Vyšší rodičák by mohl platit i pro děti narozené od října 2026. Projdou změny Sněmovnou?

Sněmovna projednává vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, který počítá s jeho navýšením z 350 tisíc na 400 tisíc korun. U vícerčat by se částka zvýšila ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Nová výše by se měla týkat dětí narozených nebo převzatých do péče od 1. ledna 2027.
Co se dozvíte v článku
- Automatická valorizace rodičovského příspěvku podle inflace
- Rozšíření vyšší rodičovské i na děti narozené od října 2026
- Rychlejší a flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku
- Konec hlídání hodin u nejmenších dětí v jeslích a školkách
- Otcovská do jednoho roku po narození dítěte
- Obce by měly zajistit péči o děti už od 2,5 roku věku
Kromě samotného zvýšení částky ale návrh provází i řada pozměňovacích návrhů, které mohou výrazně změnit podobu celého systému. Týkají se například automatické valorizace rodičovského příspěvku, rozšíření okruhu rodin, které na vyšší částku dosáhnou, úprav čerpání dávky nebo podmínek pro sladění péče o dítě a návratu do zaměstnání.
O konečné podobě změn rozhodne až další projednávání. Pojďme si představit pozměňovací návrhy, které se zvýšením rodičovského příspěvku pojí.
Automatická valorizace rodičovského příspěvku podle inflace
Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) a další poslanci navrhují zavedení automatického valorizačního mechanismu, který by pravidelně upravoval výši rodičovského příspěvku podle vývoje inflace.
Cílem je dlouhodobě zachovat reálnou kupní sílu dávky a odstranit nutnost opakovaného schvalování navýšení prostřednictvím novel zákona. Mechanismus vychází z podobného principu, jaký je používán u valorizace důchodů a pracuje s růstem cen měřeným indexem spotřebitelských cen Českého statistického úřadu.
Pokud inflace v rozhodném období nepřekročí stanovenou hranici, valorizace se neprovede, avšak nevyčerpaný růst cen se přenáší do dalšího období. Jakmile kumulovaný růst cen dosáhne stanovené hranice, dojde k automatickému navýšení dávky, které by bylo vyhlašováno formou sdělení MPSV.
Rozšíření vyšší rodičovské i na děti narozené od října 2026
Pozměňovací návrh skupiny poslanců rozšiřuje zvýšení rodičovského příspěvku také na rodiny, jejichž nejmladší dítě (včetně dvojčat a vícerčat) se narodilo nebo bylo převzato do péče od 1. října 2026. Vládní návrh přitom počítá s vyšší částkou až pro děti narozené od 1. ledna 2027.
Předkladatelé uvádějí, že současné nastavení vytváří nerovnost mezi rodinami v podobné situaci jen kvůli několikaměsíčnímu rozdílu v datu narození dítěte. Návrh má tento rozdíl zmírnit, aniž by se zvýšení vztahovalo na všechny současné příjemce.
Současně návrh se zachovává, že nevzniká nárok na zpětné doplatky. Již vyplacené částky se započítají do nové celkové výše příspěvku a případné dočerpání bude možné jen do zbývající části limitu, pokud jsou splněny zákonné podmínky.
Rychlejší a flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku
Další pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců umožňuje rodičům flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku podle jejich příjmů a situace. U rodičů, u nichž lze stanovit denní vyměřovací základ, by bylo možné nastavit vyšší měsíční čerpání až do 30násobku tohoto základu, u vícerčat až do dvojnásobku.
Rodiny by tak měly větší možnost rozložit si čerpání podle toho, jak rychle se chtějí vrátit do práce nebo jaké mají aktuální finanční potřeby.
Současně se zavádí možnost rychlejší změny volby čerpání po účinnosti zákona, bez dosavadní čekací lhůty tří kalendářních měsíců.
Konec hlídání hodin u nejmenších dětí v jeslích a školkách
Rovněž by se mohl zrušit limit 120 hodin měsíčně, který se vztahuje na docházku dítěte mladšího dvou let do dětské skupiny, mateřské školy nebo podobného zařízení.
Podle poslanců je současné pravidlo v praxi administrativně náročné a obtížně kontrolovatelné, protože není reálné sledovat přesný rozsah docházky po hodinách. V praxi se tak podle nich stává spíše formální překážkou než funkčním nástrojem.
Otcovská do jednoho roku po narození dítěte
Pozměňovací návrh skupiny poslanců prodlužuje období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou dovolenou podle zákona o nemocenském pojištění, ze současných 6 týdnů na 1 rok od narození nebo převzetí dítěte do péče.
Samotná délka otcovské zůstává nezměněna, tedy 2 týdny. Mění se pouze doba pro její čerpání, což má rodinám umožnit větší flexibilitu. Například při návratu matky do zaměstnání nebo při postupném rozdělení péče o dítě.
Zvláštní režim pro případy mrtvě narozeného dítěte nebo úmrtí dítěte zůstává zachován beze změn.
Obce by měly zajistit péči o děti už od 2,5 roku věku
Další návrh poslanců rozšiřuje stávající povinnost obcí zajistit péči o děti nebo uhradit náklady na zajištěnou péči. Nově by se mohla vztahovat na děti od 2 let a 6 měsíců věku.
Podmínky mají zůstat stejné. Povinnost obce vznikne jen v případě, že dítě nebylo přijato do spádové mateřské školy a rodič splní zákonem stanovené podmínky, například vazbu na pracovní trh nebo studium.
Cílem návrhu je usnadnit návrat rodičů do zaměstnání v době, kdy už část z nich péči o dítě kombinuje s prací, ale kapacity školek a dětských skupin nejsou v některých obcích dostatečné.
Návrh nyní míří do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. O osudu pozměňovacích návrhů se bude hlasovat až při dalším projednávání.