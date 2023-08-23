Hodinky jako investice: kdy koupit „rolexky“ a kdy jít raději za českým hodinářem

Hodinky jsou zajímavou alternativní investicí, jejíž zhodnocení může být značné. Způsobů, jak začít investovat do hodinek, je celá řada:
Nákup novinek zavedených značek
Můžete sledovat nejnovější trendy a nakupovat nové hodinky světoznámých značek. V tom případě je ovšem výhodné jít po dražších modelech, ovšem investice se pohybuje v řádech stovek tisíc korun.
„Zlatá vejce snáší pětice značek: Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne. Bavíme se v tomto případě o velmi vysokých částkách a nejdražších modelech, které se zhodnocují v desítkách až stovkách procent. Například nejžádanější model Rolex Daytona (116500LN), stál před 10 lety 9000 €. V roce 2021 už to bylo až 38 000 € a dnes je to ještě o něco více. Běžné modely těchto značek nejsou tak investičně zajímavé. Jestliže nemáte stovky tisíc či miliony na hodinky, tak bych doporučil se zaměřit na určitou známou značku a kolem ní poskládal investiční sbírku,“ doplňuje pro Finance.cz Igor Sirota, šéfredaktor webu Timeforum.cz a sběratel hodinek.
Hodinky A. Lange & Söhne, Zeitwerk
Zdroj: A. Lange & Söhne
Další možností je nakupovat levnější nové modely, které jsou něčím výrazné (designem, příběhem, komplikacemi, marketingem) a pak přeprodávat, to ovšem chce velkou znalost trhu a nese to s sebou riziko, že daný model dráž neprodáte.
Zcela nedávno byly takovými modely, a díky novým verzím opět jsou, hodinky Moonswatch od Swatch a Omegy, které se na druhotném trhu prodávaly řádově o desítky procent dráž, než byla jejich oficiální prodejní cena.
Hodinky Selten Salvange Bronze
Zdroj: Selten Watch Company
Nadějný nezávislý hodinář a hodinky podle vašeho gusta
Další investiční příležitostí je najít si svého nezávislého hodináře a s ním si sestavit hodinky podle vašich možností a přání. I tyto hodinky mohou být investičně zajímavé, jestliže bude nezávislý hodinář úspěšný a vybuduje si svoji značku. Je zde ovšem riziko, že sázka na nezávislého hodináře se nemusí vyplatit.
Před návštěvou hodináře je lepší si o něm zjistit bližší informace, jaké hodinky má za sebou a jak se profiluje.
Hodně pak napoví i první schůzka, kde si budete vyjasňovat, co je možné a co možné není. Dobré je získat reference od zkušených sběratelů či investorů. Vyžaduje to ovšem již určitou zkušenost a vhled do světa hodinek.
Zdroj: Glashütte Original
Sbírka určitého typu hodinek či techniky má vyšší hodnotu
Další možností pro investování je sbírat určitý typ hodinek, například pilotní, potápěčské, cyklistické, motoristické či další. Můžete se zaměřit i na vojenské, z určitého časového období či navázané na konkrétní historickou událost (2. světová válka, lety do vesmíru anebo potopení Titanicu). Taková sbírka pak má vyšší hodnotu, ale je to běh na delší trať a vedle znalostí musíte mít i finanční prostředky.
Můžete se zaměřit i na určitou techniku, což Igor Sirota komentuje: „Můžete sbírat například mysteriózní hodinky, tedy ty hodinky, kde není vidět vazba mezi strojkem a pohybem ruček. Takové dělá několik výrobců, tudíž můžete mít sbírku všech značek, které je vyrábějí. Tyto sbírky dávají smysl i z investičního pohledu.“
Zaměření na značku, nejen na v Česku oblíbené primky
Můžete se rovněž věnovat konkrétní značce a v ní si vyzobávat modely, které se vám libí, nebo pro ni byly zlomové.
V Česku jsou mezi sběrateli i laickou veřejností oblíbené primky. Ale hodinářství v Česku, to jsou nejen primky, což Igor Sirota doplňuje: „Na české scéně už mají své místo i nezávislé ateliéry jako Prokop & Brož, Robot, Chronotechna i hodináři Luděk Seryn nebo talentovaný Ondřej Berkus. Na Slovensku pak dvojice Molnar-Fabry. Ti už své modely zpeněžují i na zahraničním trhu.“
Možností je tedy skutečně mnoho a záleží na vstupním kapitálu, znalostech trhu a investičním časovém horizontu.
Poslechněte si podcast o investicích do hodinek:
- Kde najdu prvotní informace o novinkách ze světa hodinek?
- Jak vysoké může být zhodnocení u hodinek?
- Je 300 tisíc korun dostatečnou investicí do hodinek?
- U kterých českých a slovenských hodinářů si můžete sestavit „své“ hodinky?
- Jak správně pečovat o investiční kusy?
- Co s trhem časomír udělala pandemie koronaviru?
- Jaký dopad mají chytré hodinky na trh klasických hodinek?
- Kdy je vhodné hodinky prodat?
- Jaká je budoucnost klasických hodinek?
Hodinky s příběhem jsou cenné, ale vždy je riziko padělku
Zajímavou možností s dobrým zhodnocením je koupě hodinek po některé známé osobnosti. Například zlaté kapesní hodinky značky Movado, které patřily Edvardu Benešovi, se na Aukru prodaly za 150 000 Kč.
Kapesní hodinky po otci Winstona Churchilla se prodaly v přepočtu za 2,5 milionu korun. Hodinky samotného Winstona Churchilla se v roce 2017 vydražily dokonce za 162 500 liber (za necelých 5 milionů korun v tehdejším kurzu).
U kupování hodinek po známé osobnosti ovšem narážíme na dokazování pravosti hodinek, což je v některých případech nesnadné a diskutabilní.
Legendární hodinky Rolex Submariner.
Zdroj: Depositphotos
Hodinky z dědictví mají většinou hodnotu pouze citovou
Jestliže jste získali hodinky v rámci dědictví po rodičích či prarodičích, ve většině případů se bude jednat o ruské modely či primky, jejichž cena je nízká a pro vás je výhodnější si je ponechat z čistě emocionálních důvodů.
Odlišná situace je v případě, že vaši předci byli politicky či vojensky činní, protože za socialismu i první republiky právě tyto osoby mohly vlastnit velmi cenné modely.
„Mezi investičně zajímavé modely starších hodinek Prim patří Spartak či Orlík. Podobně finančně zajímavé mohou být modely po českých vojenských letcích. Mezi ně patří hodinky Eterna, Longines nebo Zenith Pilot, jejichž hodnota začíná na úrovni 50 až 70 tisíc, ale i výše,“ komentuje historické kusy z dědictví Igor Sirota.
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Kde hledat či prodat historické hodinky?
Historické hodinky se většinou prodávají na aukcích, kde k nim rovněž najdete potřebné důkazy k ověření pravosti.
V Evropě je i řada specializovaných portálů, kde lze občas koupit i hodiny z československé historie.
Aukce mají tu nevýhodu, že můžete narazit na velmi movité jedince, s kterými budete cenu přebíjet do výšin, čímž hodinky mohou ztratit smysl investičně.
Vy můžete zkusit několik cest prodeje v ČR i zahraničí, aukčních portálů nabízejících hodinky je celá řada a stačí si vybrat.
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Nové hodinky nakupujte v prodejnách v Česku i zahraničí, ale i googlování se vyplatí
Ceny v prodejnách v Česku i zahraničí se liší, nicméně cestovní náklady rozdíly smazávají. Je dobré najít prodejnu, která nefixuje cenu hodinek, a dobré je nakupovat modely, které ve výrobě končí. Nicméně samotní výrobci informace o hodinkách příliš nesdílejí, což potvrzuje i Igor Sirota: „U některých značek najdete oficiální cenu daného modelu i jeho barevných variant, ovšem další (například Bovet) nezveřejňují ceny a prodávají hodinky napřímo klientům, přičemž konečná cena je na jednání mezi vámi a společností.“
Při koupi i prodeji je nejlepší si vždy cenu daného modelu ověřit, a to jak na oficiálních stránkách značky, tak na prodejních portálech, tedy druhotném trhu. Samotná koupě hodinek na druhotném trhu může být rovněž výhodná, ale vyžaduje trpělivost, znalost trhu a dlouhé hledání.
Investování do hodinek je tedy záležitostí milovníků hodinek anebo movitých investorů. Jestliže vás svět tikajících strojků a komplikací neláká, nebo nemáte možnost investovat stovky tisíc až milionů korun, je dobré jít jinou investiční cestou.
Například můžete zkusit zhodnotit své úspory investováním do Lega, hokejových či Pokémon karet nebo poštovních známek.
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.