Jak vysoký je řádný a předčasný důchod s minimální dobou pojištění?

Dosažení důchodového věku pro přiznání důchodu nestačí. Musí být získána i minimální doba pojištění, která je u předčasného důchodu vyšší o 5 let než u řádného důchodu. Pro přiznání důchodu minimální doba pojištění stačí, ale je nutné počítat s nižším státním důchodem, jak si vypočítáme v praktických příkladech.
Co se dozvíte v článku
Základní výměra důchodu je stejně vysoká
Každý starobní důchod (řádný i předčasný) se skládá ze základní výměry a procentní výměry. V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč a mají ji všichni žadatelé o důchod stejně vysokou (až na specifické případy z důvodu poměrného důchodu). Získaná doba pojištění a dosažené příjmy tak ovlivňují pouze procentní výměru důchodu. Při výpočtu procentní výměry důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech, např. 45 let a 300 dní se počítá jako 45 let.
Řádný starobní důchod a minimální doba pojištění
Minimální doba pojištění nutná pro přiznání řádného starobního důchodu je 35 let. V první tabulce si tak vypočítáme řádný starobní důchod právě u této doby pojištění u vybraných průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů). Žadatelé o řádný starobní důchod s dobou pojištění pouze v rozsahu 35 let mají zpravidla mezery v pojištění, takže nižší doba pojištění má i negativní vliv na výši jejich osobního vyměřovacího základu, neboť došlo k jeho rozmělnění.
Zjednodušeně řečeno to znamená, že mít průměrnou důchodovou mzdu při době pojištění 35 let např. ve výši 40 000 Kč je náročnější a skutečné příjmy musely být vyšší (v závislosti na počtu let mezer v pojištění). Při výpočtu starobního důchodu může být osobní vyměřovací základ nižší, než je aktuální minimální mzda. Při výpočtu důchodu nepočítáme s výchovným na děti.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod
|
20 000 Kč
|
35 let
|
15 261 Kč
|
30 000 Kč
|
35 let
|
17 212 Kč
|
40 000 Kč
|
35 let
|
18 572 Kč
|
50 000 Kč
|
35 let
|
19 933 Kč
|
60 000 Kč
|
35 let
|
21 293 Kč
|
80 000 Kč
|
35 let
|
24 014 Kč
|
100 000 Kč
|
35 let
|
26 735 Kč
|
140 000 Kč
|
35 let
|
32 177 Kč
vlastní výpočet autora
Kalkulačka starobního důchodu
Předčasný důchod a minimální doba pojištění
Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou tedy přísnější než pro přiznání řádného starobního důchodu. Z důvodu nároku na vyšší dobu pojištění je finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem s minimální dobou pojištění nižší, než je tomu standardně. Při individuálním porovnávání důchodových variant se totiž při odchodu do předčasného důchodu získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Ve druhé tabulce máme vypočten předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tj. o necelé tři roky dříve, aby nebylo krácení o jeden interval zbytečně vyšší), takže se provede krácení za započatých 12 intervalů předčasnosti.
U všech vybraných osobních vyměřovacích základech počítáme s dobou pojištění v rozsahu 40 let. Opět nepočítáme s výchovným na děti. Při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve a získání doby pojištění v rozsahu 40 let je průběh pojištění méně problematický než u řádného důchodu s dobou pojištění v rozsahu 35 let, takže výpočet osobního vyměřovacího základu není ovlivněn mezerami v pojištění, případně v malém rozsahu.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Předčasnost
|
Předčasný starobní důchod
|
20 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
13 177 Kč
|
30 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
14 736 Kč
|
40 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
15 823 Kč
|
50 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
16 909 Kč
|
60 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
17 996 Kč
|
80 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
20 170 Kč
|
100 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
22 343 Kč
|
140 000 Kč
|
40 let
|
1080 dní
|
26 691 Kč
vlastní výpočet autora
Kalkulačka předčasného důchodu
Závěrem – předčasný důchod a minimální doba pojištění
Lidé s problematickým průběhem pojištění si v praxi odchod do předčasného důchodu nemohou vůbec dovolit, protože podmínky ohledně minimální doby pojištění jsou o 5 let přísnější než u řádného důchodu. Samotné získání minimální doby pojištění je na jednu stranu pozitivní, že je státní důchod alespoň přiznán, na druhou stranu je však nutné počítat s relativně nízkým státním důchodem, jak je vidět z tabulek výše. U předčasného důchodu je minimální doba pojištění 40 let relativně vysoká, zde je hlavním důvodem nízkého důchodu vysoké krácení za předčasnost. Zejména u řádného starobního důchodu mají žadatelé mezery v pojištění, což má negativní vliv na i výši jejich osobního vyměřovacího základu.