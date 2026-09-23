Výdělek ve starobním důchodu: kdy musí odvádět důchodci zdravotní pojištění?

Ze starobního důchodu se zdravotní pojištění nikdy neplatí. Občané pobírající pouze starobní důchod nemají s placením zdravotního pojištění žádné starosti a v registru pojištěnců své zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako státní pojištěnci a zdravotní pojištění za ně platí stát. Jak to však mají penzisté s jinými zdanitelnými příjmy?
Mzda ze zaměstnání a zdravotní pojištění
Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % z hrubé mzdy za ně platí zaměstnavatel, stejné sazby platí i pro starobní důchodce. Pokud však má pracující starobní důchodce z důvodu práce na zkrácený úvazek hrubou mzdu nižší než minimální mzdu, tak se v takovém případě neprovádí dopočet do minima, tak jako u ostatních zaměstnanců a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé mzdy.
Příklad 1) Hrubá měsíční mzda 40 000 Kč
Starobní důchodce Jakub má hrubou mzdu ze zaměstnání ve výši 40 000 Kč. Z hrubé mzdy je mu sraženo na zdravotním pojištění 1 800 Kč (40 000 Kč x 4,5 %) a dalších 3 600 Kč (40 000 Kč x 9 %) za něj platí zaměstnavatel. Výpočet zdravotního pojištění je stejný jako u ostatních zaměstnanců s takto vysokou hrubou mzdou.
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Příklad 2) Zkrácený úvazek a hrubá mzda 19 000 Kč
Starobní důchodce Filip pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou ve výši 19 000 Kč. Na zdravotním pojištění je mu z hrubé mzdy sraženo 855 Kč (19 000 Kč x 4,5 %) a dalších 1 710 Kč (19 000 Kč x 9 %) za něj platí zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že je pan Filip pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem, tak se neprovádí dopočet do minima.
Pan Ludvík pracuje rovněž na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 19 000 Kč, ale není státním pojištěncem. Zaměstnavatel odvádí za pana Ludvíka na zdravotním pojištění 1 710 Kč (19 000 Kč x 9 %), dopočet do minima jde však v plném rozsahu k tíži pana Ludvíka. Minimální zdravotní pojištění v roce 2026 činí 3 024 Kč, v roce 2027 potom 3 362 Kč. V roce 2026 bylo z hrubé mzdy sraženo panu Ludvíkovi zdravotní pojištění ve výši 1 314 Kč (3 024 Kč – 1 710 Kč), v roce 2027 potom v částce 1 708 Kč (3 362 Kč – 1 654 Kč).
Zdravotní pojištění z podnikání
Podnikající penzisté vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, takže při výpočtu ročního zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při nižším zisku tedy zaplatí podnikající starobní důchodci méně na zdravotním pojištění než ostatní podnikatelé. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
Příklad 3) Hrubý zisk z podnikání ve výši 300 000 Kč
Paní Veronika je v řádném důchodu a za celý kalendářní rok 2026 má hrubý zisk z podnikání ve výši 300 000 Kč. Pro paní Veroniku neplatí minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, který je ve výši poloviny daňového základu (hrubého zisku). Roční zdravotní pojištění tak činí 20 250 Kč.
Paní Romana vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za rok 2026 bude mít hrubý zisk rovněž 300 000 Kč. Pro paní Romanu však platí minimální vyměřovací základ, který při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2026 činí 293 802 Kč. Paní Romana tak bude muset zaplatit 39 672 Kč Kč.
Výhodnost pasivních příjmů
Z pasivních příjmů z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) a z ostatních příjmů (dle § 10 zákona o dani z příjmu) se neplatí nikdy zdravotní pojištění. Pro starobní důchodce se jedná o velmi výhodný příjem, protože mají vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Investoři pouze s pasivními příjmy, kteří nesplňují žádnou z podmínek, aby za ně platil zdravotní pojištění stát, si musí zdravotní pojištění sami platit jako osoby bez zdanitelných příjmů.
Příklad 4) Vysoké roční pasivní příjmy
Penzistka Marta má vysoké roční příjmy z investic, celkový daňový základ má 600 000 Kč. Daň z příjmu bude muset paní Marta platit, zdravotní pojištění však nikoliv. Z pasivních příjmů se zdravotní pojištění neplatí a v počítačovém systému své zdravotní pojišťovny je paní Marta vedena jako státní pojištěnec.
Investorka Monika má rovně vysoké pasivní příjmy z investic. Pro účely placení zdravotního pojištění je paní Monika osobou bez zdanitelných příjmů, protože není ani zaměstnanec, ani OSVČ ani státní pojištěnec. V roce 2026 si musí platit měsíčně zdravotní pojištění ve výši 3 024 Kč, v roce 2026 potom v částce 3 362 Kč.