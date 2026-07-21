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Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se u průměrné mzdy stále zvyšuje, proč?

Petr Gola
Dnes

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Žadatelé o předčasný důchod s průměrnou mzdou mají aktuálně vyšší finanční rozdíl mezi přiznaným předčasným důchodem a případným řádným starobním důchodem, než tomu bylo v minulých letech. Podívejme se na praktické příklady a vysvětleme si, proč tomu tak je.
Důchod
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Předčasný důchod je nižší oproti řádnému starobnímu důchodu hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je krácení za předčasnost a druhým je získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení se však provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a v celém intervalu je stejně vysoké, takže je vhodné případných odchod do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby kvůli několika dním nebylo krácení zbytečně vyšší. 

Co se dozvíte v článku
  1. Vyšší důchodová mzda = vyšší finanční „ztráta“
  2. Vliv růstu průměrné mzdy na předčasný důchod
  3. Rozdílné krácení za předčasnost
  4. Závěrem – předčasný důchod v čase

Vyšší důchodová mzda = vyšší finanční „ztráta“

Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. Podmínky pro poloviční krácení, které je legislativou umožněno od letošního roku, jsou velmi přísné a splní je málo žadatelů o předčasný důchod, takže s touto variantou nebudeme v textu níž počítat.

V korunovém vyjádření si tak pochopitelně odchodem do předčasného důchodu nejvíce sníží svůj měsíční důchod lidé s vyššími příjmy. Při výpočtu předčasného důchodu platí jednoduché pravidlo, čím vyšší rozhodný důchodový příjem žadatel o předčasný důchod má, tím vyšší je finanční rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem. 

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Vliv růstu průměrné mzdy na předčasný důchod

V posledních letech hodnota průměrné mzdy stoupala, což má mimo jiné za následek rozevírání finančních nůžek mezi řádným a předčasným důchodem. V přiložené tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod a předčasný důchod v jednotlivých letech bez zohlednění výchovného za předpokladu, že: 

  • Osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda) v daném roce je na úrovni průměrné mzdy za předcházející kalendářní rok, např. v roce 2026 je tedy osobní vyměřovací základ 49 215 Kč, což je průměrná hrubá měsíční mzda za celý kalendářní rok 2025.

  • Termín ochodu do předčasného důchodu je zvolen 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti. 

  • Při volbě řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 46 let a při volbě předčasného důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let (přestane se pracovat o tři roky dříve). 

  • Výpočet je vždy proveden dle výpočtové formule starobního důchodu platné na začátku každého roku. 

Rok

OVZ      

Řádný  důchod

Předčasný  důchod

Finanční rozdíl

2026

49 215 Kč

24 517 Kč

18 104 Kč

6 413 Kč

2025

45 899 Kč

23 355 Kč

17 260 Kč

6 095 Kč

2024

42 801 Kč

21 958 Kč

16 233 Kč

5 725 Kč

2023

39 932 Kč

20 264 Kč

15 821 Kč

4 443 Kč

2022

38 277 Kč

19 510 Kč

15 235 Kč

4 275 Kč

2021

36 176 Kč

18 004 Kč

14 045 Kč

3 959 Kč

2020

34 578 Kč

17 520 Kč

13 678 Kč

3 842 Kč

vlastní výpočet autora

Z tabulky názorně vidíme, že rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem se během let zvyšoval. Pouze z důvodu zvyšování průměrné mzdy je v roce 2026 rozdíl 6 413 Kč, zatímco v roce 2024 byl 5 725 Kč. 

Největší meziroční finanční skok je mezi roky 2023 a 2024, protože od října 2023 se zvýšilo krácení za předčasnost. V letech 2020 až 2023 (vždy na začátku roku) byl však finanční rozdíl každoročně vyšší pouze z důvodu růstu průměrné mzdy. 

Kalkulačka předčasného důchodu

Rozdílné krácení za předčasnost

V letech 2020 až 2023 bylo krácení za předčasnost při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku 14,4 % z výpočtového základu, v letech 2024 již 18 % výpočtového základu. Ke zvýšení krácení za předčasnost došlo od října 2023, v tabulce však máme provedeny výpočty na začátku příslušného roku. 

  • Od října 2023 činí krácení u předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti, za 12 intervalů tedy 18 %.

  • Před říjnem 2023 činilo krácení za každý interval předčasnosti 0,9 % (v prvních 360 kalendářních dní předčasnosti), 1,2 % (v dalších 360 kalendářních dní předčasnosti) a 1,5 % (v následujících intervalech předčasnosti). To znamená, že při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní bylo krácení zmíněných 14,4 % (tj. 4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %). 

Závěrem – předčasný důchod v čase

Žadatelé o předčasný důchod s průměrnou důchodovou mzdou mají vyšší finanční rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem než v minulostiOd října 2023 je totiž vyšší krácení za předčasnost a současně se rok od roku zvyšovala nominální průměrná mzda, přičemž při výpočtu platí, že čím vyšší důchodová mzda, tím vyšší finanční rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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