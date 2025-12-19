Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jaká jsou nejdůležitější pravidla výpočtu zdravotního pojištění ze zaměstnání v roce 2026?

Jaká jsou nejdůležitější pravidla výpočtu zdravotního pojištění ze zaměstnání v roce 2026?

Někteří zaměstnanci neplatí žádnou daň z příjmu a dokonce dostávají daňový bonus, ale zdravotní pojištění musí platit všichni zaměstnanci. Jak se liší výpočet při nízké a vysoké mzdě? Jak je to při práci pro dva zaměstnavatele současně? Jak je to u zkráceného úvazku nebo čerpání neplaceného volna?
Autor: Depositphotos
Petr Gola
Dnes

Zdravotní pojištění je v podstatě povinnou daní a žádný zaměstnanec pracující na pracovní smlouvu se nemůže platbě zdravotního pojištění vyhnout. Podívejme se na nejdůležitější pravidla výpočtu zdravotního pojištění v roce 2026. 

Co se dozvíte v článku
  1. Jednotná sazba zdravotního pojištění
  2. Žádné slevy nebo úlevy
  3. Výpočet provádí zaměstnavatel
  4. Povinnost oznamovat změnu zdravotní pojišťovny
  5. Dvě zaměstnání = dvě platby na pojistném
  6. Nízká mzda a dopočet do minima
  7. Změnou zdravotní pojišťovny se neušetří
  8. Nelze obdržet přeplatek na zdravotním pojištění
  9. Měsíční neplacené volno není zadarmo
  10. Zdravotní pojištění se platí i z nadstandardní mzdy

Jednotná sazba zdravotního pojištění

Výpočet zdravotního pojištění se u zaměstnanců provádí z hrubé mzdy, přičemž sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem činí 4,5 %. Dalších 9 % na zdravotním pojištění odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. 

Žádné slevy nebo úlevy

Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. To mimo jiné znamená, že dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou zaplatí na zdravotním pojištění stejnou částku, přestože jeden z nich nemá děti a druhý má při výpočtu daně z příjmu nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti. 

Výpočet provádí zaměstnavatel

Za samotný výpočet zdravotního pojištění a zaslání vypočtené částky na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanec přímo sám žádné zdravotní pojištění neplatí. 

Povinnost oznamovat změnu zdravotní pojišťovny

V Česku působí na trhu sedm zdravotních pojišťoven, přičemž jedním ze základních práv všech pojištěnců je možnost změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 kalendářních měsíců, a to v termínech od 1. ledna nebo od 1. července. Případnou změnu zdravotní pojišťovny má zaměstnanec povinnost oznámit svému zaměstnavateli, aby bylo zdravotní pojištění řádně a včas placeno na účet správné zdravotní pojišťovny. Sankce vyplývající z platby na účet špatné zdravotní pojišťovny by šly v takovém případě za zaměstnancem. 

Dvě zaměstnání = dvě platby na pojistném

Zaměstnanci pracující současně na pracovní smlouvu pro dva zaměstnance, např. na dva zkrácené úvazky, musí počítat s tím, že zdravotní pojištění se bude platit z obou mezd. Odvod zdravotního pojištění z hlavního zaměstnání není důvodem, proč by se zdravotní pojištění neplatilo z druhého zaměstnání. 

Nízká mzda a dopočet do minima

Zdravotní pojištění musí být vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je na úrovni minimální mzdy platné pro práci na plný úvazek, tj. v roce 2026 z částky alespoň 22 400 Kč. Jestliže zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek s nižší hrubou mzdou než 22 400 Kč, tak se při výpočtu zdravotního pojištění uplatní dopočet do minima, takže efektivní sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je vyšší, protože zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění vždy 9 %. Dopočet do minima se neprovádí pouze u zaměstnance, který minimum odvádí z jiného příjmu (např. z druhého zaměstnání) nebo u státního pojištěnce (např. důchodce, studenta). 

Výpočet čisté mzdy v roce 2026

Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).

Změnou zdravotní pojišťovny se neušetří

Sazby zdravotního pojištění a samotný výpočet zdravotního pojištění je u všech sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu stejný, takže změnou zdravotní pojišťovny nelze platit nižší částky na zdravotním pojištění. 

Nelze obdržet přeplatek na zdravotním pojištění

Měsíční platby zdravotního pojištění ze zaměstnání jsou konečné. U daně z příjmů může být roční daň z příjmu nižší než součet zaplacených daňových záloh během roku, u zdravotního pojištění však nikoliv, takže na zdravotním pojištění nevzniká zaměstnancům nárok na roční přeplatek

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Měsíční neplacené volno není zadarmo

Pokud se zaměstnanec domluví se svým zaměstnavatelem na celoměsíčním neplaceném volnu, potom musí počítat s platbou zdravotního pojištění v minimální výši, v roce 2026 v částce 3 024 Kč. V případě čerpání např. dvoutýdenního neplaceného volna neplatí zaměstnanec žádné zdravotní pojištění navíc, pokud jeho hrubá mzda za skutečně odpracované dny v měsíci činila alespoň 22 400 Kč, když byla nižší, tak se provádí dopočet do minima. 

Zdravotní pojištění se platí i z nadstandardní mzdy

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven strop, jakmile zaměstnanec během roku 2026 dosáhne stropu ve výši 2 350 416 Kč, tak již zdravotní pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Zdravotní pojištění se odvádí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy. Při výpočtu zdravotního pojištění není zaveden žádný limit.

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor

