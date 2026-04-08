Zvažujete zaměstnání navíc? Kolik budete odvádět na daních?

Zaměstnanci pracující pro svého hlavního zaměstnavatele na klasickou pracovní smlouvu nemohou již ve druhém zaměstnání podepsat prohlášení k dani. Všechny daňové slevy jsou tak uplatněny při výpočtu čisté mzdy nebo odměny v hlavním zaměstnání. Žádnou daňovou slevu nelze uplatňovat v některém měsíci dvakrát. Při nástupu do druhého zaměstnání je však potřeba zaměstnavateli oznámit příslušnou zdravotní pojišťovnu. Jaké další odlišnosti plynou ze zdanění v druhém zaměstnání?
Neplacení pojistného z pracovních dohod
Zaměstnanci mající v hlavním zaměstnání hrubou měsíční mzdu 22 400 Kč a více mají již vyřešen pojistný vztah vůči zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení, proto je atraktivní zejména přivýdělek na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.
- Z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč a méně.
- Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně.
Jakmile je však hrubá odměna nad limit, tak se již z pracovních dohod povinné pojistné standardně odvádí. Sazba sociálního pojištění je 7,1 % z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění 4,5 %.
Kdy zvyšuje druhý příjem důchod?
Odpracovaný měsíc pro dva zaměstnavatele současně se počítá pro důchodové účely jako odpracovaný měsíc pro jednoho zaměstnavatele. Žádný měsíc se nemůže počítat jako dva měsíce. V případě, že je z druhého zaměstnání odváděno sociální pojištění, tak se zvyšuje příslušný roční vyměřovací základ pro výpočet důchodu, protože se tyto příjmy sčítají.
Pro přivýdělek neplatí minimální vyměřovací základ
Při výpočtu zdravotního pojištění z přivýdělku však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečné odměny, protože minimum je již zaplaceno v hlavním zaměstnání. To je velmi důležité při hrubé mzdě nebo odměně nižší než 22 400 Kč. Mzdové účetní je však potřeba doručit potvrzení od hlavního zaměstnavatele, že je dodržen minimální vyměřovací základ v hlavním zaměstnání.
Praktický příklad – Hrubá odměna z DPP 11 000 Kč
Paní Milena pracuje pro svého hlavního zaměstnavatele na pracovní smlouvu s hrubou měsíční mzdou 45 000 Kč. Současně si paní Milena přivydělává , kde činí hrubá měsíční odměna 11 000 Kč. Z dohody je tak odvedena pouze daň z příjmu ve výši 1 650 Kč (11 000 Kč x 15 %). Sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč snižuje daň z příjmu pouze v hlavním zaměstnání. Z důvodu neplacení sociálního a zdravotního pojištění z dohody o provedení práce má paní Milena čistou odměnu na účet 9 350 Kč.
Praktický příklad – Zkrácený úvazek s hrubou mzdou 18 000 Kč
Zaměstnanec Karel si ke svému hlavnímu zaměstnání, kde má hrubou měsíční mzdu 48 000 Kč přivydělává na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 18 000 Kč. U druhého zaměstnavatele nemůže podepsat prohlášení k dani. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu z hlavního zaměstnání i z druhého zaměstnání.
|
Text
|
Hlavní zaměstnání
|
Vedlejší zaměstnání
|
Hrubá mzda
|
48 000 Kč
|
18 000 Kč
|
Daň z příjmu
|
7 200 Kč (48 000 × 15 %)
|
2 700 Kč (18 000 × 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
---
|
Daň z příjmu po slevě
|
4 630 Kč (7 200 – 2 570)
|
2 700 Kč
|
Zdravotní pojištění
|
2 160 Kč (48 000 × 4,5 %)
|
810 Kč (18 000 × 4,5 %)
|
Sociální pojištění
|
3 408 Kč (48 000 × 7,1 %)
|
1 278 Kč (18 000 × 7,1 %)
|
Čistá mzda na účet
|
37 802 Kč
|
13 212 Kč
|
Celkové zdanění v % (pouze na straně zaměstnance)
|
21,25 %
|
26,6 %
Ve druhém zaměstnání nemůže pan Karel uplatnit slevu na poplatníka, proto je celkové zdanění na straně zaměstnance v procentním vyjádření vyšší.
Povinnost vyplnění daňového přiznání
Zaměstnanci, kteří mají alespoň v jednom měsíci během roku příjem od dvou zaměstnavatelů současně, přičemž je z obou mezd či odměn odvedena zálohová daň z příjmu, nemohou požádat žádného ze zaměstnavatelů o roční zúčtování daně a musí si sami podat a vyplnit daňové přiznání.