Podat přiznání k dani z nemovitých věcí musíte do 2. února 2026

Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat do 2. února 2026. Do konce května pak musíte v zákonné lhůtě zaplatit daň z nemovitých věcí. Jak a kde přiznání podat a kdo musí?
- Kdo podává daňové přiznání?
- Kalkulačka: Kolik budete platit na dani z nemovitostí?
- Kterých nemovitostí se daň týká?
- Jak často se podává daňové přiznání k dani z nemovitostí?
- Termín úhrady daně z nemovitostí
- Kde zaplatit daň z nemovitostí?
- Jak vysoká je pokuta z prodlení?
- Výpočet daně z nemovitostí
Kdo má povinnost podat daňové přiznání?
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2025 nabyl do vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v předešlém roce koupili, dostali darem či zdědili nemovitost, týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Dále se vás daň z nemovitých věcí dotkne, pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (kterou jste přiznali i zdanili v minulosti).
|Název formuláře
|Interaktivní XLS
|Přiznání k dani z nemovitých věcí
|stáhnout
Jedná se například o větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, změnu výměry nemovitosti či charakteru parcely – například z pole jste udělali stavební parcelu. Pokud by však změnou byla změna koeficientu nebo jiná změna zákonných předpisů k 1. 1. 2026, daňové přiznání podávat nemusíte, správce daně tyto změny zohlední ve výpočtu automaticky sám.
Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, ty všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji). Pokud ovšem tyto nemovitosti pochází z odlišných krajů, musíte podat více daňových přiznání (pozemky ve 3 krajích = daňová přiznání ve 3 krajích).
Pozor – daňové přiznání musíte podat, také pokud jste nemovitosti prodali a vlastníte další nemovitosti. Jestliže již v daném kraji nevlastníte žádnou nemovitost, informujte příslušný finanční úřad.
Rok 2025 přinesl větší možnosti pro obce
Od roku 2025 mají obce větší možnosti pro stanovení daní z nemovitostí, například:
- Obce mohou měnit místní koeficient pro celou obec, či její jednotlivé části, katastrální území, skupinu nemovitostí, nebo dokonce konkrétní nemovitost.
- Obec musí zveřejnit změny v koeficientech obecně závaznou vyhláškou nejpozději 1. října před zdaňovacím obdobím.
- Obec může stanovit výši místního koeficientu v rozmezí 0,5 až 5.
- Pro stavby a stavební pozemky lze již základní koeficient pouze zvýšit.
Rovněž se mění legislativa pro osvobození daně z nemovitostí (např. u příkopů, mokřadů atp.), hlavní změny popisuje sama finanční správa.
Novinky u daně z nemovitých věcí od roku 2024
Už rok 2024 přinesl v rámci konsolidačního balíčku mnoho změn, daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat lidé, co:
- získali stavební povolení či staví budovu na pozemku, kde už stojí jiná stavba,
- jsou vlastníky pozemku, na němž je zpevněná plocha a který není evidován v katastru jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří,
- jsou podnikateli a mají pozemek, na němž se nachází zpevněná plocha, a tento pozemek mají zařazen v obchodním majetku,
- vlastní garáž evidovanou v katastru, ale v daňovém přiznání ji dosud uváděli s jinou sazbou daně než pro garáž, protože ta byla užívána k jiným účelům, nebo přiznávali se sazbou daně pro garáž jinou stavbu, která je v katastru evidovaná pod jiným způsobem využití,
- pronajímají ve svém domě či bytě místnost k ubytování a v souvislosti s tím poskytují i další služby (úklid, vynášení odpadků, praní či převlékání lůžkovin apod.) – za tuto místnost je třeba počítat s vyšší sazbou daně,
- užívají budovu (kromě obytné) nebo jednotku bez známého vlastníka,
- užívají pozemek, jež vlastní Státní pozemkový úřad, nebo ho vlastní stát a tento úřad zde má právo hospodaření,
- užívají pozemek, stavbu či jednotku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pokud s úřadem nemají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu) nebo užívají zdanitelné stavby a jednotky, se kterými je tento úřad příslušný hospodařit,
- vlastní pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nacházejí se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“.
Kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitostí
- Daň z nemovitostí se platí každý rok, vždy jednou za rok, daňové přiznání ovšem podáváte pouze jednou, a to při pořízení nemovitosti. Pokud jste si tedy koupili nemovitost v minulém roce, nebo jste měnili parametry vaší stávající nemovitosti, je vaší povinností podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna letošního roku. Daň se platí na rok dopředu.
- Pokud jste si nemovitost koupili letos, daňové přiznání budete podávat až příští rok a letos daň z nemovitostí ještě neplatíte.
- Pokud vlastníte nemovitost už delší dobu, tedy 2 a více let, daňové přiznání podávat nemusíte, vyčkejte pouze na obdržení pokynů k platbě, které budou rozesílat finanční úřady koncem dubna.
Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání
Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?
Daňové přiznání za rok 2026 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2026. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:
- daň z pozemků,
- daň ze staveb a jednotek.
Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí).
Vypočtěte si daň z nemovitých věcí
Kde se daň přiznává?
Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.
Příklad:
Slečna Homolová žije v Jihomoravském kraji a v roce 2026 si koupila nemovitost ve Středočeském kraji. Slečna Homolová musí adresovat daňové přiznání na Finanční úřad Středočeského kraje (který má sídlo na Praze 2), protože právě v tomto kraji nabyla nemovitost.
Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.
Stejně jako ostatní daňová přiznání i to k dani z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:
- Osobně na příslušném územním pracovišti.
- Poštou.
- Elektronicky přes portál MOJE daně, můžete využít i služby předvyplnění daňového přiznání.
Podává se daňové přiznání k dani z nemovitostí pouze jednou?
Ano, to je pravda. Pokud jste po nabytí nemovitostí podali daňové přiznání k dani z nemovitostí již dříve a zaplatili daň, další roky jej už podávat nemusíte.Ale pozor na změny charakteru nemovitosti. Jak již bylo zmíněno, pokud výrazně měníte charakter nemovitosti a změnili jste tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně,budete muset také podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí.
Jak je to s daňovým přiznáním k dani z nemovitostí s více spoluvlastníky?
Zdědili jste pole společně s vašimi sourozenci a s příbuznými z pátého kolena? A nyní vám patří 1/16 pole? Musí tedy každý ze spoluvlastníků podávat 16 daňových přiznání? Jestliže se domluvíte s dalšími vlastníky, nebojte, nemusíte. Můžete si zvolit společného zmocněnce (společného zástupce), jenž za všechny podá daňové přiznání a zaplatí i daň. Samozřejmě můžete podat daňová přiznání za svůj spoluvlastnický podíl samostatně, nebo mít společného zmocněnce pro část spoluvlastníků.
V případě, že nemovitá věc je ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 2. února 2026, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit.
V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 2. února 2026.
Termín úhrady dani z nemovitostí a platba daně
Daň z nemovitostí musíte uhradit do 31. května. Jestli vaše daň přesahuje 5000 Kč, můžete ji platit ve dvou splátkách, kdy první splátku musíte uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Samozřejmě nikdo vám nebude bránit ji uhradit najednou v květnu.
To, kolik máte zaplatit, vám finanční správa musí rozeslat nejpozději do 25. května.
Kde zaplatit daň z nemovitostí?
Daň z nemovitostí zaplatíte finančnímu úřadu. Můžete ji uhradit elektronicky na účet příslušnému úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:
- při bezhotovostní platbě – 1148
- při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
- při platbě v hotovosti daňovou složenkou (poštovní poukázka A) – 0001
TIP: Čísla účtu finančních úřadů
Pozor na pokutu při prodlení
Jestli zapomenete zaplatit daň z nemovitostí do 1. června, bývá finanční úřad benevolentní a pravděpodobně vám nebude prvních pár dní účtovat žádné penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne, proto neotálejte.
Výpočet daně z nemovitostí
Daň z nemovitostí putuje do obecních a městských kas, které její výši ovlivňují stanovením místního koeficientu. Výpočet daně z nemovitostí by se dal shrnout do tří kroků:
- Určete základ daně, což je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek.
- Nyní výměru vynásobte koeficientem, podle počtu obyvatel obce.
- Poté použijte místní koeficient stanovený vaší obcí (městem), který naleznete zde.