Vláda chce ocenit penzisty, kteří pracují. Má v plánu jim každý rok zvýšit důchod

Jste důchodce a i přesto pracujete? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Pravděpodobně se totiž znovu zavede navýšení starobního důchodu za každý odpracovaný rok.
Lucie Balová Mečířová
Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením vlády Andreje Babiše (ANO) neztrácí čas a pouští se do změn, které slibovalo nejen v programovém prohlášení, ale už dříve také ve volebním programu. Podle hnutí ANO, stejně jako podle Motoristů či SPD, totiž důchodová reforma prosazená vládou Petra Fialy vedla k znevýhodnění seniorů. A to nejen v oblasti tradičních lednových valorizací, ale také u odměn za práci po dosažení důchodového věku a jejich následného promítnutí do výše penze.

Na druhou stranu tyto změny pravděpodobně povedou k vysokým schodkům, jak v důchodovém systému, tak ve státním rozpočtu.

Dříve se pracujícím důchodcům zvyšovala penze

Ještě před důchodovou reformou platilo, že si pracující důchodce mohl požádat o navýšení starobního důchodu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Nárok na podání žádosti mu přitom vznikl za každých 360 odpracovaných dnů za předpokladu, že vykonával práci, která zakládala účast na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se tedy nepočítaly, protože pojistné se zde odvádí až u měsíční hrubé mzdy nad rozhodnou hranici. Ta u DPP činí 11 999 Kč a u DPČ 4499 Kč.

Za každých odpracovaných 360 dní vznikal pracujícímu důchodci nárok na zvýšení penze o 0,4 % výpočtového základu. Požádat o navýšení šlo přitom až 5 let zpětně. Naposledy však šlo tuto možnost využít v roce 2024.

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek

I dnes jsou důchodci motivováni pracovat. Ale jiným způsobem

Od roku 2025 si už nelze požádat o zvýšení důchodu, pokud penzista pracuje. Namísto toho mají pracující důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění u zaměstnavatele anebo v podnikání. Ta činí 6,5 % z vyměřovacího základu anebo hrubé mzdy. Zaměstnanci ji využívají každý měsíc a podnikatelé ji uplatní jednou ročně při vyúčtování pojistného při podání přehledu o příjmech a výdajích OSSZ.

Tato sleva se pak podle programového prohlášení vlády rušit nebude. Obě opatření budou uplatňována zároveň.

Cílem je větší podpora pracujících starobních důchodců a jejich udržení na trhu práce co nejdéle. MPSV tím vychází z Programového prohlášení vlády,“ upřesňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nová reforma důchodů bude k pracujícím důchodcům štědřejší

Nový ministr práce a sociálních věcí, Aleš Juchelka (ANO), se nechal slyšet, že MPSV začalo pracovat na dalších změnách důchodového systému, mezi kterými je i návrat zápočtu práce do výplaty starobního důchodu, pokud důchodce pracuje i po odchodu do starobní penze. Jednalo by se však o ještě štědřejší model než v předchozích letech.

Podle programového prohlášení by se důchod mohl zvýšit o 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní, což je oproti původním 0,4 % poměrně velký rozdíl. Navíc by už nemělo být nutné podávat si o navýšení žádost. K valorizaci by pro tento důvod docházelo automaticky.

Nová reforma důchodů by měla začít platit už od příštího roku. Ustanovení by však měla být zaváděna postupně. 

V této chvíli se zvažuje účinnost od 1. 1. 2027 s tím, že by první zvýšení náleželo od 1. 1. 2028,“ upřesnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Které osoby v důchodu by si takto mohly navýšit výpočtový základ?

Dříve si o navýšení důchodu mohly požádat pouze osoby ve starobním důchodu, které měly příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, kde docházelo k odvodu na sociální (důchodové) pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Žádosti tedy nebylo vyhověno u těch, které měly příjmy z dohod do limitu, ale i u těch penzistů, kteří odešli do důchodu předčasného. Osoby v předčasném důchodu totiž nemohou mít aktivní účast na sociálním pojištění a to až do dovršení řádného důchodového věku.

Osobám v invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně se toto období sice započítává do starobního důchodu, ale jen jako náhradní doba pojištění, po kterou nemá klient aktivní účast na daních a odvodech. Nebyl tedy důvod, aby si mohl také požádat o zvýšení starobního důchodu.

Vše poté nasvědčuje tomu, že vláda tato pravidla hodlá obnovit a zachovat.

„Zvýšení se bude týkat jen starobních důchodů. Doba pojištění a vyměřovací základy, kterých dosahují invalidní důchodci po přiznání invalidního důchodu, se jim promítnou do starobního důchodu až si o něj požádají,“ uzavírá MPSV.

