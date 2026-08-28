Spořicí účty v srpnu 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %?

V červencovém srovnání spořicích účtů nabízely hned 4 banky úrokovou sazbu nad 4 %. Zvýšil se během srpna jejich počet?“ Jak se změnila nabídka spořicích účtů? Jaké jsou podmínky na spořicích účtech?
Srovnání spořicích účtů v srpnu 2026
Ve srovnání spořicích účtů jsou zahrnuty pouze ty, jejichž úroková sazba přesahuje 3 %.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě mladší 15 let
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,21 %
|Do 250 000 Kč
|4,01 % do 500 000 Kč
3,41 % do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet
|4,08 %
|Do 200 000 Kč
|3,30 %
|–
|Banka Creditas: Spořicí účet TOP
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|10× platba kartou
souhrn příchozích plateb 20 tisíc Kč
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %**
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Komerční banka: Dětský spořicí účet
|4,00 %
|Do 100 000 Kč
|0,00 %
|Od 0 do 18 let
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,80 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %***
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|UniCredit Bank
|3,70 %
|Do 500 000 Kč
|3,00 %*******
|3× platba kartou měsíčně,
minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
|Fio banka: Fio konto
|3,50 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Komerční banka: Spořicí účet KB
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Partners banka
|3,20 %******
|-
|-
|5× platba kartou měsíčně*******
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** Nad 2 000 000 Kč činí úroková sazba 0,01 %
****** S doporučením činí úroková sazba 4,06 %
******* Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Do srovnání nebyly zahrnuty spořicí účty, u nichž je vyšší úroková sazba podmíněna pravidelným investováním či spořením v jiných finančních produktech Na tyto nabídky upozorňujeme pouze u bank, které zároveň nabízejí úrokovou sazbu přesahující 3 % p.a. i bez splnění těchto podmínek.
Dále na trhu existují spořicí účty s vyššími úrokovými sazbami, jejichž získání je podmíněno minimálním vkladem přesahujícím 1 milion Kč. Jde například o nabídky Oberbank či J&T Banky. Tyto spořicí účty jsme do srovnání nezařadili, protože jsou určeny především klientům s vyšším objemem volných finančních prostředků.
mBank: úrok 5,01 % na mSpořicím účtu
mBank má v nabídce mSpořicí účet pro děti, který dlouhodobě nabízí nejvyšší úrokovou sazbu na trhu ve výši 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč. Nad 50 000 Kč je vklad úročen 3,01 %. mBank garantuje úrokovou sazbu do odvolání, minimálně do 31. prosince 2026.
mBank dále nabízí i mSpořicí účet Plus, jehož úroková sazba patří také mezi nejvyšší na trhu.
mBank: úrok 4,21 % na mSpořicím účtu Plus
mBank dále nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,21 % do 250 000 Kč. Nad 250 000 Kč je dále vklad úročen následovně:
- 4,01 % p.a. od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč
- 3,41 % p.a. od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
- 3,21 % p.a. nad 3 000 000 Kč
Úrokové sazby jsou garantovány do odvolání, minimální však do konce září.
Úroková sazba ve výši 4,21 % je první tři měsíce bez podmínek, od dalšího měsíce je ovšem nutné splnit tyto podmínky:
- příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
- 5 plateb kartou měsíčně.
Dále mBank nabízí mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. s garancí do odvolání, minimálně do 30. září 2026.
Trinity Bank: úrok 4,08 % na Narozeninovém spořicím účtu
Trinity Bank od poloviny srpna nabízí na svém Narozeninovém spořicím účtu úrokovou sazbu 4,08 % pro vklady do 200 000 Kč, nad tuto hranici se pak vklad úročí sazbou 3,30 %. Úrokové sazby Trinity Bank garantuje do 31. prosince 2026.
Nabídka Trinity Bank platí při založení nového účtu s novým vkladem do naplnění celkového objemu vkladů 30 miliard korun.
Zvýšená úroková sazba 4,08 % se vztahuje na Narozeninové účty založené od 10. dubna 2026. Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Banka Creditas: úrok 4,00 % na Spořicím účtu TOP
Banka Creditas má v nabídce Spořicí účet TOP, kde lze získat úrokovou sazbu až 4,00 %.
Základní úroková sazba činí 3,25 % pro vklad do výše 500 000 Kč, bonus ve výši 0,75 procentního bodu (tedy celkově 4,00 %) lze získat za:
- 10× platbu kartou
- souhrn příchozích plateb 20 tisíc Kč
Nad 500 000 Kč pak úroková sazba činí vždy 3,30 %.
Dále lze získat úrokovou sazbu 4,25 % pro vklady do 500 000 Kč, jestliže klient bude pravidelně investovat minimálně 3 000 Kč měsíčně, nebo souhrn všech investic klienta bude minimálně 300 tisíc Kč.
Při investování od 1 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně nabízí Creditas úrokovou sazbu ve výši 3,75 % na zůstatek do 500 000 Kč.
Raiffeisenbank: úrok 4,00 % na Bonusovém spořicím účtu
Raiffeisenbank nabízí na Bonusovém spořicím účtu úrokovou sazbu až 4,00 % p. a. Pro získání maximálního úroku je potřeba spořicí účet aktivovat v mobilní aplikaci a každý měsíc alespoň desetkrát zaplatit platební kartou. Pokud klient tuto podmínku nesplní, jeho úspory se úročí pouze sazbou 0,10 % p. a.
Nejvyšší sazba 4,00 % p. a. se vztahuje na vklady do 500 000 Kč a mohou ji získat klienti s Chytrým, Aktivním i Exkluzivním účtem. U částky přesahující půl milionu korun už záleží na konkrétním tarifu – jednotlivé účty se liší výší sazby i hranicí vkladu, do které se zvýhodněné úročení uplatňuje:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Úroky připisuje banka vždy 5. den následujícího kalendářního měsíce.
Klienti mohou dosáhnout na ještě výhodnější úrokovou sazbu 4,20 % p. a. u vkladů do 500 000 Kč, pokud vedle ostatních podmínek splní také podmínku týkající se investování. Stačí pravidelně investovat alespoň 500 Kč měsíčně do podílových fondů, případně mít na konci kalendářního měsíce investiční portfolio v hodnotě nejméně 400 000 Kč.
Raiffeisenbank zároveň pokračuje v bonusové nabídce pro nové klienty, kteří si založili běžný účet od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026. Pokud během kalendářního měsíce provedou alespoň deset plateb kartou, mohou získat bonus 500 Kč měsíčně po dobu až šesti měsíců, tedy celkem až 3 000 Kč.
Komerční banka: úrok 4,00 % na Dětském spořicím účtu
Komerční banka má v nabídce pro klienty do 18 let (včetně) Dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 % do výše vkladu 100 000 Kč, nicméně nad 100 000 Kč není vklad nijak úročen.
Maximální výše všech odchozích plateb z dětského spořicího účtu je 50 000 Kč za měsíc (pro děti ve věku 15–18 let, pro mladší děti jsou limity nižší), nastavit lze i nižší.
Pro dospělé klienty nabízí Komerční banka Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 %.
Komerční banka má ještě marketingovou akci, při kterém je možné získat 500 Kč. Při sjednání Dětského spořicího účtu je na něj nutné do dvou měsíců vložit alespoň 500 Kč. Komerční banka pak připíše bonus ve výši 500 Kč.
VÚB banka: úrok 3,80 % na Spoření bez limitů
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) od našeho červnového srovnání zvýšila úrokovou sazbu na Spoření bez limitů o 0,10 procentního bodu na 3,80 % p. a. Výhodou je, že tato sazba není omezena maximální výší vkladu a účet je veden v českých korunách.
Protože však VÚB sídlí na Slovensku, úroky standardně podléhají 19% srážkové dani podle slovenských daňových předpisů. Čeští klienti se jejímu stržení mohou vyhnout, pokud bance doloží potvrzení o daňovém domicilu v České republice.
O potvrzení lze požádat místně příslušný finanční úřad, přičemž jeho vydání je spojeno se správním poplatkem 100 Kč. Podrobnosti o získání potvrzení a způsobu jeho předložení uvádí VÚB na svých internetových stránkách.
Česká spořitelna: úrok 3,80 % na Spořicím účtu pro děti
Česká spořitelna má v nabídce Spořicí účet pro děti s úrokovou sazbou 3,80 % do 100 000 Kč, ale s podmínkou pravidelného zasílání kapesného ve výši alespoň 50 Kč měsíčně. Spořicí účet je určen pro klienty mladší 15 let. Pokud podmínka „kapesného“ splněna není, tak úroková sazba činí 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč. Nad 100 000 Kč je vklad úročen 0,01 % p.a.
Česká spořitelna nabízí spořicí účet i pro dospělé, nicméně pro získání úrokové sazby ve výši 3,80 % do 400 000 Kč, je nutné splnit tyto podmínky:
- mít George
- založit nový Plus účet a nový Spořicí účet
- či převést stávající Standard účet na Plus účet a zároveň si založit Spořicí účet
- pravidelná investice nebo penzijní spoření min. 2 000 Kč měsíčně.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu Česká spořitelna klientům zobrazí v aplikaci nejpozději do 7 pracovních dnů od splnění všech podmínek kampaně.
Úroková sazba 3,80 % p. a. platí do 31. srpna 2026, jestliže budete nadále splňovat podmínky kampaně. Následně se od 1. září 2026 bude vklad úročit dle standardních úrokových podmínek banky platných v daném období. Pro klienty, kteří nechtějí investovat či spořit, nabízí spořicí účet České spořitelny s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
U České spořitelny probíhá marketingová akce pro nezletilé od 8 do 17 let (včetně), při níž mohou získat bonus 100 Kč měsíčně, a to až po dobu 5 měsíců po sobě (celkem tedy až 500 Kč). Podmínkou pro získání odměny za daný kalendářní měsíc je provedení minimálně tří plateb platební kartou.
ČSOB: úrok 3,80 % na Spoření s bonusem
ČSOB nabízí na Spoření s bonusem úrokovou sazbu až 3,80 % p. a. pro vklady do 250 000 Kč. Část zůstatku nad tuto hranici se úročí sazbou 2,00 % p. a.
Noví klienti získají zvýhodněné úročení během prvních tří měsíců bez dalších podmínek. Poté je pro dosažení sazby 3,80 % p. a. potřeba splnit tři požadavky:
- na účet si nechat posílat alespoň 15 000 Kč měsíčně,
- uskutečnit minimálně pět platby kartou za měsíc,
- pravidelně odkládat alespoň 1 500 Kč měsíčně do penzijního spoření, stavebního spoření nebo investic.
Klienti programu ČSOB Premium musí do vybraných produktů odkládat nejméně 4 000 Kč měsíčně. Při splnění podmínek mohou získat sazbu 3,80 % p. a. až pro vklady do 1 milionu Kč.
Jednodušší podmínky platí pro mladé klienty ve věku od 18 do 26 let. Pro získání sazby 3,80 % p. a. do 250 000 Kč jim stačí provést alespoň pět plateb kartou měsíčně. Banka u nich nevyžaduje pravidelný příjem ani odkládání peněz do dalších produktů. Stejnou sazbu mohou získat také nezletilí klienti, potřebné podmínky však v jejich případě musí splnit rodiče.
Kdo nechce využívat penzijní či stavební spoření ani investice, může dosáhnout na sazbu 2,75 % p. a. do 250 000 Kč. Stačí si na účet nechat posílat alespoň 15 000 Kč měsíčně a uskutečnit pět plateb kartou. Část zůstatku nad 250 000 Kč se úročí 2,00 % p. a.
Pokud klient nesplní ani tyto podmínky, získá pouze základní sazbu 0,25 % p. a.
ČSOB zvýhodněnou sazbu 3,80 % p. a. garantuje do 30. září 2026. Případnou změnu banka oznámí nejpozději dva týdny před skončením této nabídky.
UniCredit Bank: úrok 3,70 % na účtech START, OPEN a TOP
UniCredit Bank zvyšovala úrokové sazby na svých běžných účtech, kterých má v nabídce hned tři -START, OPEN a TOP. Na nich mohou klienti získat úrokovou sazbu až ve výši 3,70 % pro vklady do 500 000 Kč, dále pro vklady od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč je výše úrokové sazby 3,00 %. Úroková sazba ve výši 3,70 % je složena z několika úroků:
|Typ úroku
|Úroková sazba do 500 000 Kč
|Úroková sazba do 2 000 000 Kč
|Základní úrok
|0,01 %
|0,01 %
|Bonusový úrok
|1,69 %
|1,69 %
|Bonusový úrok Extra
|2,00 %
|1,30 %
Bonusovou sazbu 1,69 % získají klienti při provedení alespoň tři plateb kartou měsíčně. Bonusovou sazbu Extra ve výši 2,0 %, respektive 1,30 %, získají klienti při měsíčním příjmu alespoň 20 000 Kč na účet, případně při sjednání pravidelného investování.
Nad 2 000 000 Kč je pak vklad úročen základním úrokem ve výši 0,01 %.
Komerční banka: úrok 3,50 %ˇna Spořicím účtu KB s úrokovou sazbou 3,50 %
Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou až 3,50 % p. a. pro vklady do 1 milionu Kč. Část zůstatku nad tuto hranici se úročí sazbou pouze 0,10 % p. a. Podmínky pro získání zvýhodněného úroku se přitom liší podle toho, zda jde o nového, nebo stávajícího klienta banky.
Noví klienti Komerční banky
Noví klienti musí pro získání sazby 3,50 % p. a. používat mobilní aplikaci KB+ a nejpozději do tří měsíců od založení spořicího účtu si sjednat některý z běžných tarifů Komerční banky, například bezplatný tarif Start.
Zvýhodněná úroková sazba se začne uplatňovat až po splnění obou těchto podmínek.
Stávající klienti Komerční banky
Pro stávající klienty platí jiné podmínky. Na svůj účet musí jednorázově převést alespoň 100 000 Kč z účtu vedeného u jiné banky a následně si v bankovnictví KB+ aktivovat bonusové úročení. To lze provést v detailu spořicího účtu prostřednictvím volby „Získat bonus“.
Pokud klient podmínky pro zvýhodněné úročení nesplní, jeho úspory se budou úročit pouze základní sazbou 0,10 % p. a.
Fio banka: úrok 3,50 % na Fio kontu
Fio banka na svém Fio kontu nabízí pro fyzické osoby bonusovou úrokovou sazbu 3,50 % p.a. pro vklady do 200 000 Kč. Část prostředků nad tuto hranici se úročí podle jednotlivých pásem:
- 0,10 % p.a. z části vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč,
- 0,15 % p.a. z části vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč,
- 0,20 % p.a. z části vkladu nad 10 000 000 Kč.
Pro právnické osoby Fio banka nabízí samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 3,00 %, která se vztahuje na celý vklad bez omezení jeho maximální výše.
Partners Banka: úrok 3,20 % na Spořicím účtu
Partners Banka nabízí tři varianty běžného účtu – Pro jednoho, Pro dva a Pro rodinu. Ke každému z nich si lze založit spořicí účet se základní úrokovou sazbou 3,20 % p. a. bez omezení výše vkladu.
Klienti s tarify Pro dva a Pro rodinu získávají sazbu 3,20 % p. a. automaticky, bez nutnosti plnit další podmínky. U tarifu Pro jednoho je zvýhodněné úročení navázáno na aktivní využívání účtu. Klient musí každý měsíc alespoň pětkrát zaplatit kartou a mít zapnutou službu Hlídání minimálního zůstatku.
Pokud tyto požadavky neplní, po třech měsících se sazba sníží na 2,03 % p. a. Jakmile začne podmínky opět splňovat nebo přejde na tarif Pro dva či Pro rodinu, banka mu sazbu zvýší zpět na 3,20 % p. a.
Partners Banka má také doporučitelský program, prostřednictvím kterého lze získat ještě vyšší úročení. Stávající klient, který přivede nového zákazníka, získá sazbu 4,06 % p. a. pro vklady do 500 000 Kč na dobu jednoho měsíce.
Bonus čeká také na nového klienta, který doporučení využije. Po splnění podmínek mu banka zvýší úrokovou sazbu o jeden procentní bod na dobu tří měsíců.
Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Banky a spořitelny nabízejí celou řadu spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Některé z nich však nabízejí úrokové sazby ve výši 3,00 % p.a. a nižší, ale s podmínkou investice či uložení vkladu do jiných produktů.
Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz: