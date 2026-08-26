Stále více německých důchodců pracuje, jaké jsou důvody?

Přestože vzhledem k prodlužování řádného důchodového věku stoupá obliba předčasného důchodu, tak v Česku i v ostatních členských zemích EU pracuje poměrně hodně příjemců státního důchodu. V Česku nejsou řádní starobní důchodci ve své výdělečné činnosti nikterak omezeni, mohou pracovat i na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Příjmové omezení se vztahuje pouze na předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem podléhající sociálnímu pojištění. V Německu lze rovněž v důchodu pracovat a ve věku nad 65 let pracuje v Německu každý sedmý starobní důchodce.
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Proč Němci v důchodu stále pracují?
Motivace zůstat pracovně aktivní i po odchodu do starobního důchodu je vysoce individuální. Senioři v Německu jako nejčastější důvod, proč stále pracují, uvádějí peníze: pro 33 % je finančně nezbytné mít k penzi ještě další příjem, pro dalších 5 % je pak práce natolik finančně atraktivní, že v ní pokračovali i po odchodu do důchodu, ačkoliv by si vystačili pouze se starobním důchodem. Mezi další časté důvody, proč němečtí důchodci stále pracují, patří to, že je práce naplňuje (29 %), že chtějí pokračovat v sociálním pracovním životě (9 %) anebo skutečnost, že stále pracuje i jejich partner (5 %).
Rozhoduje pochopitelně zdraví
Ve všech členských zemích EU by chtělo pracovat více důchodců, než jich skutečně pracuje, mnohdy právě z finančních důvodů. Často jim to však nedovoluje jejich zdravotní stav. Právě vysoká fyzická a psychická náročnost je častým důvodem volby kráceného předčasného důchodu. Někteří zájemci o práci v důchodovém věku bohužel nemohou najít pracovní uplatnění odpovídající svou náplní jejich požadavkům. Již v předdůchodovém věku se nové pracovní uplatnění nehledá snadno, takže v praxi často výdělečně činní penzisté pokračují na pracovní pozici, na které byli před odchodem do důchodu.
Jaký je váš důchodový věk?
Zkrácené úvazky jsou mezi seniory oblíbené
Německo se řadí mezi země, kde jsou zkrácené úvazky obecně velmi oblíbené. Práce na zkrácený úvazek je však pochopitelně spojena s nižším příjmem, je tedy zaměstnanci vyhledávána pouze v ekonomicky vyspělých zemích světa, mezi něž Německo bezesporu patří. Na druhou stranu nabízí možnost skloubit pracovní a osobní život, což je atraktivní nejen pro seniory, ale i např. pro maminky s malými dětmi. Němečtí pracující důchodci pak zkrácených úvazků hojně využívají, když téměř dvě třetiny z nich pracují na nejvýše poloviční úvazek a 40 % z nich dokonce nejvýše 10 hodin týdně.
Nejčastěji pracují mladí důchodci
Zatímco mezi seniory ve věku od 65 do 66 let je pracovně aktivních 19 %, mezi těmi ve věku od 73 do 74 let je to jen 8 %. Hlavním důvodem postupného poklesu pracovní aktivity mezi staršími seniory je změna priorit. Některé už po mnoha letech práce stále více vyčerpává a musejí více dbát na své zdraví. Právě pokrok ve zdravotnictví, díky kterému zůstávají senioři aktivní déle, než tomu bylo v minulosti, je považován za hlavní důvod rostoucího podílu pracujících seniorů v Německu.
Vzdělanější senioři pracují častěji
Platí, že čím vyššího vzdělání důchodci v Německu dosáhli, tím vyšší mají pravděpodobnost, že zůstanou pracovně aktivní. Zároveň s rostoucím dosaženým vzděláním klesá podíl seniorů, pro které je práce nutná, aby vycházeli po finanční stránce (pro třetinu všech pracujících německých seniorů je práce finančně nezbytná, mezi těmi s vyšším dosaženým vzděláním je to pouze čtvrtina). Hlavním důvodem, proč vzdělanější senioři pracují častěji než jejich vrstevníci, je tak skutečnost, že jejich práce je obvykle méně fyzicky náročná, takže ji mohou vykonávat i ve vyšším věku. Dále také platí, že vzdělanější senioři mají často takovou práci, která je naplňuje.
Pramen: Destatis – Pressemitteilung vom 5. 8. 2026 – „14 % der Rentnerinnen und Renter im Alter 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig“