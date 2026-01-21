Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Legislativou je pro rok 2026 stanoven minimální starobní důchod v částce 9 800 Kč. Takto vysoký minimální důchod platí i pro předčasné důchody, přičemž nerozhoduje termín odchodu do předčasného důchodu. I při nejdřívějším odchodu do předčasného důchodu je však částka starobního důchodu v naprosté většině případů vyšší. Proč?
Co se dozvíte v článku
- Důvodem je nutnost získání vysoké doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu. Zatímco pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, tak pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
Krácení u předčasného důchodu
Při odchodu do předčasného důchodu dochází ke krácení měsíční penze, a to za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Standardní krácení, se kterým budeme dále v článku počítat, činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává.
Praktické výpočty krácení důchodu
V přiložené tabulce níže máme vypočten předčasný důchod přiznaný v roce 2026 v závislosti na různém termínu odchodu do předčasného důchodu a různé době pojištění, aby měsíční částka předčasného důchodu činila 10 000 Kč. Tedy varianty, kdy je přiznaný předčasný důchod mírně vyšší, než činí minimální předčasný důchod. Ve výpočtu nepočítáme s výchovným k důchodu, které je stejně vysoké u řádného starobního důchodu i u předčasného důchodu.
Při výpočtu předčasného důchodu počítáme s odchodem do předčasného důchodu dříve o 360 dní, o 720 dní a 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tedy krácení za 4, 8 a 12 započatých intervalů předčasnosti. Kdyby se odešlo do předčasného důchodu dříve přesně o rok, o dva roky nebo o tři roky, tak by bylo kvůli pár dnům krácení zbytečně vyšší.
Z tabulky názorně vidíme, že pro přiznání předčasného důchodu ve výši 10 000 Kč je nutné mít velmi nízkou průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) a drtivá většina zájemců o předčasný důchod má měsíční důchod značně vyšší, než jež minimální částka předčasného důchodu.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín předčasnosti
|
Měsíční předčasný důchod
|
9 573 Kč
|
40 let
|
360 dní
|
10 000 Kč
|
10 775 Kč
|
40 let
|
720 dní
|
10 000 Kč
|
12 321 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
10 000 Kč
|
9 315 Kč
|
41 let
|
360 dní
|
10 000 Kč
|
10 448 Kč
|
41 let
|
720 dní
|
10 000 Kč
|
11 895 Kč
|
41 let
|
1080 dní
|
10 000 Kč
|
9 068 Kč
|
42 let
|
360 dní
|
10 000 Kč
|
10 140 Kč
|
42 let
|
720 dní
|
10 000 Kč
|
11 500 Kč
|
42 let
|
1080 dní
|
10 000 Kč
|
8 835 Kč
|
43 let
|
360 dní
|
10 000 Kč
|
9 850 Kč
|
43 let
|
720 dní
|
10 000 Kč
|
11 127 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
10 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Výpočet předčasného důchodu v roce 2026
Závěrem – kdo pobírá minimální předčasný důchod?
Minimální předčasný důchod ve výši 9 800 Kč platí pouze pro lidi s velmi problematickým průběhem pojištění, což při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let je poměrně složité, protože zájemci o předčasný důchod nemohou mít příliš mezer v pojištění během svého produktivního života. Kdo odchází do předčasného důchodu má tak zpravidla svůj měsíční důchod značně vyšší než 10 000 Kč.
Vždyť při získání doby pojištění v rozsahu 40 let, což je minimum u předčasného důchodu, a odchodu do penze dříve o 1080 dní, činí osobní vyměřovací základ 12 321 Kč, aby byl přiznán měsíční předčasný důchod 10 000 Kč. Při vyšší době pojištění a nižším krácení stačí mít ještě nižší průměrnou mzdu pro přiznání předčasného důchodu ve výši 10 000 Kč. Takto nízké osobní vyměřovací základy jsou přitom v praxi ojedinělé.
Minimální předčasný důchod ve výši 9 800 Kč tak zachrání velmi málo lidí, protože zájemci o předčasný důchod nemohou mít tak problematický průběh pojištění jako žadatelé o řádný starobní důchod. Vždyť při získání minimální doby pojištění v rozsahu 40 let a výši osobního vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy v roce 2026 v částce 22 400 Kč a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní činí měsíční předčasný důchod 13 910 Kč.