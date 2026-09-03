Průměrná mzda se blíží 52 tisícům. V jednom odvětví mzdy vzrostly až o 16,6 %

Český statistický úřad uvedl, že ve 2. čtvrtletí 2026 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na 51 966 Kč. Ve kterých odvětví rostly mzdy nejrychleji?
Průměrná mzda se zvýšila na 51 966 Kč
Průměrná mzda se ve 2. čtvrtletí 2026 zvýšila na 51 966 Kč, vzrostla oproti stejnému období předchozího roku o 6,4 %, reálně o 4,3 %. Což Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ, komentovala následovně: „Nominálně vzrostla průměrná mzda ve 2. čtvrtletí o 6,4 % na 51 966 Kč. Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve 2. čtvrtletí o 4,3 % a procentuální růst byl shodný s růstem za 1. pololetí letošního roku.“
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Reálný růst průměrné mzdy činil 4,3 %, zvýšil se i počet zaměstnanců
Průměrná mzda meziročně vzrostla o 3 105 Kč (6,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,0 %, reálně tak mzda vzrostla o 4,3 %. Objem mezd se zvýšil o 7,1 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,7 %.
Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2026 po očištění od sezónních vlivů 1,6 %. Po zohlednění dodatečných údajů došlo ke zpřesnění průměrné mzdy za 1. čtvrtletí 2026 o necelá 2 % na 49 328 Kč.
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Nejvíce rostly mzdy v administrativě, nejméně v těžbě
ČSÚ dále uvedl, že v odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2025 zaznamenán v administrativních a podpůrných činnostech (16,6 %), ve veřejné správě a obraně; povinném sociálním zabezpečení (9,0 %) a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech (8,7 %).
Naopak k nejnižšímu růstu došlo v ostatních činnostech (0,2 %) a v těžbě a dobývání (2,2 %).