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Jak vysoký je řádný a předčasný důchod s minimální dobou pojištění?

Petr Gola
Dnes

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Každý ukončený rok pojištění má pozitivní vliv na výši státního důchodu. Mnohdy vyšší než někteří žadatelé o důchod očekávají. Na jak vysoký řádný a předčasný důchod stačí získání pouze minimální doby pojištění?
Důchod
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Dosažení důchodového věku pro přiznání důchodu nestačí. Musí být získána i minimální doba pojištění, která je u předčasného důchodu vyšší o 5 let než u řádného důchodu. Pro přiznání důchodu minimální doba pojištění stačí, ale je nutné počítat s nižším státním důchodem, jak si vypočítáme v praktických příkladech.

Co se dozvíte v článku
  1. Základní výměra důchodu je stejně vysoká
  2. Řádný starobní důchod a minimální doba pojištění
  3. Předčasný důchod a minimální doba pojištění 
  4. Závěrem – předčasný důchod a minimální doba pojištění

Základní výměra důchodu je stejně vysoká

Každý starobní důchod (řádný i předčasný) se skládá ze základní výměry a procentní výměry. V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč a mají ji všichni žadatelé o důchod stejně vysokou (až na specifické případy z důvodu poměrného důchodu). Získaná doba pojištění a dosažené příjmy tak ovlivňují pouze procentní výměru důchodu. Při výpočtu procentní výměry důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech, např. 45 let a 300 dní se počítá jako 45 let.

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Řádný starobní důchod a minimální doba pojištění

Minimální doba pojištění nutná pro přiznání řádného starobního důchodu je 35 let. V první tabulce si tak vypočítáme řádný starobní důchod právě u této doby pojištění u vybraných průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů). Žadatelé o řádný starobní důchod s dobou pojištění pouze v rozsahu 35 let mají zpravidla mezery v pojištění, takže nižší doba pojištění má i negativní vliv na výši jejich osobního vyměřovacího základu, neboť došlo k jeho rozmělnění.

Zjednodušeně řečeno to znamená, že mít průměrnou důchodovou mzdu při době pojištění 35 let např. ve výši 40 000 Kč je náročnější a skutečné příjmy musely být vyšší (v závislosti na počtu let mezer v pojištění). Při výpočtu starobního důchodu může být osobní vyměřovací základ nižší, než je aktuální minimální mzda. Při výpočtu důchodu nepočítáme s výchovným na děti.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Řádný starobní důchod

20 000 Kč

35 let

15 261 Kč

30 000 Kč

35 let

17 212 Kč

40 000 Kč

35 let

18 572 Kč

50 000 Kč

35 let

19 933 Kč

60 000 Kč

35 let

21 293 Kč

80 000 Kč

35 let

24 014 Kč

100 000 Kč

35 let

26 735 Kč

140 000 Kč

35 let

32 177 Kč

vlastní výpočet autora

Kalkulačka starobního důchodu
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Předčasný důchod a minimální doba pojištění 

Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou tedy přísnější než pro přiznání řádného starobního důchodu. Z důvodu nároku na vyšší dobu pojištění je finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem s minimální dobou pojištění nižší, než je tomu standardně. Při individuálním porovnávání důchodových variant se totiž při odchodu do předčasného důchodu získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. 

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Ve druhé tabulce máme vypočten předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tj. o necelé tři roky dříve, aby nebylo krácení o jeden interval zbytečně vyšší), takže se provede krácení za započatých 12 intervalů předčasnosti.

U všech vybraných osobních vyměřovacích základech počítáme s dobou pojištění v rozsahu 40 let. Opět nepočítáme s výchovným na děti. Při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve a získání doby pojištění v rozsahu 40 let je průběh pojištění méně problematický než u řádného důchodu s dobou pojištění v rozsahu 35 let, takže výpočet osobního vyměřovacího základu není ovlivněn mezerami v pojištění, případně v malém rozsahu. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

Předčasný starobní důchod

20 000 Kč

40 let

1080 dní

13 177 Kč

30 000 Kč

40 let

1080 dní

14 736 Kč

40 000 Kč

40 let

1080 dní

15 823 Kč

50 000 Kč

40 let

1080 dní

16 909 Kč

60 000 Kč

40 let

1080 dní

17 996 Kč

80 000 Kč

40 let

1080 dní

20 170 Kč

100 000 Kč

40 let

1080 dní

22 343 Kč

140 000 Kč

40 let

1080 dní

26 691 Kč

vlastní výpočet autora

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Kalkulačka předčasného důchodu
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Závěrem – předčasný důchod a minimální doba pojištění

Lidé s problematickým průběhem pojištění si v praxi odchod do předčasného důchodu nemohou vůbec dovolit, protože podmínky ohledně minimální doby pojištění jsou o 5 let přísnější než u řádného důchodu. Samotné získání minimální doby pojištění je na jednu stranu pozitivní, že je státní důchod alespoň přiznán, na druhou stranu je však nutné počítat s relativně nízkým státním důchodem, jak je vidět z tabulek výše. U předčasného důchodu je minimální doba pojištění 40 let relativně vysoká, zde je hlavním důvodem nízkého důchodu vysoké krácení za předčasnost. Zejména u řádného starobního důchodu mají žadatelé mezery v pojištění, což má negativní vliv na i výši jejich osobního vyměřovacího základu.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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