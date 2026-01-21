Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Minimální starobní důchod přiznaný v roce 2026 je stejný pro řádný i předčasný starobní důchod. Jaký by musel být průběh pojištění, aby byl přiznán minimální předčasný důchod? Propočítejme si jednotlivé varianty.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Legislativou je pro rok 2026 stanoven minimální starobní důchod v částce 9 800 Kč. Takto vysoký minimální důchod platí i pro předčasné důchody, přičemž nerozhoduje termín odchodu do předčasného důchodu. I při nejdřívějším odchodu do předčasného důchodu je však částka starobního důchodu v naprosté většině případů vyšší. Proč?

  • Důvodem je nutnost získání vysoké doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu. Zatímco pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, tak pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. 

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu dochází ke krácení měsíční penze, a to za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Standardní krácení, se kterým budeme dále v článku počítat, činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává.

Praktické výpočty krácení důchodu

V přiložené tabulce níže máme vypočten předčasný důchod přiznaný v roce 2026 v závislosti na různém termínu odchodu do předčasného důchodu a různé době pojištění, aby měsíční částka předčasného důchodu činila 10 000 Kč. Tedy varianty, kdy je přiznaný předčasný důchod mírně vyšší, než činí minimální předčasný důchod. Ve výpočtu nepočítáme s výchovným k důchodu, které je stejně vysoké u řádného starobního důchodu i u předčasného důchodu.

Při výpočtu předčasného důchodu počítáme s odchodem do předčasného důchodu dříve o 360 dní, o 720 dní a 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tedy krácení za 4, 8 a 12 započatých intervalů předčasnosti. Kdyby se odešlo do předčasného důchodu dříve přesně o rok, o dva roky nebo o tři roky, tak by bylo kvůli pár dnům krácení zbytečně vyšší. 

Z tabulky názorně vidíme, že pro přiznání předčasného důchodu ve výši 10 000 Kč je nutné mít velmi nízkou průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) a drtivá většina zájemců o předčasný důchod má měsíční důchod značně vyšší, než jež minimální částka předčasného důchodu.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín předčasnosti

Měsíční předčasný důchod

9 573 Kč

40 let

360 dní

10 000 Kč

10 775 Kč

40 let

720 dní

10 000 Kč

12 321 Kč

40 let

1080 dní

10 000 Kč

9 315 Kč

41 let

360 dní

10 000 Kč

10 448 Kč

41 let

720 dní

10 000 Kč

11 895 Kč

41 let

1080 dní

10 000 Kč

9 068 Kč

42 let

360 dní

10 000 Kč

10 140 Kč

42 let

720 dní

10 000 Kč

11 500 Kč

42 let

1080 dní

10 000 Kč

8 835 Kč

43 let

360 dní

10 000 Kč

9 850 Kč

43 let

720 dní

10 000 Kč

11 127 Kč

43 let

1080 dní

10 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Výpočet předčasného důchodu v roce 2026

Závěrem – kdo pobírá minimální předčasný důchod?

Minimální předčasný důchod ve výši 9 800 Kč platí pouze pro lidi s velmi problematickým průběhem pojištění, což při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let je poměrně složité, protože zájemci o předčasný důchod nemohou mít příliš mezer v pojištění během svého produktivního života. Kdo odchází do předčasného důchodu má tak zpravidla svůj měsíční důchod značně vyšší než 10 000 Kč. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Vždyť při získání doby pojištění v rozsahu 40 let, což je minimum u předčasného důchodu, a odchodu do penze dříve o 1080 dní, činí osobní vyměřovací základ 12 321 Kč, aby byl přiznán měsíční předčasný důchod 10 000 Kč. Při vyšší době pojištění a nižším krácení stačí mít ještě nižší průměrnou mzdu pro přiznání předčasného důchodu ve výši 10 000 Kč. Takto nízké osobní vyměřovací základy jsou přitom v praxi ojedinělé. 

Minimální předčasný důchod ve výši 9 800 Kč tak zachrání velmi málo lidí, protože zájemci o předčasný důchod nemohou mít tak problematický průběh pojištění jako žadatelé o řádný starobní důchod. Vždyť při získání minimální doby pojištění v rozsahu 40 let a výši osobního vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy v roce 2026 v částce 22 400 Kč a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní činí měsíční předčasný důchod 13 910 Kč.

Petr Gola

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

