Srovnání termínovaných vkladů v lednu 2026: kdo zvyšoval úrokové sazby?

Banky a spořitelny v prosinci 2025 nezvyšovaly úrokové sazby u svých termínovaných vkladů. Nabídku termínovaných vkladů lze rozdělit na dva typy:
- termínované vklady bez podmínky investic, spoření či členského vkladu
- termínované vklady bez podmínky dalšího investování
Na dalších dvou stránkách najdete termínované vklady, které právě v těchto dvou kategoriích nabízejí to nejvyšší zhodnocení.
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Inbank: 3,80 % na první 3 měsíce
V prosincovém srovnání měla nejvyšší úrokovou sazbu estonská Inbank, to se nezměnilo ani v tomto srovnání. Pro nové klienty nabízí na termínovaném vkladu Start, kde úroková sazba činí 3,80 % na dobu prvních 3 měsíců. Minimální výše vkladu činí 5000 Kč.
Vedle vkladu Start se sazbou 3,80 % nabízí Inbank termínované vklady od 5000 Kč do 2 000 000 Kč na 3, 6, 12 a 24 měsíců s těmito úrokovými sazbami:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %
|3,50 %
|3,50 %
|3,30 %
Zdroj: Inbank
Moneta Money Bank: 3,40 % pro vklady na 1 měsíc či rok
Moneta Money Bank nabízí na termínovaném vkladu úrokovou sazbu ve výši 3,40 % pro vklady od 2,5 milionu korun při měsíční délce uložení.
U délky uložení 3 až 12 měsíců při minimální výši vkladu 15 000 Kč, přičemž nejvyšší výše vkladu není omezena, nabízí taková zhodnocení:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,40 %
|3,00 %
|3,10 %
|3,20 %
Zdroj: Moneta Money Bank
Banka Creditas: 3,30 % pro vklady na jeden rok
Banka Creditas nabízí pestrou škálu termínovaných vkladů od 1 měsíce až po 10 let. Přičemž nejvyšší zhodnocení aktuálně nabízí při délce úložky vkladu na 1 rok, a to ve výši 3,30 %.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|10 let
|Roční úroková míra
|2,50 %
|3,00 %
|3,10 %
|3,20 %
|3,30 %
|2,70 %
|2,00 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Minimální výše vkladu u banky Creditas činí 5 000 Kč či 250 eur. Úrokové výnosy jsou připisovány měsíčně.
Fio banka: 3,20 % při době uložení na 3, 6 a 12 měsíců
Fio banka od prosincového srovnání rozšířila nabídku termínovaných vkladů s úrokovou sazbou 3,20 %, které vedle tříměsíčního vkladu nabízí nově i u vkladů na 6 a 12 měsíců:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,30 %
|2 týdny
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|3,20 %
|9 měsíců
|2,10 %
|12 měsíců
|3,20 %
|24 měsíců
|2,30 %
|36 měsíců
|2,30 %
|48 měsíců
|2,30 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
UniCredit Bank: 3,20 % na 6 měsíců už od 30 000 Kč
UniCredit Bank na svém termínovaném vkladu nabízí úrokovou sazbu až ve výši 3,20 % při délce uložení 6 měsíců od 30 000 Kč:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,50 %
|3,00 %
|3,20 %
|3,00%
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,70 %*
|3,00 %
|3,20 %*
|3,10 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí rovněž termínovaný vklad s investicí DUET PLUS se garantovanou úrokovou mírou 7 %, ale s nutností investice.
Air Bank: 3,00 % při délce úložky 3, 6 a 12 měsíců
Air Bank na svém 3měsíčním termínovaném vkladu snížila úrokovou sazbu z 3,20 % na 3,00 %, tedy na sazbu, kterou nabízí i u vkladů na 6 a 12 měsíců.
Minimální výše vkladu u Air Bank činí 30 000 Kč, nejvyšší výše je bez omezení.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|2,70 %
|3,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Komerční banka: 3 % u termínovaného vkladu na rok
Komerční banka umožňuje na svých termínovaných vkladech úložky do 10 milionů Kč, a to na 3 až 12 měsíců:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|2,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Další nabídka termínovaných vkladů je s úrokovou sazbou pod 3,00 %
Termínované vklady nabízí i ostatní banky, nicméně již s úrokovou sazbou, která nepřesáhne 3,00 %.
Vy si můžete porovnat nabídku ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz.
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Dosažení vyšší úrokové sazby nabízejí banky či spořitelní družstva u termínovaných vkladů s podmínkou investice do investičních produktů či s podmínkou členského vkladu do družstva. Což je ovšem spojeno s rizikem ztráty na hodnotě investice. U spořitelního družstva se členský vklad nezhodnocuje
Podívejte se na termínované vklady s úrokovou sazbou přesahující 4 %.
Spořitelní družstvo Artesa: podmínka členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí širokou řadu termínovaných vkladů, ale s podmínkou členských vkladů:
- Artesa STANDARD
- Artesa PREMIUM
- Artesa BONUS
- Artesa Duální vklad
Na nejvyšší úrokovou sazbu lze u Artesy dosáhnout u Duálního vkladu Artesa ve výši 7,50 %, u něhož musíte vložit členský vklad ve výši 50 % vložených prostředků. Doba trvání vkladu činí 1 rok.
Nejnižší výše vkladu činí 20 000 Kč, maximální pak 5 000 000 Kč. Dodejme, že členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|4,70 % p.a.
|1 rok
|30 %
|5,50 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,40 % p.a.
|1 rok
|50 %
|7,50 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: podmínka investice
UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který je podmíněn vkladem do fondů.
Na DUET PLUS UniCredit Bank nabízí garantovaný výnos 7,00 % při délce úložky 6 měsíců. Získání tohoto garantovaného výnosu je podmíněno investicí ve výši 1:1 do vybraných fondů Structured Invest – Onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
J&T Banka: podmínka investice
J&T Banka nabízí širokou škálu termínovaných vkladů v kombinaci s investicemi do fondů.
Nejvyšší úrokovou míru ve výši 4,00 % aktuálně J&T Banka ve svém produktu J&T COMBI nabízí tříletý termínovaný vklad a investici do fondu J&T RENTIER CZK (30/70), kde vklad činí 30 % a dalších 70 % financí je nutno investovat v otevřeném smíšeném fondu J&T RENTIER Fund Class A1. Výše vkladu musí být v rozmezí 500 000 Kč až 4 000 000 Kč.
Minimální délka vkladu činí 3 roky a vyplácení úroku je na roční bázi k jistině vkladu.
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 4,00 %
Další nabídka termínovaných vkladů s podmínkou investice, družstevního vkladu či spoření již nepřesáhuje 4,00 %, o čemž se můžete přesvědčit ve srovnávači na Měšci.cz.