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Výživné bez přímého kontaktu rodičů? Řešením by mohl být centrální úřad, který by převzal i komunikaci

Veronika Němcová
Dnes

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Jak nastavit systém výživného tak, aby lépe fungoval v praxi a zároveň méně zatěžoval konfliktní vztahy mezi rodiči? Odpovědi na tuto otázku hledali odborníci na semináři v Poslanecké sněmovně. Diskuse se dotkla změn v trestání neplacení výživného, limitů exekučního systému i role prevence. Jedním z diskutovaných návrhů bylo také možné zavedení centrální instituce, která by výživné evidovala a vymáhala bez přímého kontaktu rodičů.
Autor: Shutterstock
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Neplacení výživného patří v posledních měsících mezi nejdiskutovanější témata rodinného práva. Zatímco do konce roku 2025 bylo zanedbání vyživovací povinnosti trestným činem prakticky ve všech případech, od 1. ledna 2026 platí mírnější úprava. Tato změna měla za následek propuštění 302 osob odsouzených za neplacení výživného z výkonu trestu. U dalších stovek osob bylo rozhodováno o nevykonání a zkrácení trestu. 

Co se dozvíte v článku
  1. Je vězení za neplacení výživného skutečně řešením? 
  2. Místo vězení spíše jiné sankce: zákaz alkoholu, hazardu i účasti na akcích 
  3. Exekuce jako vstupenka k náhradnímu výživnému 
  4. Výživné si mohou rodiče orientačně spočítat podle tabulek
  5. Problémy při dokazování příjmů u OSVČ, které nepodávají přiznání
  6. Jak zohlednit příjem nových partnerů? 
  7. Chybějící komunikace mezi rodiči zhoršuje spory o výživné 
  8. Soudní aplikace jako prevence konfliktů, fungovalo by to i v Česku? 
  9. Superdávka zhorší situaci rodin, výživné tak nabývá na významu 
  10. Priorita výživného v exekucích by měla být vyšší
  11. Výživné bez konfliktu? Vše by spravoval centrální úřad 
  12. Význam podpůrných služeb
  13. Co bude dál s trestností neplacení výživného? 

Trestní odpovědnost nově nastává pouze tehdy, pokud neplacení výživného trvá déle než čtyři měsíce a dítě nebo jiná oprávněná osoba je tím vystavena nebezpečí nouze. Současně však nynější vláda vytvořila návrh, který by úmyslné neplacení výživného opět zpřísnil a v určitých případech umožnil uložit i nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Je vězení za neplacení výživného skutečně řešením? 

Jedním z argumentů, které vedly ke zmírnění trestní odpovědnosti za neplacení výživného, bylo přesvědčení, že uvěznění neplatiče situaci dítěte ve skutečnosti nepomáhá. Pokud je rodič ve výkonu trestu a není pracovně zařazen, zpravidla nemá z čeho výživné hradit. Na svobodě má naopak větší možnost získat zaměstnání a svou vyživovací povinnost plnit. 

Místo vězení spíše jiné sankce: zákaz alkoholu, hazardu i účasti na akcích 

Podle soudkyně Okresního soudu v Třebíči Petry Rutarové je zatím brzy na hodnocení dopadů aktuálních změn v trestání neplacení výživného, protože nová úprava platí teprve krátce.

V minulosti se podle ní nejčastěji ukládaly podmíněné tresty odnětí svobody na jeden rok se zkušební dobou dvou let. Pokud odsouzený v této době neplnil podmínky, mohl být trest přeměněn na nepodmíněný, tedy reálný rok vězení. „Mnozí si často ani neuvědomovali, že se do vězení mohou skutečně dostat,“ uvedla.

Sama soudkyně ale zpochybňuje účinnost vězení v případech, kdy rodič pracuje, ale výživné neplatí například kvůli konfliktům mezi rodiči. Pokud by se trestní odpovědnost měla zpřísňovat, preferovala by spíše alternativní sankce, například zákaz vstupu na kulturní, sportovní a společenské akce, omezení alkoholu a návykových látek či zákaz hazardu.

Exekuce jako vstupenka k náhradnímu výživnému 

Podle Jakuba Sosny z Konsorcia dluhových poraden je v posledních letech patrný nárůst nově zahajovaných exekucí na výživné. Tento trend souvisí nejspíše s podmínkami pro přiznání náhradního výživného, kde je jednou z povinných podmínek podání exekučního návrhu vůči neplatiči. 

Náhradní výživné, které stát vyplácí v situacích, kdy rodič svou vyživovací povinnost neplní, je podle něj významným nástrojem ochrany dítěte. Každoročně je tímto způsobem přiznáno více než pět tisíc dávek. 

Zdroj: Youtube.com/Úřad práce ČR

Výživné si mohou rodiče orientačně spočítat podle tabulek

Podle Petry Rutarové, soudkyně Okresního soudu v Třebíči, se při stanovení výživného soudy v praxi opírají o orientační doporučující tabulky, které existují od roku 2010 a byly výrazně aktualizovány v roce 2022. Ty stanovují procentuální rozmezí výživného podle příjmů povinného rodiče.

Tabulky podle ní slouží nejen soudům, ale i rodičům samotným. Mohou si díky nim předem spočítat orientační výši výživného a lépe odhadnout, jak by soud mohl rozhodnout v případě, že se na částce nedohodnou.

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Problémy při dokazování příjmů u OSVČ, které nepodávají přiznání

Podle soudkyně však v praxi vznikají výrazné komplikace při zjišťování skutečných příjmů, zejména u osob samostatně výdělečně činných.

„Největší problémy jsou u OSVČ, které nepodávají daňová přiznání. Soudce pak může vyzvat rodiče k doložení faktur, ale pokud si je nearchivuje, je velmi obtížné příjem reálně prokázat,“ popsala Rutarová. Soudy si sice mohou pomoci nepřímými důkazy, například výpisy z katastru nemovitostí či registru vozidel, ale přesný obraz příjmů to často nenahradí.

Podobně komplikované jsou i případy, kdy rodič figuruje jako jediný společník společnosti s ručením omezeným a zároveň si vyplácí jen minimální mzdu, přestože jeho životní úroveň tomu neodpovídá.

„Na jednu stranu vidíme minimální příjem, na druhou stranu luxusní automobil nebo časté zahraniční dovolené,“ uvedla soudkyně.

Další výzvou jsou podle ní i virtuální měny, kde je problém nejen jejich dohledatelnost, ale i stanovení jejich hodnoty v čase.

Jak zohlednit příjem nových partnerů? 

Soudkyně se dotkla také otázky, jak zohledňovat majetkové poměry nových partnerů či nových rodin po rozchodu rodičů.

Zatímco nový partner nebo manžel může výrazně změnit životní standard domácnosti, právní posouzení jeho vlivu na výživné zůstává složité a nejednoznačné. Ještě komplikovanější situace nastává v případech, kdy jeden z rodičů založí novou rodinu a současně požaduje zvýšení výživného na dítě z předchozího vztahu.

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Chybějící komunikace mezi rodiči zhoršuje spory o výživné 

Rutarová upozornila také na praktický problém komunikace mezi rodiči. Pokud spolu dlouhodobě nekomunikují, často nedochází k dohodám ani při změně poměrů, a to například při zhoršení zdravotního stavu dítěte.

„Oprávněný rodič často rovnou podá návrh k soudu, aniž by druhého rodiče předem oslovil. Ten se to pak dozví až z dokumentů soudu, což přirozeně zvyšuje konflikt,“ popsala.

Soudní aplikace jako prevence konfliktů, fungovalo by to i v Česku? 

Zajímavou inspirací je systém využívaný v Kalifornii. Jedná se o to, že soudy mají k dispozici soudní aplikaci, do které mají přístup oba rodiče a soudce, co řeší daný spor. 

Veškerá komunikace tak probíhá přehledně a transparentně, bez nutnosti využívat běžné chatovací aplikace, kde často dochází k emočně vypjatým reakcím.

Podle Petry Rutarové tento nástroj pomáhá zklidňovat komunikaci mezi rodiči a zároveň usnadňuje práci soudu, protože poskytuje strukturované a přehledné informace o nákladech na péči o dítě.

Superdávka zhorší situaci rodin, výživné tak nabývá na významu 

Podle Zuzany Gheza z organizace Ratolest vyvolávají aktuální změny v systému tzv. superdávky obavy, zejména u rodin, se kterými organizace pracuje.

Změny se podle ní výrazně dotknou příspěvku na bydlení, který má u mnoha klientů klesnout o několik tisíc korun měsíčně. Pro nízkopříjmové rodiny to může znamenat zásadní zásah do jejich finanční stability.

„Díváme se s obavami na to, jak se situace vyvine dál, protože to úzce souvisí s bytovou situací rodin. V momentě, kdy rodina o bydlení přijde, což v některých případech očekáváme, se výživné stává ještě zásadnějším příjmem,“ uvedla Gheza.

Zuzana Tinglová z Asociace organizací v oblasti vězeňství upozornila také na limity systému náhradního výživného. Ten je aktuálně nastaven na maximálně 3 000 korun měsíčně po dobu nejvýše 72 výplat, tedy přibližně šesti let věku dítěte. Podle ní tato podpora často neodpovídá reálným potřebám rodin. Kritizuje také administrativní zátěž spojenou s pravidelným dokládáním nároku na náhradní výživné i situace, kdy dlužníci své příjmy účelově skrývají.

Vypočítejte si výši superdávky v roce 2026

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Priorita výživného v exekucích by měla být vyšší

Jedním z návrhů je změna systému rozdělování srážek při exekuci ze mzdy. V současnosti se po odečtení nezabavitelného minima rozdělují zbývající prostředky do tří třetin: jedna připadá dlužníkovi, druhá přednostním pohledávkám (včetně výživného) a poslední ostatním věřitelům.

Podle Tinglové by však výživné mělo mít prioritu i v té druhé části, podobně jako v některých zahraničních systémech, například v Německu či Švédsku.

Výživné bez konfliktu? Vše by spravoval centrální úřad 

Za systémové řešení označuje vznik centrální instituce, která by výživné evidovala, vymáhala a komunikovala s povinným rodičem. Oprávněný rodič by tak nebyl nucen řešit situaci přímo s druhým rodičem, což by podle ní mohlo snížit konflikty.

Inspiraci vidí v zahraničí, například v USA či Austrálii, kde lze výživné strhávat i z daňových přeplatků. Ve Francii systém funguje centralizovaně. V Norsku podle dat vedlo jeho zavedení k nárůstu úspěšnosti vymáhání o 10–15 procent.

Význam podpůrných služeb

Za důležitou součást řešení považuje také rozvoj služeb neziskového sektoru, jako jsou rodinné mediace, dluhové poradenství, psychosociální podpora či pomoc při hledání zaměstnání.

Podle Tinglové právě tyto služby často vedou k tomu, že se dlužníci postupně dostávají do situace, kdy jsou schopni výživné hradit. Zvlášť důležité jsou pak u osob po výkonu trestu, kde bývají výrazné sociální bariéry.

Jak vysoké výživné dostáváte na děti?

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Co bude dál s trestností neplacení výživného? 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Poslanecká sněmovna nyní projednává návrh, který má opět rozšířit trestnost neplacení výživného. Novela prošla prvním čtením a byla přikázána k projednání ve sněmovních výborech, kde budou poslanci jednat o jejích konkrétních parametrech. O případném datu účinnosti rozhodne další legislativní proces.

Seminář „Jak skutečně zajistit hrazení výživného?“ podle účastníků nezůstal pouze odbornou diskusí, ale přinesl řadu konkrétních podnětů. Zaznělé návrhy a zkušenosti z praxe tak mohou v budoucnu sloužit jako podklad pro další úpravy legislativy v oblasti výživného, která zůstává jedním z dlouhodobě diskutovaných témat.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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