Dán s průměrnou mzdou zaplatí za rok na dani z příjmu přes 600 tisíc korun, kolik zaplatí Čech?

Roční částka daně z příjmu za rok 2025 se v členských zemích OECD liší zejména z důvodu odlišných daňových sazeb a rozdílně vysokých průměrných mezd. Vliv má potom i částka základní daňové slevy či základní nezdanitelné položky.
Co se dozvíte v článku
Praktický výpočet čisté průměrné mzdy v Česku
Dle databáze OECD činila v Česku za rok 2025 průměrná roční hrubá mzda po zaokrouhlení na stokoruny 584 700 Kč. Níže v tabulce máme vypočtenu roční částku daně z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci.
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Text
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Částka
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Roční hrubá mzda
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584 700 Kč
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Daň z příjmu
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87 705 Kč (584 700 × 15 %)
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Sleva na poplatníka
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30 840 Kč
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Roční daň z příjmu
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56 865 Kč
(87 705 – 30 840)
vlastní výpočet autora
Za celý kalendářní rok 2025 tak zaplatil zaměstnanec s průměrnou mzdou na dani z příjmu v Česku při uplatnění pouze slevy na poplatníka částku 56 865 Kč. Oproti rokům 2024 či 2023 je to více, protože se zvyšovala průměrná mzda.
Mzdová kalkulačka, kolik odvedete na daních vy?
Zdanění v Evropě je vyšší
Nejvíce na dani z příjmu zaplatí obecně zaměstnanci s průměrnou mzdou v evropských zemích, zejména v Dánsku, v Belgii a v Lucembursku. Přestože jsou mzdy s velkým náskokem nejvyšší ve Švýcarsku, tak zaměstnanec s průměrnou mzdou zaplatí ve Švýcarsku na roční dani z příjmu polovinu oproti zaměstnanci v Dánsku. Důvodem jsou nižší sazby daně z příjmu fyzických osob ve Švýcarsku oproti Dánsku nebo Belgii.
Roční daň z příjmu u průměrné mzdy v zemích OECD za rok 2025
Členské země OECD si můžeme dle roční částky daně z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu nebo základní nezdanitelnou položku, rozdělit do pěti skupin. Níže v textu máme u jednotlivých členských zemí OECD uvedenu roční částku daně z příjmu za rok 2025 v národní měně i v českých korunách (zaokrouhleno na stokoruny), přepočet je pochopitelně ovlivněn aktuálním směnným kurzem.
Více než 300 000 Kč za rok
V první skupině jsou země, kde zaplatí zaměstnanec s průměrnou mzdou na dani z příjmu za rok více než 300 000 Kč, přičemž těmito zeměmi jsou: Dánsko (189 735 DKK = 613 600 Kč), Belgie (15 932 EUR = 386 000 Kč), Austrálie (25 564 AUD = 377 800 Kč), Lucembursko (15 325 EUR = 371 200 Kč), Island (3 363 505 ISK = 563 100 Kč), Norsko (163 725 NOK = 358 000 Kč), Švýcarsko (11 734 CHF = 307 700 Kč) a Irsko (12 657 EUR = 306 600 Kč)
Od 250 000 Kč do 300 000 Kč
Ve druhé skupině najdeme země, kde se roční platba na dani z příjmu u průměrné mzdy pohybuje od 250 000 Kč do 300 000 Kč, což je Nizozemí (12 319 EUR = 298 400 Kč), Finsko (11 744 EUR = 284 500 Kč), Německo (11 484 EUR = 278 200 Kč), Velká Británie (9 825 GBP = 274 700 Kč), Kanada (17 405 CAD = 259 800 Kč) a USA (12 251 USD = 258 200 Kč).
Od 150 000 Kč do 250 000 Kč
Ve třetí skupině jsou země, ve kterých zaměstnanec s průměrnou mzdou zaplatí ročně na dani z příjmu od 150 000 Kč do 250 000 Kč. Jedná se o tyto země: Rakousko (9 176 EUR = 222 300 Kč), Nový Zéland (17 292 NZD = 210 200 Kč), Švédsko (87 121 SEK = 192 200 Kč), Francii (7 662 EUR = 185 600 Kč) a Itálii (7 003 EUR = 169 600 Kč).
Od 80 000 Kč do 150 000 Kč
Ve čtvrté skupině se pohybuje roční výnos na dani z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu od 80 000 Kč do 150 000 Kč, přičemž těmito zeměmi jsou: Izrael (26 558 ILS = 189 400 Kč), Španělsko (7 694 EUR = 186 400 Kč), Estonsko (5 543 EUR = 134 300 Kč), Litva (5 472 EUR = 132 600 Kč), Slovinsko (3 661 EUR = 88 700 Kč), Maďarsko (1 268 323 HUF = 87 100 Kč), Řecko (3 386 EUR = 82 000 Kč), Portugalsko (3 379 EUR = 81 900 Kč) a Lotyšsko (3 305 EUR = 80 100 Kč).
Méně než 80 000 Kč
V páté skupině zaplatí zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu na dani z příjmu méně než 80 000 Kč. Těmito zeměmi jsou: Japonsko (453 200 JPY = 59 400 Kč), Česko (56 865 Kč), Korea (4 046 710 WON = 55 400 Kč), Turecko (119 005 TRY = 54 000 Kč), Slovensko (2 130 EUR = 51 600 Kč), Kostarika (1 018 459 CRC = 46 300 Kč), Polsko (6 689 PLN = 38 000 Kč), Mexiko (25 805 MXN = 31 300 Kč) a Kolumbie (21 764 182 COP = 134 000 Kč).
Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?
Pramen: OECD, OECD Taxing Wages 2026