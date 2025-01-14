Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Podat přiznání k dani z nemovitých věcí musíte do 2. února 2026

Podat přiznání k dani z nemovitých věcí musíte do 2. února 2026

Pořídili jste si nemovitost? Do 2. února 2026 musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a do 31. května 2026 ji musíte zaplatit. Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň? Jaký je její výpočet? Kdy vám hrozí pokuta?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
14. 1. 2025

Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat do 2. února 2026. Do konce května pak musíte v zákonné lhůtě zaplatit daň z nemovitých věcí. Jak a kde přiznání podat a kdo musí?

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2025 nabyl do vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v předešlém roce koupili, dostali darem či zdědili nemovitost, týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Dále se vás daň z nemovitých věcí dotkne, pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (kterou jste přiznali i zdanili v minulosti).

Název formuláře Interaktivní XLS
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

Jedná se například o větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, změnu výměry nemovitosti či charakteru parcely – například z pole jste udělali stavební parcelu. Pokud by však změnou byla změna koeficientu nebo jiná změna zákonných předpisů k 1. 1. 2026, daňové přiznání podávat nemusíte, správce daně tyto změny zohlední ve výpočtu automaticky sám.

Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, ty všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji). Pokud ovšem tyto nemovitosti pochází z odlišných krajů, musíte podat více daňových přiznání (pozemky ve 3 krajích = daňová přiznání ve 3 krajích).

Pozor – daňové přiznání musíte podat, také pokud jste nemovitosti prodali a vlastníte další nemovitosti. Jestliže již v daném kraji nevlastníte žádnou nemovitost, informujte příslušný finanční úřad.

Rok 2025 přinesl větší možnosti pro obce

Od roku 2025 mají obce větší možnosti pro stanovení daní z nemovitostí, například:

  • Obce mohou měnit místní koeficient pro celou obec, či její jednotlivé části, katastrální území, skupinu nemovitostí, nebo dokonce konkrétní nemovitost.
  • Obec musí zveřejnit změny v koeficientech obecně závaznou vyhláškou nejpozději 1. října před zdaňovacím obdobím.
  • Obec může stanovit výši místního koeficientu v rozmezí 0,5 až 5.
  • Pro stavby a stavební pozemky lze již základní koeficient pouze zvýšit.

Rovněž se mění legislativa pro osvobození daně z nemovitostí (např. u příkopů, mokřadů atp.), hlavní změny popisuje sama finanční správa.

Novinky u daně z nemovitých věcí od roku 2024

Už rok 2024 přinesl v rámci konsolidačního balíčku mnoho změn, daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat lidé, co:

  • získali stavební povolení či staví budovu na pozemku, kde už stojí jiná stavba,
  • jsou vlastníky pozemku, na němž je zpevněná plocha a který není evidován v katastru jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří,
  • jsou podnikateli a mají pozemek, na němž se nachází zpevněná plocha, a tento pozemek mají zařazen v obchodním majetku,
  • vlastní garáž evidovanou v katastru, ale v daňovém přiznání ji dosud uváděli s jinou sazbou daně než pro garáž, protože ta byla užívána k jiným účelům, nebo přiznávali se sazbou daně pro garáž jinou stavbu, která je v katastru evidovaná pod jiným způsobem využití,
  • pronajímají ve svém domě či bytě místnost k ubytování a v souvislosti s tím poskytují i další služby (úklid, vynášení odpadků, praní či převlékání lůžkovin apod.) – za tuto místnost je třeba počítat s vyšší sazbou daně,
  • užívají budovu (kromě obytné) nebo jednotku bez známého vlastníka,
  • užívají pozemek, jež vlastní Státní pozemkový úřad, nebo ho vlastní stát a tento úřad zde má právo hospodaření,
  • užívají pozemek, stavbu či jednotku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pokud s úřadem nemají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu) nebo užívají zdanitelné stavby a jednotky, se kterými je tento úřad příslušný hospodařit,
  • vlastní pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nacházejí se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“.

Kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitostí

  • Daň z nemovitostí se platí každý rok, vždy jednou za rok, daňové přiznání ovšem podáváte pouze jednou, a to při pořízení nemovitosti. Pokud jste si tedy koupili nemovitost v minulém roce, nebo jste měnili parametry vaší stávající nemovitosti, je vaší povinností podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna letošního roku. Daň se platí na rok dopředu. 
  • Pokud jste si nemovitost koupili letos, daňové přiznání budete podávat až příští rok a letos daň z nemovitostí ještě neplatíte.
  • Pokud vlastníte nemovitost už delší dobu, tedy 2 a více let, daňové přiznání podávat nemusíte, vyčkejte pouze na obdržení pokynů k platbě, které budou rozesílat finanční úřady koncem dubna.

Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?

Daňové přiznání za rok 2026 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2026. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:

  • daň z pozemků,
  • daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí).

Vypočtěte si daň z nemovitých věcí

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.

Kde se daň přiznává?

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Příklad:

Slečna Homolová žije v Jihomoravském kraji a v roce 2026 si koupila nemovitost ve Středočeském kraji. Slečna Homolová musí adresovat daňové přiznání na Finanční úřad Středočeského kraje (který má sídlo na Praze 2), protože právě v tomto kraji nabyla nemovitost. 

Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.

Stejně jako ostatní daňová přiznání i to k dani z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

  1. Osobně na příslušném územním pracovišti.
  2. Poštou.
  3. Elektronicky přes portál MOJE daně, můžete využít i služby předvyplnění daňového přiznání.

Podává se daňové přiznání k dani z nemovitostí pouze jednou?

Ano, to je pravda. Pokud jste po nabytí nemovitostí podali daňové přiznání k dani z nemovitostí již dříve a zaplatili daň, další roky jej už podávat nemusíte.Ale pozor na změny charakteru nemovitosti. Jak již bylo zmíněno, pokud výrazně měníte charakter nemovitosti a změnili jste tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně,budete muset také podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí.

Jak je to s daňovým přiznáním k dani z nemovitostí s více spoluvlastníky?

Zdědili jste pole společně s vašimi sourozenci a s příbuznými z pátého kolena? A nyní vám patří 1/16 pole? Musí tedy každý ze spoluvlastníků podávat 16 daňových přiznání? Jestliže se domluvíte s dalšími vlastníky, nebojte, nemusíte. Můžete si zvolit společného zmocněnce (společného zástupce), jenž za všechny podá daňové přiznání a zaplatí i daň. Samozřejmě můžete podat daňová přiznání za svůj spoluvlastnický podíl samostatně, nebo mít společného zmocněnce pro část spoluvlastníků. 

V případě, že nemovitá věc je ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 2. února 2026, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit.

V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 2. února 2026.

Termín úhrady dani z nemovitostí a platba daně

Daň z nemovitostí musíte uhradit do 31. května. Jestli vaše daň přesahuje 5000 Kč, můžete ji platit ve dvou splátkách, kdy první splátku musíte uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Samozřejmě nikdo vám nebude bránit ji uhradit najednou v květnu.

To, kolik máte zaplatit, vám finanční správa musí rozeslat nejpozději do 25. května.

Kde zaplatit daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí zaplatíte finančnímu úřadu. Můžete ji uhradit elektronicky na účet příslušnému úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

  • při bezhotovostní platbě – 1148
  • při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
  • při platbě v hotovosti daňovou složenkou (poštovní poukázka A) – 0001

TIP: Čísla účtu finančních úřadů

školení pri začínající mzdové účetní

Pozor na pokutu při prodlení

Jestli zapomenete zaplatit daň z nemovitostí do 1. června, bývá finanční úřad benevolentní a pravděpodobně vám nebude prvních pár dní účtovat žádné penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne, proto neotálejte.

Výpočet daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí putuje do obecních a městských kas, které její výši ovlivňují stanovením místního koeficientu. Výpočet daně z nemovitostí by se dal shrnout do tří kroků:

  1. Určete základ daně, což je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek.
  2. Nyní výměru vynásobte koeficientem, podle počtu obyvatel obce.
  3. Poté použijte místní koeficient stanovený vaší obcí (městem), který naleznete zde.
Více o autorovi

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

