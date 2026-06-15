Zdravotní pojištění si musí OBZP platit, jak je to u sociálního pojištění?

Kdo není v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec (např. student, penzista, příjemce rodičovského příspěvku), tak je automaticky veden jako osoba bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP přitom mají povinnost si samy platit zdravotní pojištění, v roce 2026 ve výši 3 024 Kč měsíčně (13,5 % z minimální měsíční mzdy 22 400 Kč), a to vždy do osmého dne následujícího měsíce. Povinná měsíční platba na zdravotním pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká a nerozhoduje skutečná příjmová, majetková nebo rodinná situace. Kdo je v praxi nejčastěji OBZP?
Co se dozvíte v článku
- nezaměstnaní občané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce
- lidé pouze s pasivními příjmy (z nájmu nebo z kapitálového majetku)
- věční studenti, kteří již nesplňují podmínky „nezaopatřeného dítěte“
- lidé v domácnosti bez splnění některé podmínky pro zařazení do kategorie státních pojištěnců
- zaměstnanci pracující pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu nezakládající účast na pojištění
- lidé pracující „na černo“
Sociální pojištění platit OBZP nemusí, ale…
Zatímco platba zdravotního pojištění je pro všechny OBZP povinná a případné neplnění zákonné povinnosti se jim prodraží, protože k dlužnému pojistnému je jím předepsáno i dlužné penále a všechny pravomocné dluhy následně příslušná zdravotní pojišťovna důsledně vymáhá, tak sociální pojištění se platit nemusí.
Neplacení sociálního (důchodového) pojištění má však pro OBZP nepříjemné důchodové důsledky, proto je potřeba si předem pečlivě zvážit a propočítat, zdali není vhodné si dané období pojistit formou dobrovolného důchodového pojištění. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je zpětně legislativou omezena, tak je potřeba danou situaci řešit včas.
Nejhorší varianta? Nepřiznání starobního nebo invalidního důchodu
Dosažení řádného důchodového věku nestačí pro přiznání starobního důchodu a přiznání invalidity (prvního, druhého nebo třetího stupně) nestačí pro přiznání invalidního důchodu. V obou případech je nutné získat minimální dobu pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné splnit podmínku alespoň 35 let pojištění a pro přiznání předčasného důchodu alespoň 40 let pojištění. Minimální doba pojištění nutná pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku, např. pojištěnci starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Dlouhodobá neúčast na pojištění je v praxi důvodem pro nepřiznání státního důchodu. V lepším případě je mezera v pojištění důvodem pro nižší starobní nebo invalidní důchod.
Kalkulačka starobního důchodu
Krátkodobě nepojištěné období tolik nevadí
Kdo je OBZP pouze přechodné období, např. z důvodu delšího studia o jeden rok, ten si v praxi dobrovolné důchodové pojištění neplatí. Relativně krátká mezera v pojištění sice sníží celkovou dobu pojištění a průměrnou důchodovou mzdu, ale případné platby dobrovolného důchodového pojištění mohou být vyšší, než o kolik by účast na dobrovolném důchodovém pojištění zvýšila důchod. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci a individuálním propočtu.
Pokud by však dlouhodobá neúčast na pojištění ohrožovala samotné přiznání státního důchodu, tak je účast na dobrovolném důchodovém pojištění jednoznačně přínosná. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je možné podat elektronicky přes ePortál ČSSZ nebo i osobně na místně příslušné OSSZ. Legislativou je stanoveno minimální dobrovolné důchodové pojištění, které se každoročně zvyšuje. V tabulce máme uveden vývoj minimálního dobrovolného důchodového pojištění v posledních letech.
|
Rok
|
Částka
|
2026
|
3 428 Kč
|
2025
|
3 260 Kč
|
2024
|
3 078 Kč
|
2023
|
2 823 Kč
|
2022
|
2 724 Kč
|
2021
|
2 482 Kč
|
2020
|
2 439 Kč
Závěrem – pojištění a OBZP
Zdravotní pojištění musí OBZP platit, v opačném případě je dlužné pojistné i včetně vyměřeného penále příslušnou zdravotní pojišťovnou velmi důsledně vymáháno. Sociální pojištění sice OBZP platit nemusí, s ohledem na důchodové nároky by si však měly OBZP pečlivě propočítat, zdali si neplatit dobrovolné důchodové pojištění. Bez minimální doby pojištění totiž není přiznán starobní ani invalidní důchod.