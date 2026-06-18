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Spořicí účty v červnu 2026: pokračují banky ve zvyšování úrokových sazeb? Kde získáte úrok ve výši 5 %?

Michal Bureš
Včera

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Banky lákají na úroky přes 4 %, často však jen za splnění řady podmínek. Přinášíme aktuální srovnání spořicích účtů v červnu 2026 a přehled požadavků pro získání nejvyššího zhodnocení.
Autor: Shutterstock
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květnovém srovnání spořicích účtů nabízela nejvyšší úrokovou sazbu u mBank, ale pouze pro klienty do 15 let, což se v červnovém srovnání nezměnilo. Jaká je aktuální nabídka spořicích účtů? Jaké podmínky je zapotřebí splnit pro dosažení těch nejvyšších sazeb?

Co se dozvíte v článku
  1. Srovnání spořicích účtů v červnu 2026: kde najdete nejvyšší úrokovou sazbu?
  2. mBank: úroková sazba 5,01 % na mSpořicím účtu pro děti
  3. Trinity Bank: úroková sazba 4,08 % na Narozeninovém spořicím účtu
  4. mBank: úroková sazba 4,01 % na mSpořicím účtu Plus
  5. Raiffeisenbank: úroková sazba 4,00 % na Bonusovém spořicím účtu
  6. Česká spořitelna: úroková sazba 3,80 % na Spořicím účtu pro děti
  7. ČSOB: úroková sazba 3,80 % na Spoření s bonusem
  8. VÚB banka: úroková sazba 3,70 % na Spoření bez limitů
  9. UniCredit Bank: úroková sazba 3,50 % na účtech START, OPEN a TOP
  10. Komerční banka: úroková sazba 3,50 % na Spořicím účtu KB
  11. Fio banka: úroková sazba 3,25 % na Fio kontu
  12. Partners Banka: úroková sazba 3,20 % na Spořicím účtu
  13. Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice

Srovnání spořicích účtů v červnu 2026: kde najdete nejvyšší úrokovou sazbu?

Ve srovnání spořicích účty jsme zahrnuly ty, jejich úroková sazba přesahuje 3 %.

Banka Úrok do hranice Hranice Úrok nad hranicí Další podmínky
mBank: mSpořicí účet pro děti  5,01 % Do 50 000 Kč 3,01 % Založení účtu pro dítě mladší 15 let 
Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet 4,08 %  Do 200 000 Kč 3,30 %
mBank:
mSpořicí účet Plus 		 4,01 % Do 500 000 Kč 3,41 % od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč

3,21 % nad 3 000 000,01 Kč		 Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet		 4,00 % Do 500 000 Kč 0,10 %** 10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti		 3,80 %*** Do 100 000 Kč  0,01 %  Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
ČSOB: Spoření s bonusem 3,80 %**** Do 250 000 Kč 2,00 % Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
VÚB Banka: Spoření bez limitů 3,70 % Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
UniCredit Bank 3,50 %  Do 500 000 Kč 3,00 %******* 5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
Komerční banka: Spořicí účet 3,50 % Do 1 000 000 Kč 0,10 %  Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
Fio banka: Fio konto 3,25 % Do 200 000 Kč 0,10 %  
Partners banka 3,20 %****** 5× platba kartou měsíčně*******

Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** Nad 2 000 000 Kč činí úroková sazba 0,01 %
****** S doporučením činí úroková sazba 4,06 %
******* Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek

Do srovnání nejsou zahrnuti spořicí účty s podmínkou investice či spoření. Některé z těchto produktů zmiňujeme u spořicích účtů, jejichž úrokové sazby přesahují 3 % bez potřeby investice či spoření.

Na trhu jsou také spořicí účty s vyššími úrokovými sazbami, jejichž podmínkou je počáteční vklad přesahující 1 milion korun. Jde například o produkty Oberbank a J&T Banky. Tyto pořicí účty nebyly zahrnuty do srovnání z důvodu kapitálové náročnosti.

mBank: úroková sazba 5,01 % na mSpořicím účtu pro děti

mBank na mSpořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč, dále je vklad úročen 3,01 %. mBank garantuje úrokovou sazbu do 30. června 2026.

Trinity Bank: úroková sazba 4,08 % na Narozeninovém spořicím účtu

Trinity Bank nabízí Narozeninový spořicí účet, kde úroková sazba činí 4,08 % pro vklady do 200 000 Kč.

Nad tento limit činí úroková sazba 3,30 % bez omezení výše vkladu, a to s garancí až do 31. srpna 2026.

Zvýšená úroková sazba 4,08 % se vztahuje na Narozeninové účty založené od 10. dubna 2026. Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.

mBank: úroková sazba 4,01 % na mSpořicím účtu Plus

V nabídce mBank je dále mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,01 % do 500 000 Kč s garancí do odvolání, minimálně až do 30. června 2026.

Vklad nad 500 000 Kč je úročen následně:

  • do 3 000 000 Kč úrokovou sazbou 3,41 % p.a. 
  • nad 3 000 000 Kč úrokovou sazbou 3,21 % p.a.

Úrokovou sazbu ve výši 4,01 % nabízí mBank první tři měsíce bez podmínek, od dalšího měsíce je ovšem nutné splnit tyto poměrně jednoduché podmínky:

  • příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
  • 5 plateb kartou měsíčně.

V nabídce mBank je pak dále mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. s garancí do odvolání, minimálně však do 30. června 2026.

Raiffeisenbank: úroková sazba 4,00 % na Bonusovém spořicím účtu

Raiffeisenbank nabízí na Bonusovém spořicím účtu sazbu až 4,00 % p.a. Podmínkou je aktivace účtu v aplikaci a alespoň 10 plateb kartou měsíčně. Kdo podmínky nesplní, získá pouze 0,10 % p.a.

Zvýhodněná sazba platí u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu pro vklady do 500 000 Kč. Nad tuto hranici se úročení liší podle zvoleného tarifu:

Tarif Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
Chytrý účet 4,00 % x x
Aktivní účet 4,00 % 3,00 % x
Exkluzivní účet 4,00 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Raiffeisenbank

Úroky banka připisuje vždy 5. den následujícího měsíce. 

Raiffeisenbank nabízí možnost dosáhnout na ještě vyšší sazbu 4,20 % p.a. pro vklady do 500 000 Kč, avšak za podmínky investování. Klient musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

  • pravidelně investovat do podílových fondů alespoň 500 Kč měsíčně, nebo
  • mít na konci měsíce investiční portfolio v hodnotě minimálně 400 000 Kč.

Raiffeisenbank zároveň nabízí akci pro nové klienty, kteří si účet založili v období od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026. Za provedení alespoň 10 plateb kartou v kalendářním měsíci mohou získat bonus 500 Kč měsíčně, a to po dobu až šesti měsíců.

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Česká spořitelna: úroková sazba 3,80 % na Spořicím účtu pro děti

Česká spořitelna nabízí Spořicí účet pro děti pro klienty mladší 15 let, s úrokovou sazbou 3,80 % do 100 000 Kč, ale s podmínkou pravidelného zasílání kapesného ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.

Při nesplnění podmínek se úroková sazba sníží na 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč. Nad 100 000 Kč je vklad úročen 0,01 % p.a.

Česká spořitelna pro dospělé klienty nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % do 400 000 Kč, ale s podmínkami:

  • mít George
  • založit nový Plus účet a nový Spořicí účet
  • či převést stávající Standard účet na Plus účet a zároveň si založit Spořicí účet
  • pravidelná investice nebo penzijní spoření min. 2 000 Kč měsíčně.

Zvýhodněnou úrokovou sazbu Česká spořitelna klientům zobrazí v aplikaci nejpozději do 7 pracovních dnů od splnění všech podmínek kampaně.

Úroková sazba 3,80 % p. a. platí do 31. srpna 2026, jestliže budete nadále splňovat podmínky kampaně. Následně se od 1. září 2026 bude vklad úročit dle standardních úrokových podmínek banky platných v daném období. Pro klienty, kteří nechtějí investovat či spořit, nabízí spořicí účet České spořitelny s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.

ČSOB: úroková sazba 3,80 % na Spoření s bonusem

ČSOB nabízí na spořicím účtu Spoření s bonusem úrokovou sazbu 3,80 % p.a. pro vklady do 250 000 Kč. Část vkladu nad tuto hranici se úročí sazbou 2,00 % p.a.

Po dobu prvních tří měsíců získají klienti zvýhodněnou sazbu bez podmínek. Následně je nutné splnit tyto požadavky:

  • na účet zaslat příjem alespoň 15 000 Kč měsíčně,
  • provést alespoň 5 plateb kartou měsíčně,
  • pravidelně odkládat minimálně 1 500 Kč měsíčně do Penzijka, Stavebka nebo investic.

Klienti programu ČSOB Premium musí do vybraných produktů odkládat alespoň 4 000 Kč měsíčně, za což získají sazbu 3,80 % p.a. až do výše vkladu 1 000 000 Kč.

Mladí lidé ve věku 18 až 26 let mohou získat sazbu 3,80 % p.a. do 250 000 Kč již při splnění jediné podmínky, a to provedení 5 plateb kartou měsíčně. Není u nich vyžadován pravidelný příjem ani odkládání peněz do dalších produktů.

Stejnou sazbu nabízí ČSOB také nezletilým klientům. V jejich případě však musí potřebné podmínky splnit rodiče.

Klienti, kteří nechtějí využívat Penzijko, Stavebko ani investice, mohou získat sazbu 2,75 % p.a. do 250 000 Kč. Podmínkou je pravidelný příjem alespoň 15 000 Kč měsíčně a 5 plateb kartou. Část vkladu nad 250 000 Kč se i v tomto případě úročí sazbou 2,00 % p.a.

Pokud klient nesplní ani tyto podmínky, bude jeho vklad úročen pouze základní sazbou 0,25 % p.a.

Zvýhodněnou sazbu 3,80 % p.a. garantuje ČSOB do 31. července 2026. Případnou změnu úrokové sazby banka oznámí nejpozději dva týdny před koncem platnosti této nabídky.

VÚB banka: úroková sazba 3,70 % na Spoření bez limitů

Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) na Spoření bez limitů nabízí úrokovou sazbu 3,70 % p.a., a to bez omezení výše vkladu.

Spořicí účet je veden v českých korunách. Protože však VÚB sídlí na Slovensku, vztahuje se na vyplácené úroky slovenská srážková daň ve výši 19 %, která se uplatňuje podle tamní legislativy.

Klienti se této srážkové dani mohou vyhnout doložením potvrzení o daňovém domicilu v České republice. O jeho vydání lze požádat příslušný český finanční úřad, přičemž správní poplatek činí 100 Kč.

Podrobnější informace k potvrzení daňového domicilu a postupu jeho vyřízení zveřejňuje VÚB na svých webových stránkách.

UniCredit Bank: úroková sazba 3,50 % na účtech START, OPEN a TOP

UniCredit Bank nabízí běžné účty START, OPEN a TOP, u nichž lze získat úrokovou sazbu až ve výši 3,50 % pro vklady do 500 000 Kč, Pro vklady od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč činí úroková sazba 3,00 % p.a.

Úroková sazba 3,50 % je složena z několika složek:

Typ úroku Úroková sazba do 500 000 Kč Úroková sazba do 2 000 000 Kč
Základní úrok 0,01 % 0,01 %
Bonusový úrok 1,69 % 1,69 %
Bonusový úrok Extra 1,80 % 1,30 %

Bonusovou sazbu 1,69 % získáte při provedení alespoň tři plateb kartou měsíčně.

Bonusovou sazbu Extra ve výši 1,80 %, respektive 1,30 %, získáte při měsíčním příjmu alespoň 20 000 Kč na účet, případně při sjednání pravidelného investování.

Nad 2 000 000 Kč je pak vklad úročen základním úrokem ve výši 0,01 %.

Komerční banka: úroková sazba 3,50 % na Spořicím účtu KB

Komerční banka nabízí na Spořicím účtu KB úrokovou sazbu 3,50 % p.a. pro vklady do 1 000 000 Kč, nad tento vklad činí úroková sazba 0,10 % p.a.

Podmínky pro získání zvýhodněné sazby se liší podle toho, zda jde o nového nebo stávajícího klienta.

Noví klienti Komerční banky

Noví klienti musí splnit dvě podmínky:

  • používat mobilní aplikaci Komerční banky,
  • do tří měsíců od založení spořicího účtu si sjednat některý z běžných tarifů banky, například bezplatný tarif Start.

Bonusová sazba se začne uplatňovat až po splnění obou podmínek.

Stávající klienti Komerční banky

Stávající klienti musí splnit také dvě podmínky:

  • převést na účet jednorázově alespoň 100 000 Kč z účtu vedeného u jiné banky,
  • aktivovat bonusové úročení v internetovém bankovnictví KB+ v detailu spořicího účtu prostřednictvím volby „Získat bonus“.

Pokud klient podmínky nesplní, bude jeho vklad úročen pouze základní sazbou 0,10 % p.a.

Komerční banka zároveň láká nové klienty na bonus až 4 000 Kč. Akce platí do 30. června 2026 a odměnu lze získat za splnění několika jednoduchých podmínek:

  • 3× 500 Kč za alespoň pět plateb kartou měsíčně během prvních tří měsíců,
  • 3× 500 Kč za pravidelný příjem na účet ve výši minimálně 15 000 Kč měsíčně ve stejném období,
  • jednorázový bonus 1 000 Kč za využití služby změny banky.

Celkově tak mohou noví klienti získat od Komerční banky bonus až 4 000 Kč.

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Fio banka: úroková sazba 3,25 % na Fio kontu

Fio banka na svém Fio kontu má aktuálně v nabídce bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. na vklady do 200 000 Kč. Nad tuto hranici se uplatňuje pásmové úročení:

  • 0,10 % p.a. pro část vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
  • 0,15 % p.a. pro část vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
  • 0,20 % p.a. pro část vkladu nad 10 000 000 Kč

Fio konto je určeno pro fyzické osoby. Právnickým osobám nabízí Fio banka samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a., a to bez omezení maximální výše vkladu.

Partners Banka: úroková sazba 3,20 % na Spořicím účtu

Partners Banka nabízí tři typy účtů:

  • Pro jednoho,
  • Pro dva,
  • Pro rodinu

Partners Banka nabízí základní úrokovou sazbu 3,20 % p.a. bez omezení výše vkladu. U tarifů Pro dva a Pro rodinu ji klienti získají automaticky a bez dalších podmínek.

U tarifu Pro jednoho je sazba 3,20 % p.a. podmíněna aktivním využíváním účtu. Klient musí každý měsíc provést alespoň pět plateb kartou a mít aktivovanou službu Hlídání minimálního zůstatku.

Pokud tyto podmínky nesplní, sníží se po třech měsících úroková sazba na 2,03 % p.a. Jakmile začne opět splňovat požadovaný počet plateb nebo přejde na tarif Pro dva či Pro rodinu, vrátí se úročení zpět na 3,20 % p.a.

Partners Banka současně nabízí doporučitelský program. Stávající klient, který doporučí nového zákazníka, může získat zvýhodněnou sazbu 4,06 % p.a. na vklady do 500 000 Kč po dobu jednoho měsíce.

Odměnu získá také doporučený klient. Tomu banka navýší úrokovou sazbu o 1 procentní bod, a to na dobu tří měsíců od splnění podmínek akce.

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Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice

Banky a spořitelny nabízejí celou řadu spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Některé z nich však nabízejí úrokové sazby ve výši 3,00 % p.a. a nižší, ale s podmínkou investice či uložení vkladu do jiných produktů.

Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz:

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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