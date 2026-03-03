Vláda chce ocenit penzisty, kteří pracují. Má v plánu jim každý rok zvýšit důchod

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením vlády Andreje Babiše (ANO) neztrácí čas a pouští se do změn, které slibovalo nejen v programovém prohlášení, ale už dříve také ve volebním programu. Podle hnutí ANO, stejně jako podle Motoristů či SPD, totiž důchodová reforma prosazená vládou Petra Fialy vedla k znevýhodnění seniorů. A to nejen v oblasti tradičních lednových valorizací, ale také u odměn za práci po dosažení důchodového věku a jejich následného promítnutí do výše penze.
Na druhou stranu tyto změny pravděpodobně povedou k vysokým schodkům, jak v důchodovém systému, tak ve státním rozpočtu.
Dříve se pracujícím důchodcům zvyšovala penze
Ještě před důchodovou reformou platilo, že si pracující důchodce mohl požádat o navýšení starobního důchodu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Nárok na podání žádosti mu přitom vznikl za každých 360 odpracovaných dnů za předpokladu, že vykonával práci, která zakládala účast na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se tedy nepočítaly, protože pojistné se zde odvádí až u měsíční hrubé mzdy nad rozhodnou hranici. Ta u DPP činí 11 999 Kč a u DPČ 4499 Kč.
Za každých odpracovaných 360 dní vznikal pracujícímu důchodci nárok na zvýšení penze o 0,4 % výpočtového základu. Požádat o navýšení šlo přitom až 5 let zpětně. Naposledy však šlo tuto možnost využít v roce 2024.
Jaký důchod pobíráte v roce 2026?
I dnes jsou důchodci motivováni pracovat. Ale jiným způsobem
Od roku 2025 si už nelze požádat o zvýšení důchodu, pokud penzista pracuje. Namísto toho mají pracující důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění u zaměstnavatele anebo v podnikání. Ta činí 6,5 % z vyměřovacího základu anebo hrubé mzdy. Zaměstnanci ji využívají každý měsíc a podnikatelé ji uplatní jednou ročně při vyúčtování pojistného při podání přehledu o příjmech a výdajích OSSZ.
Tato sleva se pak podle programového prohlášení vlády rušit nebude. Obě opatření budou uplatňována zároveň.
„Cílem je větší podpora pracujících starobních důchodců a jejich udržení na trhu práce co nejdéle. MPSV tím vychází z Programového prohlášení vlády,“ upřesňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.
Nová reforma důchodů bude k pracujícím důchodcům štědřejší
Nový ministr práce a sociálních věcí, Aleš Juchelka (ANO), se nechal slyšet, že MPSV začalo pracovat na dalších změnách důchodového systému, mezi kterými je i návrat zápočtu práce do výplaty starobního důchodu, pokud důchodce pracuje i po odchodu do starobní penze. Jednalo by se však o ještě štědřejší model než v předchozích letech.
Podle programového prohlášení by se důchod mohl zvýšit o 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní, což je oproti původním 0,4 % poměrně velký rozdíl. Navíc by už nemělo být nutné podávat si o navýšení žádost. K valorizaci by pro tento důvod docházelo automaticky.
Nová reforma důchodů by měla začít platit už od příštího roku. Ustanovení by však měla být zaváděna postupně.
„V této chvíli se zvažuje účinnost od 1. 1. 2027 s tím, že by první zvýšení náleželo od 1. 1. 2028,“ upřesnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Které osoby v důchodu by si takto mohly navýšit výpočtový základ?
Dříve si o navýšení důchodu mohly požádat pouze osoby ve starobním důchodu, které měly příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, kde docházelo k odvodu na sociální (důchodové) pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Žádosti tedy nebylo vyhověno u těch, které měly příjmy z dohod do limitu, ale i u těch penzistů, kteří odešli do důchodu předčasného. Osoby v předčasném důchodu totiž nemohou mít aktivní účast na sociálním pojištění a to až do dovršení řádného důchodového věku.
Osobám v invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně se toto období sice započítává do starobního důchodu, ale jen jako náhradní doba pojištění, po kterou nemá klient aktivní účast na daních a odvodech. Nebyl tedy důvod, aby si mohl také požádat o zvýšení starobního důchodu.
Vše poté nasvědčuje tomu, že vláda tato pravidla hodlá obnovit a zachovat.
„Zvýšení se bude týkat jen starobních důchodů. Doba pojištění a vyměřovací základy, kterých dosahují invalidní důchodci po přiznání invalidního důchodu, se jim promítnou do starobního důchodu až si o něj požádají,“ uzavírá MPSV.