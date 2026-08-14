Studenti dostanou od státu nové peníze. Jedna dávka začne v září, druhá až příští rok

Studovat a zároveň vychovávat malé dítě není jednoduché. Od 1. září 2026 chce stát studujícím rodičům pomoci novou dávkou, které se začalo říkat „hlídačkovné“. Podpora má rodičům usnadnit skloubení studia a péče o dítě. Oficiální název dávky je podpora studujícího rodiče. Její zavedení schválili zákonodárci v rámci novely zákona o státní sociální podpoře.
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Kdo bude mít na hlídačkovné nárok
Podle § 33 zákona bude mít na podporu nárok nezaopatřené dítě za kalendářní měsíc, za který mu náleží rodičovský příspěvek a ve kterém je alespoň část měsíce studentem.
U vysokých škol musí jít o prezenční formu prvního studia bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v České republice. Studium přitom musí probíhat ve standardní době prodloužené o jeden rok.
U vyšší odborné školy musí jít o první studium v denní formě.
Dávka je určená rovněž pro studenty doktorských programů, kteří jsou starší 26 let. Pro účely této dávky se za nezaopatřené dítě považuje také osoba starší 26 let, pokud poprvé studuje doktorský studijní program.
První rok bakalářského ani magisterského studia se nepočítá
Jednou z důležitých podmínek je délka studia. U bakalářského a magisterského programu podpora nenáleží během prvních 12 kalendářních měsíců od začátku studia v prezenční formě.
Výjimkou je bezprostředně navazující magisterské studium po bakalářském. Zákon uvádí, že takové studium se za první období výuky magisterského programu pro tento účel nepovažuje.
Prakticky to znamená, že studentka, která dokončí bakalářské studium a bezprostředně pokračuje v navazujícím magisterském programu, nemusí kvůli přechodu do magistra znovu čekat prvních 12 měsíců.
U vyšší odborné školy rovněž podpora nenáleží během prvního ročníku.
O prázdninách se dávka vyplácet nebude
Podpora studujícímu rodiči nenáleží za červenec a srpen. Stejně tak se nebude vyplácet po dobu přerušení studia. Nárok na dávku vznikne nejdříve v měsíci narození dítěte. Na začátku nároku je důležité také datum narození dítěte a podání žádosti.
Podle zákona může nárok vzniknout nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo, pokud péče o něj zakládá nárok na rodičovský příspěvek studujícího rodiče. Zároveň může vzniknout nejdříve za měsíc, ve kterém byla podána žádost o podporu.
Kolik bude hlídačkovné?
Výše podpory bude podle zákona odpovídat jedné třetině měsíční minimální mzdy. Ta v roce 2026 činí 22 400 korun, studující rodiče tak od září dostanou 7 467 korun měsíčně. Výsledná částka se podle zákona zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Podpora studujícího rodiče se bude vyplácet zpětně za předchozí měsíc. Pokud tedy studentka splní podmínky už za září 2026, první peníze může očekávat v říjnu.
Jak o hlídačkovné požádat?
O podporu studujícího rodiče se bude žádat na Úřadu práce. MPSV už zveřejnilo také formulář žádosti. Žadatel v něm mimo jiné uvede, jaký typ studia absolvuje, formu studia, zda jde o jeho první studium nebo datum jeho zahájení.
K žádosti je potřeba doložit potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče. I tento formulář už ministerstvo zveřejnilo.
O podporu studujícího rodiče bude možné požádat také prostřednictvím aplikace Jenda, potvrdil Úřad práce ČR. Podle jeho tiskové mluvčí Jarky Ballekové úřad zároveň připravuje své zaměstnance na novou agendu. „Úřad práce ČR současně zajišťuje potřebnou přípravu zaměstnanců, tak jako při zavádění každé nové agendy či legislativní změny,“ uvedla Balleková.
Další praktické informace budou podle Úřadu práce zveřejněny od 1. září. „Od 1. září bude spuštěna informační stránka na webu ÚP a MPSV,“ uvedla tisková mluvčí.
Příspěvek na vysokoškolské studium přijde o rok později
Novela zavádí ještě příspěvek na vysokoškolské studium. Na rozdíl od podpory studujícího rodiče ji lze pobírat až od 1. září 2027, což MPSV potvrdilo.
Nárok na něj budou mít nezaopatření studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, pokud se budou nacházet ve standardní době studia prodloužené o jeden rok a příjem jejich rodiny nepřesáhne dvojnásobek životního minima rodiny. Od 1. října 2026 se výše životního minima mění. Novou výši si můžete spočítat v naši kalkulačce.
Stejně jako u hlídačkovného se příspěvek nebude vyplácet za červenec a srpen ani po dobu přerušení studia. Nárok navíc vznikne nejdříve v měsíci, kdy student podá žádost.
Výše příspěvku bude podle zákona činit jednu čtvrtinu měsíční minimální mzdy. Také tato dávka se tedy bude automaticky měnit podle vývoje minimální mzdy. Přesná částka pro rok 2027 zatím není známá. Pokud by minimální mzda vzrostla podle současných odhadů z letošních 22 400 korun zhruba na 25 000 korun, činil by příspěvek přibližně 6 250 korun měsíčně.
Zákon i u této dávky pamatuje na doktorandy starší 26 let. U osob, které poprvé studují doktorský program v prezenční formě a ve standardní době, se věkový limit 26 let neuplatní.
Tabulka účinnosti dávek
|Dávka
|Účinnost
|Výše
|Podpora studujícího rodiče („hlídačkovné“)
|1. 9. 2026
|7 467 Kč měsíčně v roce 2026
|Příspěvek na vysokoškolské studium
|1. 9. 2027
|orientačně 6 250 Kč měsíčně