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U předčasného důchodu si nehlídejte pouze krácení, ale i dobu pojištění

Petr Gola
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Správné načasování odchodu do předčasného důchodu je velmi důležité. Špatným výběrem termínu lze mít předčasný důchod u průměrné mzdy nižší o necelých devět stovek. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.
Autor: Shutterstock
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Nejdříve je možné do předčasného důchodu odejít tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se zvyšuje za každých započatých 90 kalendářních dní. Standardní krácení činí 1,5 % z výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Podmínky pro přiznání polovičního krácení jsou poměrně hodně přísné, proto budeme v textu rozebírat pouze klasické krácení. Nárok na předčasný důchod vzniká pouze při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. 

Co se dozvíte v článku
  1. Termín předčasnosti hraje roli
  2. Pozor i na dobu pojištění
  3. Praktický příklad: výpočet předčasného důchodu
  4. Porovnání u různých mezd 
  5. Závěrem – načasování předčasného důchodu je klíčové

Termín předčasnosti hraje roli

Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní a potom je v celém intervalu krácení stejně vysoké, tak je rozdíl, zdali se do předčasného důchodu odejde např. 360 dní nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku, 720 dní nebo 721 dní před dosažením řádného důchodového věku, 1080 nebo 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku. Vliv krácení je značný, proto se případně vyplatí termín odchodu do předčasného důchodu o nějakou dobu posunout, pokud se tímto krokem sníží krácení. 

Pozor i na dobu pojištění

Při hledání optimálního data u předčasného důchodu je však potřeba pamatovat i na dobu pojištění, která se u řádného i předčasného důchodu počítá v celých ukončených letech. Např. 42 let a 357 dní se počítá jako 42 let. Opět platí, že odložení termínu odchodu do předčasného důchodu o několik dní za účelem ukončení dalšího celého roku pojištění se vyplatí. Každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční důchod více než se na první pohled zdá.

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Praktický příklad: výpočet předčasného důchodu

Pan Tomáš odešel v letošním roce do předčasného důchodu dříve o 726 dní před dosažením řádného důchodového věku, průměrnou mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) má ve výši 50 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 42 let a 359 dní, takže se počítá 42 let. Panu Tomáši je tak přiznán předčasný důchod ve výši 19 061 Kč. 

Kdyby pan Tomáš odešel o několik dní později, aby ukončil 43 rok pojištění a krácení se provedlo za 8 intervalů předčasnosti a nikoliv za 9 intervalů předčasnosti, potom by měsíční předčasný důchod činil 19 922 Kč. Ve druhém případě by byl měsíční předčasný důchod vyšší o 861 Kč.

Kalkulačka předčasného důchodu

Porovnání u různých mezd 

V tabulce níže máme proveden výpočet předčasného důchodu ve dvou variantách jako v případě pana Tomáše z předchozího příkladu u různých průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů). Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026. 

  • Ve druhém sloupci se vypočítává předčasný důchod při krácení za 9 intervalů předčasnosti a získání doby pojištění v rozsahu 42 let. 

  • Ve třetím sloupci se vypočítává předčasný důchod při krácení za 8 intervalů předčasnosti a získání doby pojištění v rozsahu 43 let. 

Z tabulky názorně vidíme, že v korunovém vyjádření je rozdíl mezi oběma variantami vyšší u lidí s nadprůměrnou mzdou. Lidem s nadprůměrnými příjmy se špatné načasování odchodu do předčasného důchodu ještě více prodražuje než lidem s nižšími příjmy. 

Průměrná mzda

Předčasný důchod (42 let pojištění 9 intervalů krácení)

Předčasný důchod (43 let pojištění 8 intervalů krácení)

Rozdíl

25 000 Kč

15 858 Kč

16 523 Kč

665 Kč

35 000 Kč

17 140 Kč

17 883 Kč

743 Kč

45 000 Kč

18 421 Kč

19 242 Kč

821 Kč

50 000 Kč

19 061 Kč

19 922 Kč

861 Kč

55 000 Kč

19 703 Kč

20 602 Kč

899 Kč

65 000 Kč

20 984 Kč

21 961 Kč

977 Kč

75 000 Kč

22 266 Kč

23 320 Kč

1054 Kč

85 000 Kč

23 547 Kč

24 680 Kč

1133 Kč

100 000 Kč

25 469 Kč

26 719 Kč

1250 Kč

125 000 Kč

28 673 Kč

30 118 Kč

1445 Kč

150 000 Kč

31 877 Kč

33 516 Kč

1639 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

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Závěrem – načasování předčasného důchodu je klíčové

Při případném odchodu do předčasného důchodu není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Správný důchodový termín může v některých případech poměrně značně zvýšit měsíční důchod, jak jsme si vypočítali v praktických příkladech. Vliv má totiž nejenom krácení za předčasnost, ale i případné ukončení dalšího celého roku pojištění.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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