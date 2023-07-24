V Pokémon kartách se hraje až o miliony. Jak do nich začít investovat?

Pokémon karty zažily během pandemie koronaviru renesanci, mnoho dětí je začalo sbírat a ke svým dětským sbírkám se vrátili i někteří třicátníci.
Při projíždění internetu mohli zjistit, že jejich sbírka může mít hodnotu i několika desítek tisíc korun.
- Kolik je Pokémon karet? Kolik je jich ročně vydáno?
- Jak sbírat Pokémon karty či do nich investovat?
- Které karty jsou ty nejcennější?
- Kde a kdy karty nakupovat?
- Kdy Pokémon karty prodat?
- Neztrácí se zájem o karty Pokémonů?
Počet Pokémonů i karet neustále roste
V současné době již bylo vydáno devět generací Pokémon karet a existuje přibližně 1015 Pokémonů. Podle sběratele a majitele e-shopu Veselý drak Luboše Lauera je ročně vydáno přibližně 1700 karet v anglické verzi.
Karty jsou vydávány od roku 1998, na trhu jsou tedy 25 let a Pokémon Company již vydala přes 50 miliard kusů karet.
Karty jsou vydávány v japonštině, angličtině, francouzštině a dalších čtyřech jazycích. Nejžádanější jsou karty v japonštině a angličtině. Anglických karet bylo vydáno téměř 15 tisíc druhů, japonských o trochu méně. V Česku se prodávají v drtivé většině karty v anglickém jazyce.
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Jaké jsou Pokémon karty?
Pokémon karty lze řadit následovně
- Karty s Pokémony
- Karty s trenéry
- Karty energie
Sběratelsky jsou nejzajímavější karty s Pokémony a s trenéry. Karty energií mají velmi nízkou cenu.
Jak vzácný je tenhle Pokémon?
Dále lze řadit karty s Pokémony (ale i trenéry) následovně:
- Základní karty (common)
- Neobyčejné karty (ucommon)
- Vzácné karty (rare cards, vzácní Pokémoni, kteří jsou velmi silní ve hře (například VMAX))
- Holo karta – karta, kde se blýská obrázek Pokémona
- Reverse holo karta – karta u které se blýská vše, kromě obrázku Pokémona
Chyť je všechny, anebo se soustřeď na vybrané série, boxy či Pokémony?
Z výše uvedených čísel si můžete udělat představu, kolik karet by obnášelo a jak finančně náročné by bylo řízení se heslem Pokémon seriálu „Chyť je všechny“, tedy investovat do sbírky, která by měla obsahovat všechny vydané Pokémon karty.
Jestliže uvažujete o investici v jednotkách tisíc korun, je lepší se zaměřit na určitou sérii, nejlépe na tu, která je na trhu již pár let a pomalu končí.
Další možností je investování do určitého typu Pokémonů (například elektrických, travných, magických či jiných typů) či jednotlivých druhů Pokémonů (nejžádanější jsou Pokémoni především z první série Charizard, Pikachu či Eevee).
Při prodeji v budoucnu se bude dobře prodávat celá série, takže je dobré investovat do koupi celé série, kde je jasně definované, co prodávám. Je dobré zmínit, že kupující chtějí karty mít v odpovídající kvalitě, dodává sběratel Pokémon karet Luboš Lauer. Při poškrábání karet či ohnutí chtějí kupující slevu.
Velmi dobrou možností se zdají být investiční sety, které po pár letech prodáte nerozbalené a ve vynikajícím stavu.
Může do Pokémon karet investovat i neznalec Pokémonů?
Investovat do Pokémon karet by měl především ten, kterého Pokémon karty baví. Jestli o Pokémonech příliš nevíte, raději si investici dobře promyslete.
Pusťte si celý díl podcastu o Pokémon kartách s Lubošem Lauerem, sběratelem Pokémon karet a majitelem e-shopu Veselý drak:
Jeden Charizard vládne všem, jeden jim všem káže… Ale kdeže…
Pokémon Charizard není nejdražší kartou Pokémon na světě, ale mezi Pokémon kartami patří karty s Charizardem mezi ty nejhodnotnější.
Vůbec nejdráž prodanou kartou Pokémon je trenérská karta The Pikachu Illustrator. Tu v červenci 2021 koupil youtuber Logan Paul, společně ji vyměnil za stejnou kartu ve verzi (PSA 9 – nižší certifikační hodnota) v hodnotě přibližně 1,275 milionu dolarů a k tomu přihodil ještě čtyři miliony dolarů.
Jedná se o skutečný svatý grál Pokémon karet a je známo, že existuje pouze jeden kus karty Pikachu Illustrator ohodnocený jako PSA 10.
Celkem bylo vydáno pouze 39 kusů této karty s tím, že karet The Pikachu Illustrator je oficiálně ohodnoceno pouze 23.
Dalších 16 karet nebylo ohodnoceno a jejich osud je nejasný. Mohou být na skládce, ve sběru či v pokojíku některého ze sběratelů.
Kde zjistím cenu Pokémon karet?
Přibližnou cenu Pokémon karet zjistíte na webových stránkách Card Marketu, je nutné vědět, z jaké edice karta je, v jakém je stavu a o jakou verzi karty se jedná.
Jestliže chcete prodat celou svoji sbírku, je dobré se podívat na cenu svých karet (alespoň přibližnou), vybrat alespoň ty nejhodnotnější karty a zjistit jejich hodnotu, u karet z první série může být poměrně vysoká.
Pokud nechcete zjišťovat cenu svých karet, zkuste prodej skrze aukční weby či sociální sítě.
Pro představu, za kolik se prodávají cenné Pokémon karty, uvádí Luboš Lauer jednu z karet Pokémona Charizarda: „Karty duhového Charizarda VMAX ze série Champions Path se prodávají aktuálně kolem pěti až šesti tisíc korun. Na začátku se dokonce tyto karty prodávaly až kolem 10 tisíc korun, když byla edice nová a otevřelo se málo balíčků. Pak cena klesala, ale tyto karty se nyní již objevovat v balíčcích nebudou, ta edice už existuje jenom mezi sběrateli. Navíc v nových edicích rainbow karty nyní chybí, takže i proto si myslím, že rainbow karty budou získávat na ceně.“
Pikachu V Gold, Zacian V Gold Rare, Charizard VMAX rainbow
Zdroj: Michal Bureš
Pokémon karty – jsou ještě vůbec na hraní?
Pokémon karty jsou vydávány především jako karty na hraní, nicméně většina kupujících je pouze sbírá.
U drahých Pokémon karet platí, že je lepší je mít v ochranné fólii. Pokud máte karty přesahující cenou 10 000 Kč, je lepší s nimi nehrát vůbec a zabránit tím jakémukoliv poškození (typicky karty z 1. série, ale i jiné staré a drahé karty).
Jestliže s nimi chcete hrát, hrajte raději s jejich kopiemi.
Investiční Pokémon karty je dobré mít uschované v boxu či albu v suchu a mimo sluneční záření.
Pokémon karty je možné hrát online, což zabrání znehodnocení karet.
Tip: Pokémon GO není zásadním bezpečnostním rizikem
Kdy nakupovat Pokémon karty?
Vhodná doba na nákup Pokémon karet je trochu alchymie, je dobré nakupovat nějaký čas po uvedení série na trh, protože na začátku vydání série jsou ceny karet nadstřelené. Většinou se dostane na všechny zájemce, protože jsou série dostatečně alokovány, takže se nemusíte bát vyprodání zásob.
I během pandemie koronaviru Pokémon Company dokázala tisknout karty v dostatečném množství, rozdílně například od vydavatele hokejových karet, společnosti Upper Deck, jehož některé série z předchozích let vycházejí například až letos.
Pozor na padělky Pokémon karet
Již od první série Pokémon karet jsou karty padělány, proto nové karty kupujte v ověřených obchodech. Staré karty pak nakupujte od lidí s ověřenou historií. Ale pozor, i vaši kamarádi mohou naletět a předat vám nechtěně falešnou kartu.
Při nákupu od neznámého člověka na internetu si dejte pozor dvojnásob, zvláště když kupujete celé sbírky či balíčky ve vyšší hodnotě. Padělky se zaměřují i na velmi raritní Pokémon karty a mohou být velmi zdařilé. Prozradí je zejména:
- kvalita papíru,
- ostrost obrázku,
- barevnost (hlavně zadní části),
- centrování karty.
Doporučujeme karty, u kterých si nejste jistí, porovnávat s kartami, které jste koupili v oficiálním obchodě, ale vždy ze stejné série, protože například ostrost obrázků se mezi jednotlivými sériemi může lišit.
Kdy je čas prodávat a říct: „Sbohem, Butterfree!“?
Jako ideální chvíle na prodej Pokémon karet i nerozbalených setů se udává do pár let po ukončení prodeje. Záleží na vašem investičním časovém horizontu.
Při nákupu karet je vhodná chvíle i na začátku prodeje nové série, kdy se někteří vzácní Pokémoni příliš neobjevují a je po nich poptávka.
Zde je ovšem potřeba nutná znalost trhu a sledování situace a rovněž trochu štěstí při rozbalování.
Zdroj: Depositphotos
Nepoleví zájem o Pokémony v budoucnu?
Podle rostoucího zájmu na serveru Aukro i počtu sběratelů mezi dětmi i dospělými se zdá, že zájem o Pokémon karty je stabilní.
Pokémon seriál stále běží, Ash se stal mistrem Pokémonů a stále jsou vydávány hry na konzole i mobily, Pokémon pronikl i do hraných filmů.
Podle různých výzkumů je značka Pokémon hodnocena jako nejhodnotnější mediální franšíza na světě, která již vydělala přes 100 miliard dolarů. Na druhé straně je nutné dodat, že navíc patří mezi ty mladší franšízy, protože vznikla v roce 1996 a za sebou nechala tak silné značky jako Hello Kitty, Mickey Mouse, Medvídka Pú, superhrdniny i Harryho Pottera.
Zdá se, že značka Pokémon je pevně usazena na globálním trhu her.
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.
Co dalšího v podcastu o investicích do Pokémon karet uslyšíte?
- Kde nakupovat nové karty? Je vhodné je nakupovat v akcích typu Black Friday?
- Je lepší „chytit všechny“, anebo vyzobávat některé karty?
- Proč svým dětem nedávat vaši dětskou sbírku?
- Proč byl během pandemie rozdíl v růstu cen Pokémon a hokejových karet?
- Kde nakupovat starší karty či balíčky?
- Jak nenaletět při nákupu starší kusové karty?
- Mohou do Pokémonů investovat i neznalci kapesních příšerek?