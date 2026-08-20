S čím počítat při práci pro dva zaměstnavatele v 10 bodech

Dlouhodobě pracovat současně pro dva zaměstnavatele není snadné, mělo by se jednat o přechodné období a výhodnější je věnovat se naplno jednomu zaměstnání. Druhé zaměstnání však v praxi znamená důležitý další příjem navíc nebo možnost získat nové důležité pracovní zkušenosti.
Co se dozvíte v článku
- 1. Nutnost daňového přiznání
- 2. Daňové slevy náleží pouze jednou
- 3. Dvě pracovní smlouvy
- 4. Pozitivní vliv na výši důchodu
- 5. Minimální mzda 22 400 Kč platí pro práci na plný úvazek
- 6. Nedodržuje se minimální vyměřovací základ v druhém zaměstnání
- 7. Pracovat pro dva zaměstnavatele mohou samozřejmě i důchodci
- 8. Legislativní ochrana zákoníku práce
- 9. Nezvyšuje se šance na poloviční krácení u předčasného důchodu
- 10. Příspěvky na smlouvy lze čerpat od obou zaměstnavatelů
1. Nutnost daňového přiznání
Zaměstnanci pracující alespoň v jednom měsíci během roku pro dva zaměstnavatele současně si musí za příslušný rok sami podat daňové přiznání a nemohou žádného ze zaměstnavatelů požádat o roční zúčtování daně, pokud byla z obou zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu.
2. Daňové slevy náleží pouze jednou
Nárok na uplatnění daňových slev, vždy minimálně na slevu na poplatníka, vzniká, pokud je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Pro žádný měsíc však nemůže být prohlášení k dani podepsáno u dvou zaměstnavatelů současně. Žádnou daňovou slevu není možné čerpat dvakrát. V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak náleží nárok na daňový bonus, kdy se nic neplatí na dani z příjmu a ještě se peníze od státu dostávají. I daňový bonus je pochopitelně možné čerpat pouze v jednom zaměstnání.
3. Dvě pracovní smlouvy
Při práci pro dva zaměstnavatele současně se samozřejmě veškeré pracovně-právní otázky řeší v každém zaměstnání individuálně. V každém zaměstnání se podepisuje pracovní smlouva nebo některá z pracovních dohod a případně se ukončuje každé zaměstnání zvlášť, apod.
4. Pozitivní vliv na výši důchodu
Měsíční částku starobního důchodu zásadním způsobem ovlivňují příjmy v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Druhé zaměstnání, ze kterého se odvádí sociální pojištění, má tedy pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu.
5. Minimální mzda 22 400 Kč platí pro práci na plný úvazek
Pracovat současně na dva plné úvazky je v podstatě nemožné, takže v praxi se volí pro druhé zaměstnání práce na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod. Při nižším hodinovém úvazku může být hrubá měsíční mzda v takovém případě nižší než 22 400 Kč, což je částka minimální měsíční mzdy v roce 2026 platné pro práci na plný úvazek.
6. Nedodržuje se minimální vyměřovací základ v druhém zaměstnání
Při výpočtu zdravotního pojištění musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ, který je na úrovni minimální mzdy platné pro práci na plný úvazek. To znamená, že efektivní sazba zdravotního pojištění zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 22 400 Kč, kteří nejsou současně státními pojištěnci, je vyšší než standardních 4,5 %. To však neplatí pro zaměstnance, kteří již v jednom zaměstnání odvádí minimum, v takovém případě se zdravotní pojištění z druhého zaměstnání vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, druhému zaměstnavateli je však nutné doručit potvrzení od prvního zaměstnavatele o dodržení alespoň minimálního vyměřovacího základu v hlavním zaměstnání.
7. Pracovat pro dva zaměstnavatele mohou samozřejmě i důchodci
V řádném důchodovém věku nejsou žádná příjmová omezení, takže řádní starobní důchodci mohou samozřejmě pracovat pro dva zaměstnavatele současně, tak jako ostatní zaměstnanci. Starobní důchodci pracující pro dva zaměstnavatele současně mají nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy v obou zaměstnáních.
Jak sleva na sociálním pojištění zvýší vaši čistou mzdu?
8. Legislativní ochrana zákoníku práce
Všichni zaměstnanci mají nárok na legislativní ochranu v souladu se zákoníkem práce. To platí i pro zaměstnance, kteří si ve druhém zaměstnání pouze přivydělávají ke svému hlavnímu zaměstnání. Skutečnost, že zaměstnanec pracuje ještě současně pro jiného zaměstnavatele, kde má případně i vyšší hrubou mzdu, není žádným důvodem pro rychlejší ukončení pracovního poměru.
9. Nezvyšuje se šance na poloviční krácení u předčasného důchodu
Od roku 2026 mají občané s vysokou dobou pojištění alespoň v rozsahu 45 let nárok na poloviční krácení při výpočtu předčasného důchodu, přičemž se do potřebné doby pojištění pro účely nižšího krácení nepočítají všechny náhradní doby pojištění (např. studium). Rok práce pro dva zaměstnavatele současně se započítává do doby pojištění pro důchodové účely jako jeden rok. Žádný odpracovaný rok se nemůže počítat jako dva roky. Prací pro dva zaměstnavatele současně nelze tedy docílit vyšší doby pojištění a tím třeba i nižšího krácení při případném odchodu do předčasného důchodu.
10. Příspěvky na smlouvy lze čerpat od obou zaměstnavatelů
Mezi oblíbené pracovní benefity patří příspěvky zaměstnavatele na finanční produkty zaměstnance. Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně mohou dostávat příspěvky a benefity od obou zaměstnavatelů.