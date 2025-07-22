Jaká pravidla letos platí ohledně DPH při prodeji nebo nákupu pozemku

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) vstoupila v platnost 1. července 2025. V praxi díky tomu došlo k rozšíření definice stavebního pozemku. Jak to bylo kdysi a jak to vlastně funguje dnes?
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Co je považováno za stavební pozemek?
Původní legislativní úprava platná do 30. června 2025 pojem stavební pozemek definovala příliš široce. Prakticky mělo jít o takový pozemek, na kterém měla vzniknout stavba spojená se zemí. Dále ještě musely být splněny tyto podmínky:
- pozemek měl být předmětem stavebních prací anebo správních úkonů za účelem vzniku stavby,
- na pozemku mohla být stavba umístěna díky stavebnímu povolení, nebo
- v okolí pozemku probíhaly stavební práce za účelem vzniku stavby.
„Nově bude stavebním pozemkem i ten, na němž lze stavbu umístit na základě územně plánovací dokumentace nebo obdobného podkladu. Stačí tedy, pokud je stavba podle těchto pravidel možná – samotné povolení již vydáno být nemusí,“ vysvětloval loni Lukáš Kaprál, právník společnosti Ekonomické stavby.
Od 1. července 2025 je tedy stavební pozemek považován za stavební už jen na základě „zastavitelnosti“. Není tedy již nutné prokazovat konkrétní záměr stavby. Existovat však budou i výjimky. Pokud bude z objektivních důvodů jasné, že na pozemku stavba vzniknout nemůže, popř. jsou stavební práce za účelem vzniku stavby nepravděpodobné, pozemek se za stavební považovat nebude. To navíc i za předpokladu, že jej lze zastavit.
„Výjimkou jsou případy, kdy je zřejmé, že stavba na pozemku vzniknout nemůže nebo je to vysoce nepravděpodobné, třeba kvůli ochranným pásmům nebo technickým omezením," doplňoval Lukáš Kaprál.
Se změnou zákonu může dojít k navýšení ceny pozemků
Právní úprava z loňského roku má zpřehlednit definici, ale zároveň usnadnit povinnosti plátcům DPH, ale i daňové správě. Nicméně právě kvůli ní je nyní daleko více pozemků považováno za stavební. Na realitním trhu to následně může znamenat zdražení a to právě kvůli dani z přidané hodnoty, kterou si bude chtít uplatnit kupující.
Pokud stavební pozemek prodává plátce DPH, musí u takového pozemku – nově ve více případech než dřív – daň z přidané hodnoty k ceně připočítat. Kupující tak ve výsledku zaplatí o 21 % více. Toto navýšení ceny se však týká podnikatelů, firem anebo developerů, kteří prodávají pozemky v rámci výdělečné činnosti.
Co když kupuje nebo prodává pozemek fyzická osoba nepodnikající?
Jiná situace nastává, pokud pozemek prodává nepodnikající fyzická osoba. V takovém případě se DPH k ceně nepřipočítává. Běžný občan, který pozemek jednorázově prodává mimo podnikání, tedy daň dál neřeší – i když cena přesahuje dva miliony korun, které jsou hraničním příjmem v případě ekonomické činnosti pro platbu daně. Pří nákupu pozemku ale už je rozhodující, od koho jej kupuje.
Pro běžné kupující se z pohledu DPH v zásadě nic nemění. Pokud člověk pořizuje pozemek od jiné fyzické osoby, která nepodniká, daň z přidané hodnoty se ani nadále neplatí. Jiná situace však nastává v případě, kdy je prodávajícím plátce DPH, například developerská společnost. V takovém případě se může prodejní cena navýšit o 21 % DPH. Nejdůležitější je tedy při koupi pozemku zjistit, kdo je prodávající a zda je plátcem DPH.
Pozor by si ale měli dát ti, kdo pozemky prodávají častěji nebo ve větším rozsahu. Pokud úřad vyhodnotí, že nejde o jednorázový prodej, může člověka dodatečně zařadit mezi plátce DPH.
Dani z nemovitosti se však stejně nikdo nevyhne
Tak či tak – každá osoba, pokud se na její nákup pozemku nevztahuje zákonná výjimka pro osvobození, bude muset podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a daň zaplatit.
Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jen jednou a to do 31. ledna roku, který následuje po roce, ve kterém byl pozemek koupen. Jestliže tedy stavební pozemek kupujete letos, přiznávat ho budete příští rok.
Daň z nemovitosti, pokud od ní není pozemek osvobozen, je splatná do 31. května. Pokud by byla vyšší než 5000 Kč, lze ji rozložit do dvou splátek. První polovina se hradí do 31. května a druhá do 30. listopadu.
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Zdroj: Youtube.com/Ministerstvo financí