Srovnání termínovaných vkladů v lednu 2026: kdo zvyšoval úrokové sazby?

Termínované vklady na začátku roku nabízejí poměrně zajímavé úrokové sazby. Jaká je jejich nabídka v lednu roku 2026? Zvýšil někdo úrokové sazby na terminovaném vkladu?
Michal Bureš
Dnes

Banky a spořitelny v prosinci 2025 nezvyšovaly úrokové sazby u svých termínovaných vkladů. Nabídku termínovaných vkladů lze rozdělit na dva typy:

  • termínované vklady bez podmínky investic, spoření či členského vkladu
  • termínované vklady bez podmínky dalšího investování

Na dalších dvou stránkách najdete termínované vklady, které právě v těchto dvou kategoriích nabízejí to nejvyšší zhodnocení.

Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu

Inbank: 3,80 % na první 3 měsíce

V prosincovém srovnání měla nejvyšší úrokovou sazbu estonská Inbank, to se nezměnilo ani v tomto srovnání. Pro nové klienty nabízí na termínovaném vkladu Start, kde úroková sazba činí 3,80 % na dobu prvních 3 měsíců. Minimální výše vkladu činí 5000 Kč.

Vedle vkladu Start se sazbou 3,80 % nabízí Inbank termínované vklady od 5000 Kč do 2 000 000 Kč na 3, 6, 12 a 24 měsíců s těmito úrokovými sazbami:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
Roční úroková míra 3,40 % 3,50 % 3,50 % 3,30 %

Zdroj: Inbank

Moneta Money Bank: 3,40 % pro vklady na 1 měsíc či rok

Moneta Money Bank nabízí na termínovaném vkladu úrokovou sazbu ve výši 3,40 % pro vklady od 2,5 milionu korun při měsíční délce uložení. 

U délky uložení 3 až 12 měsíců při minimální výši vkladu 15 000 Kč, přičemž nejvyšší výše vkladu není omezena, nabízí taková zhodnocení:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 3,40 % 3,00 % 3,10 % 3,20 %

Zdroj: Moneta Money Bank

Banka Creditas: 3,30 % pro vklady na jeden rok

Banka Creditas nabízí pestrou škálu termínovaných vkladů od 1 měsíce až po 10 let. Přičemž nejvyšší zhodnocení aktuálně nabízí při délce úložky vkladu na 1 rok, a to ve výši 3,30 %. 

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 1 rok 2 roky 10 let
Roční úroková míra 2,50 % 3,00 % 3,10 % 3,20 % 3,30 % 2,70 % 2,00 %*

*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas

Minimální výše vkladu u banky Creditas činí 5 000 Kč či 250 eur. Úrokové výnosy jsou připisovány měsíčně.

Fio banka: 3,20 % při době uložení na 3, 6 a 12 měsíců

Fio banka od prosincového srovnání rozšířila nabídku termínovaných vkladů s úrokovou sazbou 3,20 %, které vedle tříměsíčního vkladu nabízí nově i u vkladů na 6 a 12 měsíců:

Úrokové sazby na termínovaném vkladu u Fio banky
Délka uložení vkladu Úroková sazba
1 týden 2,30 %
2 týdny 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 3,20 %
9 měsíců 2,10 %
12 měsíců 3,20 %
24 měsíců 2,30 %
36 měsíců 2,30 %
48 měsíců 2,30 %

Zdroj: Fio banka

Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.

UniCredit Bank: 3,20 % na 6 měsíců už od 30 000 Kč

UniCredit Bank na svém termínovaném vkladu nabízí úrokovou sazbu až ve výši 3,20 % při délce uložení 6 měsíců od 30 000 Kč:

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč		 2,50 % 3,00 % 3,20 % 3,00%
Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč		 2,70 %* 3,00 % 3,20 %* 3,10 %*

*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí rovněž termínovaný vklad s investicí DUET PLUS se garantovanou úrokovou mírou 7 %, ale s nutností investice.

Air Bank: 3,00 % při délce úložky 3, 6 a 12 měsíců

Air Bank na svém 3měsíčním termínovaném vkladu snížila úrokovou sazbu z 3,20 % na 3,00 %, tedy na sazbu, kterou nabízí i u vkladů na 6 a 12 měsíců.

Minimální výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, nejvyšší výše je bez omezení.

Délka uložení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Roční úroková míra 2,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Air Bank

Komerční banka: 3 % u termínovaného vkladu na rok

Komerční banka umožňuje na svých termínovaných vkladech úložky do 10 milionů Kč, a to na 3 až 12 měsíců:

Délka uložení 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Vklad do výše 10 mil. Kč 2,50 % 2,50 % 3,00 %

Zdroj: Komerční banka

Další nabídka termínovaných vkladů je s úrokovou sazbou pod 3,00 %

Termínované vklady nabízí i ostatní banky, nicméně již s úrokovou sazbou, která nepřesáhne 3,00 %.

Vy si můžete porovnat nabídku ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz.

Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu

Dosažení vyšší úrokové sazby nabízejí banky či spořitelní družstva u termínovaných vkladů s podmínkou investice do investičních produktů či s podmínkou členského vkladu do družstva. Což je ovšem spojeno s rizikem ztráty na hodnotě investice. U spořitelního družstva se členský vklad nezhodnocuje

Podívejte se na termínované vklady s úrokovou sazbou přesahující 4 %.

Spořitelní družstvo Artesa: podmínka členského vkladu

Spořitelní družstvo Artesa nabízí širokou řadu termínovaných vkladů, ale s podmínkou členských vkladů:

  • Artesa STANDARD
  • Artesa PREMIUM
  • Artesa BONUS
  • Artesa Duální vklad

Na nejvyšší úrokovou sazbu lze u Artesy dosáhnout u Duálního vkladu Artesa ve výši 7,50 %, u něhož musíte vložit členský vklad ve výši 50 % vložených prostředků. Doba trvání vkladu činí 1 rok.

Nejnižší výše vkladu činí 20 000 Kč, maximální pak 5 000 000 Kč. Dodejme, že členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění.

Délka uložení Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu Úroková sazba termínované složky vkladu
1 rok 20 % 4,70 % p.a.
1 rok 30 % 5,50 % p.a.
1 rok 40 % 6,40 % p.a.
1 rok 50 % 7,50 % p.a.

Zdroj: Artesa spořitelní družstvo

Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.

UniCredit Bank: podmínka investice

UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který je podmíněn vkladem do fondů.

Na DUET PLUS UniCredit Bank nabízí garantovaný výnos 7,00 % při délce úložky 6 měsíců. Získání tohoto garantovaného výnosu je podmíněno investicí ve výši 1:1 do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.

J&T Banka: podmínka investice

J&T Banka nabízí širokou škálu termínovaných vkladů v kombinaci s investicemi do fondů.

Nejvyšší úrokovou míru ve výši 4,00 % aktuálně J&T Banka ve svém produktu J&T COMBI nabízí tříletý termínovaný vklad a investici do fondu J&T RENTIER CZK (30/70), kde vklad činí 30 % a dalších 70 % financí je nutno investovat v otevřeném smíšeném fondu J&T RENTIER Fund Class A1. Výše vkladu musí být v rozmezí 500 000 Kč až 4 000 000 Kč.

Minimální délka vkladu činí 3 roky a vyplácení úroku je na roční bázi k jistině vkladu.

Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 4,00 %

Další nabídka termínovaných vkladů s podmínkou investice, družstevního vkladu či spoření již nepřesáhuje 4,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači na Měšci.cz.

