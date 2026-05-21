Jaké daně ze mzdy platí rodina se dvěma dětmi?

Celkové zdanění práce ovlivňují nejenom přímé daně placené zaměstnancem (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem), ale i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Při zohlednění povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnancem je zdanění práce vyšší, než to vypadá na první pohled.
Zdanění rodiny se dvěma dětmi v Česku
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno zdanění práce manželů se dvěma dětmi, pokud mají oba manželé průměrnou mzdu. Dle databáze OECD činila v Česku průměrná roční hrubá mzda za rok 2025 částku 584 744 Kč. Právě u této mzdy vypočteme zdanění obou manželů na roční bázi, daňové zvýhodnění na děti uplatňuje pouze matka.
V praxi je přitom jedno, který z rodičů daňové zvýhodnění na děti uplatňuje. Zaměstnaný rodič čerpající daňové zvýhodnění na děti odevzdává mzdové účetní potvrzení zaměstnavatele druhého rodiče, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, nebo čestné prohlášení. Pokud jeden z rodičů nemá rozhodné zdanitelné příjmy, tak je volba jasná. Jestliže si rodiče nejsou jistí, tak uplatňuje daňové zvýhodnění na děti ten s vyššími příjmy.
|
Text
|
Matka
|
Otec
|
Manželé dohromady
|
Roční hrubá mzda
|
584 744 Kč
|
584 744 Kč
|
1 169 488 Kč
|
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z hrubé mzdy)
|
26 314 Kč
|
26 314 Kč
|
52 628 Kč
|
Sociální pojištění placené zaměstnancem (7,1 % z hrubé mzdy)
|
41 517 Kč
|
41 517 Kč
|
83 034 Kč
|
Daňový základ
|
584 700 Kč
|
584 700 Kč
|
1 169 400 Kč
|
Daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy)
|
87 705 Kč
|
87 705 Kč
|
175 410 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
30 840 Kč
|
30 840 Kč
|
61 680 Kč
|
Daňové zvýhodnění na dvě děti
|
37 524 Kč
|
0 Kč
|
37 524 Kč
|
Daň z příjmu po odpočtu slevy a zvýhodnění
|
19 341 Kč
|
56 865 Kč
|
76 206 Kč
|
Čistá mzda rodiče
|
497 572 Kč
|
460 048 Kč
|
957 620 Kč
|
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy)
|
52 627 Kč
|
52 627 Kč
|
105 254 Kč
|
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (24,8 % z hrubé mzdy)
|
145 017 Kč
|
145 017 Kč
|
290 034 Kč
|
Mzdové náklady zaměstnavatele
|
782 388 Kč
|
782 388 Kč
|
1 564 776 Kč
|
Daně ze mzdy celkem
|
284 816 Kč
|
322 340 Kč
|
607 156 Kč
|
Zdanění práce (v %)
|
36,4 %
|
41,2 %
|
38,8 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že daňové zvýhodnění na dvě děti u průměrné mzdy snižuje celkové zdanění práce o 4,8 % (41,2 % – 36,4 %). Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění na děti však může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů a na výpočet povinného pojistného nemá daňové zvýhodnění na děti žádný vliv, tak souhrnné rodinné zdanění práce u manželů pracujících za průměrnou mzdu činí 38,8 %. Rodinné finance je potřeba posuzovat dohromady.
Zdanění rodin se dvěma dětmi v zemích OECD za rok 2025
V členských zemích OECD je souhrnné rodinné zdanění nižší než bezdětného jednotlivce. Výchova dětí snižuje daňovou povinnost. Finanční podpora rodin formou nižších daní je efektivní a motivující oproti přímé platbě formou různých dávek a příspěvků. Souhrnné zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi se v členských zemích OECD pohybuje od 6,5 % v Chile po 48,1 % v Belgii.
Zdanění rodiny vyšší než 40 %
V devíti členských zemích OECD je zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi za loňský rok vyšší než 40 %, a sice v Belgii (48,1 %), v Německu (44,7 %), ve Francii (44,3 %), ve Slovinsku (41,6 %), v Rakousku (40,7 %), v Itálii (40,7 %), ve Finsku (40,5 %), ve Španělsku (40,3 %) a v Turecku (40,3 %).
Zdanění rodiny od 35 % do 40 %
V sedmi členský zemích OECD se celkové zdanění manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi pohybovalo od 35 % po 40 %, jedná se o tyto země: Estonsko (39,8 %), Řecko (39,4 %), Švédsko (39,0 %), Česko (38,8 %), Portugalsko (36,8 %), Maďarsko (36,3 %) a Slovensko (35,3 %).
Zdanění rodiny od 30 % do 35 %
V deseti členských zemích OECD je zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi za rok 2025 v rozmezí od 30 % do 35 %. Těmito zeměmi jsou: Lotyšsko (35,0 %), Litva (34,7 %), Lucembursko (34,6 %), Norsko (33,9 %), Dánsko (33,0 %), Nizozemí (32,2 %), Japonsko (31,3 %), Kanada (31,1 %), Island (30,7 %) a Velká Británie (30,6 %).
Zdanění rodiny méně než 30 %
Nižší zdanění práce než 30 % bylo v deseti členských zemích OECD. Nejnižší zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi bylo v Austrálii (27,9 %), v Kostarice (27,7 %), v USA (26,9 %), v Polsku (26,1 %), v Mexiku (21,7 %), v Izraeli (20,8 %), na Novém Zélandu (20,8 %), v Koreji (20,6 %), ve Švýcarsku (19,6 %) a v Chile (6,5 %).
Pramen: OECD – Taxing Wages 2026