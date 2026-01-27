Jak vysoká je minimální mzda v Německu? Je vyšší průměrná mzda v Česku, o kolik?

Minimální mzda v Německu byla legislativou zavedena teprve od roku 2015, ve většině členských zemích Evropské unie byl institut minimální mzdy legislativou zaveden výrazně dříve.
Co se dozvíte v článku
V roce 2026 je hodinová minimální mzda vyšší o 8,42 % než v roce 2025. K největšímu růstu minimální mzdy v Německu došlo v roce 2022, kdy se minimální mzda zvýšila třikrát. Na začátku roku 2023 tak byla minimální mzda vyšší o 22 % než na začátku roku 2022. V přiložené tabulce máme uveden vývoj minimální hodinové mzdy v Německu v letech 2015 až 2026.
|
Období
|
Hodinová minimální mzda
|
Období
|
Hodinová minimální mzda
|
od 1. 1. 2015
|
8,50 €
|
od 1. 1. 2022
|
9,82 €
|
od 1. 1. 2017
|
8,84 €
|
od 1. 7. 2022
|
10,45 €
|
od 1. 1. 2019
|
9,19 €
|
od 1. 10. 2022
|
12,00 €
|
od 1. 1. 2020
|
9,35 €
|
od 1. 1. 2024
|
12,41 €
|
od 1. 1. 2021
|
9,50 €
|
od 1. 1. 2025
|
12,82 €
|
od 1. 7. 2021
|
9,60 €
|
od 1. 2. 2026
|
13,90 €
Zdroj: Mindestlohn Kommission – „Entwicklung des Mindestlohns“
Porovnání s Českem
V Česku činí v letošním roce minimální hodinová mzda 134,40 Kč, v roce 2025 to bylo 124,40 Kč. Meziročně se minimální hodinová mzda zvýšila o 8,04 %. Minimální hodinová mzda v Německu v roce 2026 dle aktuálního směnného kurzu činí 338 Kč, takže je vyšší 2,51krát vyšší než v Česku.
Průměrná mzda v Česku činila ve 3. čtvrtletí roku 2025 48 295 Kč měsíčně.
Při předpokladu 168 odpracovaných hodin měsíčně a kurzu 24,27 Kč za euro činí minimální mzda v Německu přibližně 56 675 Kč měsíčně.
Pokud minimální mzdu v Německu tedy porovnáme s českou průměrnou mzdou, tak německá minimální mzda převyšuje průměrnou mzdu v Česku o více než 8000 Kč.
Výpočet čisté mzdy v roce 2026
Výrazné zvýšení od ledna 2026
Ještě v roce 2025 činila v Německu minimální hodinová mzda 12,82 euro. Výrazné zvýšení minimální mzdy od ledna letošního roku tak má pozitivní vliv na finanční situaci zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. Současně zvýšení minimální mzdy vytváří tlak na zvyšování ostatních mezd v národním hospodářství.
Důraz na zvyšování minimální mzdy
Ve většině členských zemích Evropské unie dochází v posledních letech k citelnému zvyšování minimální mzdy. V případě, že minimální mzda stoupá rychleji než sociální dávky, tak se zvyšuje životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu oproti dlouhodobě nezaměstnaným spoluobčanům, což je snahou ve všech vyspělých zemích světa, když i přijmutí hůře placeného zaměstnání by se mělo vyplatit a zajistit zaměstnanci a jeho rodině slušnou životní úroveň.
Komise pro minimální mzdu
Minimální mzda v Německu bývá stanovována Komisí pro minimální mzdu, ve které mají své zástupci odbory, zaměstnavatelé i ekonomičtí odborníci. Komise při stanovování minimální mzdy posuzuje celou řadu aspektů, tj. ekonomické, sociální a národohospodářské. Růst minimální mzdy nesmí ohrožovat zaměstnanost. Minimální mzda by měla zaručovat zaměstnancům důstojné životní podmínky a současně musí být pro zaměstnavatele a celkový trh práce finančně únosná a akceptovatelná s ohledem na ekonomický vývoj.
Další zvyšování minimální mzdy
Od roku 2027 dojde v Německu k dalšímu výraznému zvýšení minimální mzdy, a to na 14,60 euro za hodinu. Zatímco zvýšení minimální mzdy od ledna letošního roku se dotklo přibližně 4,8 miliónů zaměstnanců, tak zvýšení minimální mzdy od ledna 2027 by mohlo ovlivnit až 7 miliónů zaměstnanců, samozřejmě bude záviset na mzdovém vývoji v národním hospodářství během roku 2026, při pozitivní ekonomické náladě v ekonomice a růstu mezd pocítí zvýšení minimální mzdy méně zaměstnanců.
Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?
Ženy pracují za minimální mzdu častěji
Zvýšení minimální mzdy v Německu více finančně pocítily ženy než muži, když za minimální mzdu pracovalo v roce 2025 přibližně 14 % žen a 11 % mužů. Nejvíce zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v pohostinství (47 %), v zemědělství a lesnictví (37 %). Nejméně zaměstnanců pracuje za minimální mzdu ve veřejné správě (1 %). Z jednotlivých spolkových zemí pracuje za minimální mzdu nejvíce zaměstnanců v Sasku (15 %), nejméně potom v Bavorsku (10 %).
Zdroj: Destatis – Pressemitteilung Nr. 025 vom 22. Januar 2026 – „Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro betraf bis zu 4,8 Millionen Jobs“ und Bundesministerium für Arbeit und Soziales – „Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro“