem 2023, protože se u nich valorizace řídí dle tehdejší platné legislativy, kdy měli předčasní důchodci nárok na plnou výši valorizace.
Pokud důchodového věku dosáhne předčasný důchodce během roku 2027, tak nárok na plnou výši valorizace bude mít od 1. ledna 2028.
Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu – výpočet důchodového věku
Jak se liší zvýšení předčasných důchodů oproti řádným?
Nyní se podívejme na konkrétní výpočty, o kolik se liší valorizace řádného starobního důchodu a předčasného důchodu. Výpočty jsou provedeny u důchodů bez výchovného. U důchodů s výchovným se od roku 2027 postup výpočtu valorizace procentní výměry liší, protože výchovné od ledna 2027 nepodléhá valorizaci.
Příklady řádné valorizace starobních důchodů v lednu 2027
|Výše důchodu v roce 2026
|Výše řádného starobního důchodu v roce 2027
|Výše předčasného důchodu v roce 2027
|Rozdíl v Kč
|12 000 Kč
|12 285 Kč
|12 270 Kč
|15 Kč
|13 000 Kč
|13 287 Kč
|13 270 Kč
|17 Kč
|14 000 Kč
|14 289 Kč
|14 270 Kč
|19 Kč
|15 000 Kč
|15 291 Kč
|15 270 Kč
|21 Kč
|16 000 Kč
|16 293 Kč
|16 270 Kč
|23 Kč
|17 000 Kč
|17 295 Kč
|17 270 Kč
|25 Kč
|18 000 Kč
|18 297 Kč
|18 270 Kč
|27 Kč
|19 000 Kč
|19 299 Kč
|19 270 Kč
|29 Kč
|20 000 Kč
|20 301 Kč
|20 270 Kč
|31 Kč
|21 000 Kč
|21 303 Kč
|21 270 Kč
|33 Kč
|22 000 Kč
|22 305 Kč
|22 270 Kč
|35 Kč
|23 000 Kč
|23 307 Kč
|23 270 Kč
|37 Kč
|24 000 Kč
|24 309 Kč
|24 270 Kč
|39 Kč
|25 000 Kč
|25 311 Kč
|25 270 Kč
|41 Kč
|26 000 Kč
|26 313 Kč
|26 270 Kč
|43 Kč
|27 000 Kč
|27 315 Kč
|27 270 Kč
|45 Kč
|28 000 Kč
|28 317 Kč
|28 270 Kč
|47 Kč
|29 000 Kč
|29 319 Kč
|29 270 Kč
|49 Kč
|30 000 Kč
|30 321 Kč
|30 270 Kč
|51 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet
Z tabulky je patrné, že rozdíl mezi valorizací řádného a předčasného důchodu je nízký. Důvodem je nízké zvýšení procentní výměry o 0,2 %, jejíž výše závisí zejména na získané době pojištění a dosahovaných výdělcích.
Jak se vám od ledna 2027 zvýší důchod?
Předčasní důchodci budou mít nárok na jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč
Vláda rovněž podpořila návrh, v rámci něhož důchodcům vyplatí jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč.
Na ten budou mít nárok i předčasní důchodci, protože návrh novely uvádí, že na jednorázový příspěvek bude mít nárok každý, komu byl před 1. lednem 2027 přiznán jakýkoli důchod z českého důchodového pojištění a zároveň mu nárok na jeho výplatu trval alespoň po část výplatního měsíce, ve kterém bude jednorázový příspěvek vyplacen.
Naopak lidé, kterým bude důchod přiznán během roku 2027, na příspěvek dle aktuálního znění novely nárok mít nebudou.
Součástí této novely je i automatické zvýšení starobního důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.
Novela (na rozdíl od valorizace) ještě musí projít legislativním procesem. Musí ji schválit Poslanecká sněmovna a Senát a následně ji musí podepsat prezident.
Minimální důchody vzrostou výrazněji
Od 1. ledna 2027 vzroste minimální výše důchodů, a to následovně:
|
Typ důchodu
|
Výše důchodu v roce 2026
|
Výše důchodu v roce 2027
|
Rozdíl
|
Starobní důchod
|
9 800 Kč
|
10 340 Kč
|
540 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně
|
9 800 Kč
|
10 340 Kč
|
540 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu II. stupně
|
7 350 Kč
|
7 755 Kč
|
405 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu I. stupně
|
6 530 Kč
|
6 894 Kč
|
364 Kč
|
Vdovský a vdovecký důchod
|
7 350 Kč
|
7 755 Kč
|
405 Kč
|
Sirotčí důchod
|
6 860 Kč
|
7 238 Kč
|
378 Kč
Zdroj: MPSV
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Důchody čeká v roce 2027 změn více
Důchody čeká v roce 2027 změn více, některé jsou již schválené a o některých se ještě jedná.
Například se má vrátit zvýšení důchodu za práci v důchodu, přičemž má zůstat zachována sleva na důchodovém pojištění ve výši 6,5 %. Schválené změny se týkají také výchovného, které bude částečně nahrazeno rodinným vyměřovacím základem. O valorizaci důchodů na rok 2027 a změnách v českých důchodech se dočtete v našem článku.