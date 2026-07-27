Vdovský důchod po živnostníkovi je nízký

Měsíční částka vdovského důchodu závisí na výši starobního nebo invalidního důchodu, který zemřelý manžel dostával na účet, nebo na který by měl nárok. Základní výměra sólo vdovského důchodu činí 4 900 Kč, tak jako je tomu u všech státních důchodů, a procentní výměra činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého manžela.
Co se dozvíte v článku
-
Ke konci března letošního roku činil průměrný sólo vyplácený vdovský důchod 13 769 Kč. Průměrný sólo vyplácený vdovecký důchod činil 12 634 Kč. Důvodem jsou obecně vyšší důchody mužů než žen.
OSVČ mají nízké důchody
Podnikatelé a živnostníci mají zpravidla výrazně podprůměrné starobní a invalidní důchody. Důvodem je skutečnost, že do výpočtové formule starobního důchodu nevstupuje dosažený příjem ani dosažený zisk, ale vyměřovací základ. Od roku 2024 je vyměřovacím základem 55 % daňového základu, vždy musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Ještě v roce 2023 činil vyměřovací základ 50 % daňového základu. V praxi jsou na tom s ohledem na výpočet starobního důchodu i invalidního důchodu OSVČ zpravidla hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu.
Praktický příklad – výpočet vdovského důchodu
Podnikatel Jan měl v roce 2023 daňový základ (příjem ponížený o výdaje) ve výši 400 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ byl 200 000 Kč (400 000 Kč x 50 %), což odpovídá hrubé měsíční mzdě 16 667 Kč (200 000 Kč: 12 měsíců). Podnikatel Jan je na tom za rok 2023 pro výpočet důchodu hůře než zaměstnanec s minimální mzdou, která v roce 2023 činila 17 300 Kč. Od roku 2024 činí skutečný vyměřovací základ 55 %, takže to pro důchod vychází lépe. Při výpočtu důchodu v roce 2026 se však hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986.
Výpočet vdovského důchodu
Nízký starobní důchod i invalidní důchod
Průměrný starobní důchod činil v březnu letošního roku 21 793 Kč. Naprostá většina OSVČ však má podprůměrný důchod, mnohdy i výrazně. Pochopitelně je nízký i případný vdovský (vdovecký) důchod vypočítaný z tohoto podprůměrného starobního důchodu.
Praktický příklad – vdovský důchod pro OSVČ
Živnostník Luděk má průměrnou důchodovou mzdu (osobní vyměřovací základ) ve výši 17 000 Kč, při získání doby pojištění v rozsahu 44 let mu byl začátkem letošního roku přiznán řádný starobní důchod ve výši 15 971 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 11 071 Kč). Z této částky by činil sólo vyplácený vdovský důchod pouze 10 436 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 5 536 Kč). V případě nároku na sólo vdovský důchod situaci značně zachraňuje základní výměra důchodu, která je ve všech případech stejně vysoká. Horší je to v případě souběhu dvou důchodů.
Nárok na vlastní starobní důchod a vdovský důchod
V případě nároku na vlastní starobní důchod a vdovský (vdovecký) důchod se vyplácí v plném rozsahu pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího náleží pouze polovina procentní výměry důchodu, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou. V praxi je většinou vyšší vlastní starobní důchod, takže při souběhu dvou důchodů je vdovský důchod nízký. Zvláště po manželovi (manželce), který měl nízký vlastní starobní nebo invalidní důchod z důvodu dlouholetého podnikání.
Pokračování případu vdovského důchodu
Zatímco sólo vyplácený vdovský důchod z částky starobního důchodu ve výši 15 971 Kč činil 10 436 Kč, tak v případě souběhu dvou důchodů, kdy vlastní starobní důchod je vyšší, by činil vdovský důchod pouze 2 768 Kč (5 536 Kč x 50 %). Základní výměra se pobírá pouze jednou a je součástí vyššího starobního důchodu.