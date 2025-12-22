Finance.cz  »  Bydlení  »  Realitní trh v roce 2025 přinesl výrazný růst cen bytů i nájemního bydlení

Realitní trh v roce 2025 přinesl výrazný růst cen bytů i nájemního bydlení

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-byty-prenajom.jpg Autor: Shutterstock

Rok 2025 byl na českém realitním trhu velmi dynamický. Podle analýzy dat portálu Sreality.cz došlo k nejvýraznějšímu růstu u cen starších bytů, které v meziročním srovnání zdražily téměř o pětinu. V období od ledna do listopadu 2025 vzrostla jejich průměrná nabídková cena v celé ČR o 17 %, v Praze pak o 14 %.

Nájmy vzrostly průměrně o 8 %

Rostly také ceny nájemního bydlení. Průměrné nájemné bytů se meziročně zvýšilo o 8 %, v Praze o 7 %. Podle odborníků přitom růst ještě nemusí být u konce. „Růst cen v oblasti prodejů bytů predikujeme i pro příští rok, a to zejména na jeho začátku, než vstoupí v platnost nová pravidla pro investiční hypotéky,“ uvádí Hana Kontriš, manažerka Oborových služeb společnosti Seznam.cz.

Dražší pokoje, chaty i rodinné domy

Vyšší ceny pocítili i lidé, kteří volí skromnější bydlení v samostatných pokojích. Jejich pronájmy meziročně zdražily o desetinu, přičemž nejvýraznější nárůst zaznamenalo Brno. „K výraznému zdražení došlo zejména v Brně, kde si nájemci připlatili průměrně o 18 % více,“ říká Štěpán Matějka, datový analytik Sreality.cz.

Zhruba o desetinu více zaplatili v roce 2025 také zájemci o koupi chat, chalup a rodinných domů. Menší rekreační objekty do 80 m² zdražily o 9 %, větší o 8 %. Nájemné rodinných domů pak meziročně vzrostlo o 7 %. „Zhruba desetinové zdražení chat, chalup a rodinných domů v letošním roce je signálem, že Čechy tuzemské rekreační nemovitosti stále zajímají, a to i přes vysoké ceny, na které se dostaly během covidového období. Pro příští rok predikujeme cenové ustálení,“ doplňuje Hana Kontriš.

Stavební pozemky zdražovaly jen mírně

Nejmírnější vývoj zaznamenaly v roce 2025 stavební pozemky. V celé republice jejich ceny vzrostly pouze o 3 %, zatímco v Praze o 7 %. Podle odborníků za tím stojí především vysoké ceny stavebních prací a přísnější požadavky na energetickou náročnost nových domů.

Mnoho investorů tak raději investuje do staršího domu, který jen projde rekonstrukcí či revitalizací. Tato situace bude, myslím, v příštím roce trvat. Takže výrazný nárůst cen stavebních pozemků v příštím roce neočekáváme,” uzavírá Hana Kontriš. 

Zdroj: analýza dat Sreality.cz

