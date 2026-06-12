V těchto případech do předčasného důchodu neodcházejte

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V dostatečném předstihu je vhodné si vlastní termín odchodu do důchodu dobře promyslet, propočítat a přizpůsobit vlastní situaci. I přes trvalé krácení měsíčního důchodu dává některým lidem předčasný důchod smysl a z jejich úhlu pohledu je pro ně výhodný. Kdy tomu tak však není?
Co se dozvíte v článku
Nevyčerpání podpory v nezaměstnanosti
Při výpočtu předčasného důchodu platí jednoduché pravidlo, čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční částka předčasného důchodu. Oproti případnému řádnému starobnímu důchodu je předčasný důchod nižší nejenom kvůli zmíněnému krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění v celých ukončených letech.
Pokud má zájemce o předčasný důchod nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak je vhodné nejdříve podporu v nezaměstnanosti vyčerpat a teprve potom odejít do předčasného důchodu nebo už do řádného starobního důchodu. Vyčerpáním podpory v nezaměstnanosti se sníží krácení a často se ukončí další celý rok pojištění. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění a vyloučená doba pojištění pro důchodové účely, což má následně pozitivní vliv na měsíční částku důchodu.
Kdo však již podporu v nezaměstnanosti vyčerpal a nepodařilo se mu najít nové pracovní uplatnění a po dlouhé době hledání nové práce je šance již malá, pro toho představuje předčasný důchod „záchranu“, jak mít vlastní zasloužený pravidelný měsíční příjem.
Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2026, jaké bude vaše krácení důchodu?
Nárok na výsluhový příspěvek
Při odpracovaní požadovaného minimálního počtu let a splnění zákonných podmínek mají vojáci, policisté, hasiči, celníci… nárok na výsluhový příspěvek (výsluhovou rentu), dle příslušné legislativy. Podmínky se liší pro vojáky a členy bezpečnostních sborů. Zjednodušeně platí, že nelze pobírat výsluhovou rentu a starobní důchod v plné výši a náleží pouze vyšší z těchto dvou částek. Při nároku na rentu tak není odchod do trvale kráceného předčasného důchodu výhodný a je vhodné odejít až do řádného starobního důchodu.
Nárok na invalidní důchod
Legislativou není umožněno současné pobírání invalidního důchodu a starobního důchodu. Pokud tedy invalidní důchodce odejde do starobního důchodu, potom již přestane svůj invalidní důchod pobírat. Odchodem do starobního důchodu si však nelze finančně pohoršit. Zejména invalidní důchodci prvního a druhého stupně, kteří během pobírání invalidního důchodu pracovali a ze mzdy platili sociální pojištění, mají následně starobní důchod značně vyšší než invalidní důchod. Když však odejde invalidní důchodce do předčasného důchodu tak se při samotném výpočtu předčasného důchodu uplatní rovněž „standardní“ krácení. V tomto ohledu neplatí pro invalidní důchodce žádný speciální režim.
Vzhledem k tomu, že invalidní důchodci mají nárok na měsíční invalidní důchod a nejsou tedy ve stejné situaci jako nezaměstnaní občané v předdůchodovém věku, kteří již vyčerpali podporu v nezaměstnanosti a nemají žádný příjem, tak je pro invalidní důchodce ve většině případů výhodnější odcházet až do řádného starobního důchodu a vyhnout se tak krácení za předčasnost.
Nárok na vdovský důchod
Pro vdovu pobírající sólo vdovský důchod po zemřelém manželovi není rovněž odchod do předčasného důchodu zpravidla výhodný. Když totiž vdova pobírá pouze sólo vdovský důchod a k tomu si třeba přivydělává formou brigády, tak má měsíční disponibilní příjem zpravidla vyšší, než by činil její souhrnný důchod.
Proč? V případě nároku na vlastní starobní důchod (řádný nebo předčasný) a vdovský důchod současně se pobírá v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího náleží jenom polovina základní výměry důchodu a procentní výměra důchodu náleží pouze jednou. V praxi je zpravidla vyšší vlastní starobní důchod než vdovský důchod, takže odchod do předčasného důchodu zjednodušeně znamená výrazné snížení vdovského důchodu.