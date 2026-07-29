Spořicí účty v červenci 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %?

V červnovém srovnání spořicích účtů nabízela nejvyšší úrokovou sazbu mBank, a to pro klienty do 15 let. Ani v červenci se na tom nic nezměnilo.
Jaká je aktuální nabídka spořicích účtů? Jaké podmínky je zapotřebí splnit pro dosažení těch nejvyšších sazeb?
Srovnání spořicích účtů v červenci 2026
Ve srovnání spořicích účty jsou zahrnuty pouze ty, jejichž úroková sazba přesahuje 3 %.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě mladší 15 let
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,21 %
|Do 250 000 Kč
|4,01 % do 500 000 Kč
3,41 % do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet
|4,08 %
|Do 200 000 Kč
|3,30 %
|–
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %**
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Komerční banka: Dětský spořicí účet
|4,00 %
|Do 200 000 Kč
|0,00 %
|Od 0 do 18 let
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,80 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %***
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|UniCredit Bank
|3,70 %
|Do 500 000 Kč
|3,00 %*******
|5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
|Komerční banka: Spořicí účet KB
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Banka Creditas: Spořicí účet TOP
|3,25 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Partners banka
|3,20 %******
|-
|-
|5× platba kartou měsíčně*******
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** Nad 2 000 000 Kč činí úroková sazba 0,01 %
****** S doporučením činí úroková sazba 4,06 %
******* Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Do srovnání nejsou zahrnuty spořicí účty, u nichž je vyšší úroková sazba podmíněna pravidelným investováním nebo spořením do dalších finančních produktů. Na tyto nabídky upozorňujeme pouze u bank, které zároveň nabízejí úrokovou sazbu přesahující 3 % p.a. i bez splnění těchto podmínek.
Na trhu jsou také spořicí účty s vyššími úrokovými sazbami, jejichž získání je podmíněno minimálním vkladem přesahujícím 1 milion Kč. Jde například o nabídky Oberbank nebo J&T Banky. Tyto spořicí účty jsme do srovnání nezařadili, protože jsou určeny především klientům s vyšším objemem volných finančních prostředků.
mBank: mSpořicí účet pro děti s úrokem 5,01 %
mBank nabízí mSpořicí účet pro děti s úrokovou sazbou ve výši 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč, nad tuto sazbu je vklad úročen 3,01 %. mBank garantuje úrokovou sazbu do odvolání, minimálně do 31. prosince 2026.
Nicméně nejedná se o jediný spořicí účet mBank, který nabízí zajímavé úročení.
mBank: mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,21 %
mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,21 % do 250 000 Kč s garancí do odvolání, minimálně do 16. srpna 2026. Nad 250 000 Kč je dále vklad úročen následovně:
- 4,01 % p.a. od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč
- 3,41 % p.a. od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
- 3,21 % p.a. nad 3 000 000 Kč
-
Úrokovou sazbu ve výši 4,21 % nabízí mBank první tři měsíce bez podmínek, od dalšího měsíce je ovšem nutné splnit tyto poměrně jednoduché podmínky:
- příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
- 5 plateb kartou měsíčně.
Dále mBank nabízí mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. s garancí do odvolání, minimálně do 16. srpna 2026.
Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet s úrokovou sazbou 4,08 %
Trinity Bank na svém Narozeninovém spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu 4,08 % pro vklady do 200 000 Kč, nad tuto hranici se pak vklad úročí sazbou 3,30 %, a to s garancí až do 31. srpna 2026.
Zvýšená úroková sazba 4,08 % se vztahuje na Narozeninové účty založené od 10. dubna 2026. Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 %
Raiffeisenbank nabízí na Bonusovém spořicím účtu úrokovou sazbu až 4,00 % p.a. Pro její získání je nutné účet aktivovat v mobilní aplikaci a každý měsíc zaplatit alespoň desetkrát platební kartou. Pokud klient podmínky nesplní, bude jeho vklad úročen pouze sazbou 0,10 % p.a.
Zvýhodněná sazba 4,00 % p.a. platí pro klienty s tarify Chytrý účet, Aktivní účet i Exkluzivní účet u vkladů do 500 000 Kč. U vyšších zůstatků se úroková sazba liší podle zvoleného tarifu:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Úroky připisuje banka vždy 5. den následujícího kalendářního měsíce.
Klienti mohou získat ještě vyšší úrokovou sazbu 4,20 % p.a. pro vklady do 500 000 Kč, pokud zároveň splní investiční podmínku. Stačí pravidelně investovat alespoň 500 Kč měsíčně do podílových fondů, nebo mít na konci kalendářního měsíce investiční portfolio v hodnotě minimálně 400 000 Kč.
Raiffeisenbank navíc pokračuje v akci pro nové klienty, kteří si založili běžný účet v období od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026. Pokud v kalendářním měsíci provedou alespoň deset plateb kartou, mohou získat bonus 500 Kč měsíčně, a to po dobu až šesti měsíců.
Komerční banka: Dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 %
Komerční banka nabízí pro klienty do 18 let (včetně) Dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 % do výše vkladu 200 000 Kč. Nad 200 000 Kč není vklad nijak úročen.
Maximální výše všech odchozích plateb z dětského spořicího účtu je 50 000 Kč za měsíc (pro děti ve věku 15–18 let, pro mladší děti jsou limity nižší), nastavit lze i nižší.
Pro dospělé klienty nabízí Komerční banka Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 %.
VÚB banka: Spoření bez limitů s úrokovou sazbou 3,80 %
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) oproti červnovému srovnání na svém Spoření bez limitů navýšila úrokovou sazbu o 0,10 procentního bodu, a to 3,80 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Spořicí účet je veden v českých korunách. Jelikož však VÚB sídlí na Slovensku, podléhají vyplácené úroky podle slovenských daňových předpisů 19% srážkové dani.
Čeští klienti se mohou této srážkové dani vyhnout, pokud bance doloží potvrzení o daňovém domicilu v České republice. O jeho vydání lze požádat místně příslušný finanční úřad, přičemž správní poplatek činí 100 Kč.
Podrobné informace o získání potvrzení o daňovém domicilu i postupu jeho předložení zveřejňuje VÚB na svých internetových stránkách.
Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti s úrokovou sazbou 3,80 %
Česká spořitelna má v nabídce Spořicí účet pro děti s úrokovou sazbou 3,80 % do 100 000 Kč, ale s podmínkou pravidelného zasílání kapesného ve výši alespoň 50 Kč měsíčně. Spořicí účet je určen pro klienty mladší 15 let. Pokud podmínka „kapesného“ splněna není, tak úroková sazba činí 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč. Nad 100 000 Kč je vklad úročen 0,01 % p.a.
Česká spořitelna nabízí spořicí účet i pro dospělé, nicméně pro získání úrokové sazby ve výši 3,80 % do 400 000 Kč, je nutné splnit tyto podmínky:
- mít George
- založit nový Plus účet a nový Spořicí účet
- či převést stávající Standard účet na Plus účet a zároveň si založit Spořicí účet
- pravidelná investice nebo penzijní spoření min. 2 000 Kč měsíčně.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu Česká spořitelna klientům zobrazí v aplikaci nejpozději do 7 pracovních dnů od splnění všech podmínek kampaně.
Úroková sazba 3,80 % p. a. platí do 31. srpna 2026, jestliže budete nadále splňovat podmínky kampaně. Následně se od 1. září 2026 bude vklad úročit dle standardních úrokových podmínek banky platných v daném období. Pro klienty, kteří nechtějí investovat či spořit, nabízí spořicí účet České spořitelny s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
ČSOB: Spoření s bonusem se sazbou 3,80 %
ČSOB má v nabídce Spoření s bonusem, kde lze získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % p.a. pro vklady do 250 000 Kč, nad tuto částku pak úrok činí 2,00 % p.a.
Po dobu prvních tří měsíců získají klienti zvýhodněnou sazbu bez podmínek, po uplynutí této doby je nutné splnit tyto podmínky:
- na účet zaslat příjem alespoň 15 000 Kč měsíčně,
- provést alespoň 5 plateb kartou měsíčně,
- pravidelně odkládat minimálně 1 500 Kč měsíčně do Penzijka, Stavebka nebo investic.
Klienti programu ČSOB Premium musí do vybraných produktů odkládat alespoň 4 000 Kč měsíčně, za což získají sazbu 3,80 % p.a. až do výše vkladu 1 000 000 Kč.
Výhodná sazba ve výši 3,80 % p.a. do 250 000 Kč je pak snáze dosažitelná pro mladé lidi ve věku 18 až 26 let, kdy stačí splnit pouze podmínku provedení 5 plateb kartou měsíčně. Není u nich vyžadován pravidelný příjem ani odkládání peněz do dalších produktů.
Stejnou sazbu nabízí ČSOB také nezletilým klientům. V jejich případě však musí potřebné podmínky splnit rodiče.
Klienti, kteří nechtějí využívat Penzijko, Stavebko ani investice, mohou získat sazbu 2,75 % p.a. do 250 000 Kč. Podmínkou je pravidelný příjem alespoň 15 000 Kč měsíčně a 5 plateb kartou. Část vkladu nad 250 000 Kč se i v tomto případě úročí sazbou 2,00 % p.a.
Pokud klient nesplní ani tyto podmínky, bude jeho vklad úročen pouze základní sazbou 0,25 % p.a.
Zvýhodněnou sazbu 3,80 % p.a. garantuje ČSOB do 30. září 2026. Případnou změnu úrokové sazby banka oznámí nejpozději dva týdny před koncem platnosti této nabídky.
UniCredit Bank: START, OPEN a TOP s úrokovou sazbou až 3,70 %
UniCredit Bank zvyšovala úrokové sazby na svých běžných účtech, kterých má v nabídce hned tři -START, OPEN a TOP. Na nich mohou klienti získat úrokovou sazbu až ve výši 3,70 % pro vklady do 500 000 Kč, dále pro vklady od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč je výše úrokové sazby 3,00 %. Úroková sazba ve výši 3,70 % je složena z několika úroků:
|Typ úroku
|Úroková sazba do 500 000 Kč
|Úroková sazba do 2 000 000 Kč
|Základní úrok
|0,01 %
|0,01 %
|Bonusový úrok
|1,69 %
|1,69 %
|Bonusový úrok Extra
|2,00 %
|1,30 %
Bonusovou sazbu 1,69 % získají klienti při provedení alespoň tři plateb kartou měsíčně. Bonusovou sazbu Extra ve výši 2,0 %, respektive 1,30 %, získají klienti při měsíčním příjmu alespoň 20 000 Kč na účet, případně při sjednání pravidelného investování.
Nad 2 000 000 Kč je pak vklad úročen základním úrokem ve výši 0,01 %.
Komerční banka: Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 %
Komerční banka má v nabídce Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 % p.a. pro vklady do 1 000 000 Kč, nad tento vklad činí úroková sazba 0,10 % p.a. Podmínky pro získání zvýhodněné sazby se liší podle toho, zda jde o nového nebo stávajícího klienta.
Noví klienti Komerční banky
Noví klienti musí splnit dvě podmínky:
- používat mobilní aplikaci Komerční banky,
- do tří měsíců od založení spořicího účtu si sjednat některý z běžných tarifů banky, například bezplatný tarif Start.
Bonusová sazba se začne uplatňovat až po splnění obou podmínek.
Stávající klienti Komerční banky
Stávající klienti musí splnit také dvě podmínky:
- převést na účet jednorázově alespoň 100 000 Kč z účtu vedeného u jiné banky,
- aktivovat bonusové úročení v internetovém bankovnictví KB+ v detailu spořicího účtu prostřednictvím volby „Získat bonus“.
Pokud klient podmínky nesplní, bude jeho vklad úročen pouze základní sazbou 0,10 % p.a.
Banka Creditas: Spořicí účet TOP s úrokovou sazbou 3,25 %
Banka Creditas nabízí Spořicí účet TOP s úrokovou sazbou 3,25 % pro vklad do výše 500 000 Kč, zůstatek je pak úročen sazbou 3,30 % p.a.
Dále nabízí navýšení úrokové sazby na 4,25 % pro vklady do 500 000 Kč, jestliže klient bude pravidelně investovat minimálně 3 000 Kč měsíčně.
Při investování od 1 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně nabízí Creditas úrokovou sazbu ve výši 3,75 % na zůstatek do 500 000.
Fio banka: Fio konto s úrokovou sazbou 3,25 %
Fio banka nabízí na Fio kontu bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. pro vklady do 200 000 Kč. Část prostředků nad tuto hranici se úročí podle jednotlivých pásem:
- 0,10 % p.a. z části vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč,
- 0,15 % p.a. z části vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč,
- 0,20 % p.a. z části vkladu nad 10 000 000 Kč.
Fio konto je určeno fyzickým osobám. Právnickým osobám nabízí Fio banka samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a., která se vztahuje na celý vklad bez omezení jeho maximální výše.
Partners Banka: úroková sazba 3,20 % na Spořicím účtu
Partners Banka nabízí tři typy běžných účtů – Pro jednoho, Pro dva a Pro rodinu.
Ke všem je možné založit spořicí účet se základní úrokovou sazbou 3,20 % p.a., která platí bez omezení maximální výše vkladu. U tarifů Pro dva a Pro rodinu ji klienti získají automaticky a bez dalších podmínek.
U tarifu Pro jednoho je přiznání sazby 3,20 % p.a. podmíněno aktivním využíváním účtu. Klient musí každý měsíc provést alespoň pět plateb kartou a mít aktivovanou službu Hlídání minimálního zůstatku.
Pokud tyto podmínky nesplní, sníží se po třech měsících úroková sazba na 2,03 % p.a. Jakmile začne požadované podmínky znovu plnit nebo přejde na tarif Pro dva či Pro rodinu, banka mu vrátí úročení na 3,20 % p.a.
Partners Banka zároveň nabízí doporučitelský program. Stávající klient, který doporučí nového zákazníka, může získat zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,06 % p.a. na vklady do 500 000 Kč, a to po dobu jednoho měsíce.
Odměnu získá i doporučený klient. Tomu banka po splnění podmínek akce zvýší úrokovou sazbu o 1 procentní bod, a to na dobu tří měsíců.
Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Banky a spořitelny nabízejí celou řadu spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Některé z nich však nabízejí úrokové sazby ve výši 3,00 % p.a. a nižší, ale s podmínkou investice či uložení vkladu do jiných produktů.
Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz: