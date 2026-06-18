U předčasného důchodu si nehlídejte pouze krácení, ale i dobu pojištění

Nejdříve je možné do předčasného důchodu odejít tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se zvyšuje za každých započatých 90 kalendářních dní. Standardní krácení činí 1,5 % z výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Podmínky pro přiznání polovičního krácení jsou poměrně hodně přísné, proto budeme v textu rozebírat pouze klasické krácení. Nárok na předčasný důchod vzniká pouze při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
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Termín předčasnosti hraje roli
Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní a potom je v celém intervalu krácení stejně vysoké, tak je rozdíl, zdali se do předčasného důchodu odejde např. 360 dní nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku, 720 dní nebo 721 dní před dosažením řádného důchodového věku, 1080 nebo 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku. Vliv krácení je značný, proto se případně vyplatí termín odchodu do předčasného důchodu o nějakou dobu posunout, pokud se tímto krokem sníží krácení.
Pozor i na dobu pojištění
Při hledání optimálního data u předčasného důchodu je však potřeba pamatovat i na dobu pojištění, která se u řádného i předčasného důchodu počítá v celých ukončených letech. Např. 42 let a 357 dní se počítá jako 42 let. Opět platí, že odložení termínu odchodu do předčasného důchodu o několik dní za účelem ukončení dalšího celého roku pojištění se vyplatí. Každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční důchod více než se na první pohled zdá.
Praktický příklad: výpočet předčasného důchodu
Pan Tomáš odešel v letošním roce do předčasného důchodu dříve o 726 dní před dosažením řádného důchodového věku, průměrnou mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) má ve výši 50 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 42 let a 359 dní, takže se počítá 42 let. Panu Tomáši je tak přiznán předčasný důchod ve výši 19 061 Kč.
Kdyby pan Tomáš odešel o několik dní později, aby ukončil 43 rok pojištění a krácení se provedlo za 8 intervalů předčasnosti a nikoliv za 9 intervalů předčasnosti, potom by měsíční předčasný důchod činil 19 922 Kč. Ve druhém případě by byl měsíční předčasný důchod vyšší o 861 Kč.
Kalkulačka předčasného důchodu
Porovnání u různých mezd
V tabulce níže máme proveden výpočet předčasného důchodu ve dvou variantách jako v případě pana Tomáše z předchozího příkladu u různých průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů). Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026.
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Ve druhém sloupci se vypočítává předčasný důchod při krácení za 9 intervalů předčasnosti a získání doby pojištění v rozsahu 42 let.
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Ve třetím sloupci se vypočítává předčasný důchod při krácení za 8 intervalů předčasnosti a získání doby pojištění v rozsahu 43 let.
Z tabulky názorně vidíme, že v korunovém vyjádření je rozdíl mezi oběma variantami vyšší u lidí s nadprůměrnou mzdou. Lidem s nadprůměrnými příjmy se špatné načasování odchodu do předčasného důchodu ještě více prodražuje než lidem s nižšími příjmy.
|
Průměrná mzda
|
Předčasný důchod (42 let pojištění 9 intervalů krácení)
|
Předčasný důchod (43 let pojištění 8 intervalů krácení)
|
Rozdíl
|
25 000 Kč
|
15 858 Kč
|
16 523 Kč
|
665 Kč
|
35 000 Kč
|
17 140 Kč
|
17 883 Kč
|
743 Kč
|
45 000 Kč
|
18 421 Kč
|
19 242 Kč
|
821 Kč
|
50 000 Kč
|
19 061 Kč
|
19 922 Kč
|
861 Kč
|
55 000 Kč
|
19 703 Kč
|
20 602 Kč
|
899 Kč
|
65 000 Kč
|
20 984 Kč
|
21 961 Kč
|
977 Kč
|
75 000 Kč
|
22 266 Kč
|
23 320 Kč
|
1054 Kč
|
85 000 Kč
|
23 547 Kč
|
24 680 Kč
|
1133 Kč
|
100 000 Kč
|
25 469 Kč
|
26 719 Kč
|
1250 Kč
|
125 000 Kč
|
28 673 Kč
|
30 118 Kč
|
1445 Kč
|
150 000 Kč
|
31 877 Kč
|
33 516 Kč
|
1639 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem – načasování předčasného důchodu je klíčové
Při případném odchodu do předčasného důchodu není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Správný důchodový termín může v některých případech poměrně značně zvýšit měsíční důchod, jak jsme si vypočítali v praktických příkladech. Vliv má totiž nejenom krácení za předčasnost, ale i případné ukončení dalšího celého roku pojištění.