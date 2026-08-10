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Eurostat: Pětina Evropanů je ohrožena chudobou, kolik je ohroženo Čechů?

Petr Gola
Dnes

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Téměř 93 milionů občanů Evropské unie je ohrožena chudobou či sociálním vyloučením. To představuje 20,9 % celkové populace EU. Riziko chudoby v Česku je však podstatně nižší než v ostatních evropských zemích. Co všechno přitom má vliv na počet osob ohrožených chudobou?
Autor: Shutterstock
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Hned na úvod je třeba upřesnit, že chudoba a sociální vyloučení je sledováno s ohledem na poměry v dané zemi, i chudí Evropané se tak mají při celosvětovém srovnání nadprůměrně. Životní standard v členských zemích EU je při mezinárodním srovnání vysoký. Chudí občané v jednotlivých zemích si tak nemohou dovolit životní standard jako ostatní občané a cítí se tak vyloučeni.

Co se dozvíte v článku
  1. Evropská definice chudoby a sociálního vyloučení
  2. Země, jejichž občané jsou nejvíce ohroženi chudobou
  3. Češi ze statistického srovnání vycházejí nejlépe
  4. Nízká nezaměstnanost = nízká míra chudoby
  5. Riziko chudoby a příjmové rozdíly

Evropská definice chudoby a sociálního vyloučení

Pro účely statistického šetření Eurostatu je člověk považován za ohroženého chudobou, pokud spadá do alespoň jedné z následujících kategorií:

  • Občané a domácnosti, jejichž ekvivalentní disponibilní příjem ani po započtení sociální podpory nedosahuje 60 % mediánu ekvivalentního disponibilního příjmu v dané zemi. Zhruba 78 % Evropanů ohrožených chudobou spadá do této první kategorie.

  • Domácnosti s velmi malou zaměstnaností, tedy domácnosti, jejíž členové dohromady v uplynulém roce pracovali méně než 20 % času z jejich „pracovního potenciálu“. Dle definice Eurostatu je „pracovní potenciál“ dospělého člověka, který už nestuduje a nepobírá státní důchod, stanoven jako plný úvazek v dané zemi.

  • Lidé ohroženi závažnou materiální a sociální deprivací. Do této kategorie spadají lidé, kteří si nemohou dovolit 7 a více věcí ze seznamu o 13 položkách, mezi které patří např. schopnost vypořádat se s neočekávanými výdaji, vlastnictví automobilu anebo možnost stravovat se a odívat se dle evropských standardů.

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Země, jejichž občané jsou nejvíce ohroženi chudobou

V pěti členských zemích Evropské unie je chudobou ohrožena více než čtvrtina populace. Těmito zeměmi jsou Bulharsko (29 %), Řecko (27,5 %), Rumunsko (27,4 %), Litva (26,3 %) a Španělsko (25,7 %). Meziročně pak podíl obyvatel ohrožených sociálním vyloučením nejvíce vzrostl v Rakousku (z 16,9 % na 18,6 %) a v Irsku (ze 17,1 % na 18,8 %).

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Češi ze statistického srovnání vycházejí nejlépe

Zemí, v níž je chudobou ohrožena nejmenší část obyvatelstva, je Česko (pouhých 11,5 %). Za námi s odstupem následuje Polsko (15 %), Slovinsko (15,5 %) a Nizozemí (15,8 %). Předstihli jsme dokonce i Norsko (16,1 %), které sice není členskou zemí Evropské unie, ale účastnilo se statistického šetření.

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Nízká nezaměstnanost = nízká míra chudoby

Chudobou jsou ohroženi zejména dlouhodobě nezaměstnaní, případně děti nezaměstnaných rodičů. Proto nepřekvapí, že v evropských zemích s nejnižší mírou nezaměstnanosti je menší část obyvatel vystavena sociálnímu vyloučení. Česko, které žebříček ovládlo, i Polsko, které skončilo druhé, patří dlouhodobě k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci celé Evropské unie. Naopak země s dlouhodobě vyšší mírou nezaměstnanosti jako např. Řecko či Španělsko vykazují rovněž větší riziko sociálního vyloučení obyvatel.

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Riziko chudoby a příjmové rozdíly

Sociální vyloučení úzce souvisí s životním standardem v dané zemi, je tedy méně časté v zemích, kde panují menší příjmové rozdíly. Ty jsou měřitelné pomocí tzv. příjmového kvintilového podílu, který se vypočítává jako podíl příjmu pětiny obyvatelstva s nejvyššími disponibilními příjmy a příjmu pětiny obyvatelstva s nejnižšími disponibilními příjmy. Čím vyšší hodnoty nabývá, tím větší příjmová nerovnost v zemi panuje. 

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Ve třech členských zemích Evropské unie je příjmový kvintilový poměr vyšší než 6, a sice v Bulharsku (7), v Lotyšsku (6,7) a v Litvě (6,5), přičemž průměrná hodnota napříč EU činí 4,6. Česko patří společně se Slovenskem a Belgií k zemím, v nichž je příjmová nerovnost nejnižší z celé Evropské unie a příjmový kvintilový poměr zde dosahuje hodnoty 3,3.

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Prameny: Eurostat – Key Figures on Europe – 2026 edition

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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