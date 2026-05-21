Finance.cz  »  Daně a mzdy

Jaké daně ze mzdy platí rodina se dvěma dětmi?

Vždy jeden z rodičů uplatňuje při výpočtu daně z příjmu daňové zvýhodnění na děti. Souhrnné efektivní zdanění rodičů je tak nižší než bezdětného zaměstnance. Jak se liší zdanění rodiny se dvěma dětmi v Česku a v ostatních zemích OECD? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Celkové zdanění práce ovlivňují nejenom přímé daně placené zaměstnancem (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem), ale i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Při zohlednění povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnancem je zdanění práce vyšší, než to vypadá na první pohled.

Co se dozvíte v článku
  1. Zdanění rodiny se dvěma dětmi v Česku
  2. Zdanění rodin se dvěma dětmi v zemích OECD za rok 2025

Zdanění rodiny se dvěma dětmi v Česku

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno zdanění práce manželů se dvěma dětmi, pokud mají oba manželé průměrnou mzdu. Dle databáze OECD činila v Česku průměrná roční hrubá mzda za rok 2025 částku 584 744 Kč. Právě u této mzdy vypočteme zdanění obou manželů na roční bázi, daňové zvýhodnění na děti uplatňuje pouze matka.

V praxi je přitom jedno, který z rodičů daňové zvýhodnění na děti uplatňuje. Zaměstnaný rodič čerpající daňové zvýhodnění na děti odevzdává mzdové účetní potvrzení zaměstnavatele druhého rodiče, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, nebo čestné prohlášení. Pokud jeden z rodičů nemá rozhodné zdanitelné příjmy, tak je volba jasná. Jestliže si rodiče nejsou jistí, tak uplatňuje daňové zvýhodnění na děti ten s vyššími příjmy.

Text

Matka

Otec

Manželé dohromady

Roční hrubá mzda

584 744 Kč

584 744 Kč

1 169 488 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z hrubé mzdy)

26 314 Kč

26 314 Kč

52 628 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem (7,1 % z hrubé mzdy)

41 517 Kč

41 517 Kč

83 034 Kč

Daňový základ

584 700 Kč

584 700 Kč

1 169 400 Kč

Daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy)

87 705 Kč

87 705 Kč

175 410 Kč

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

61 680 Kč

Daňové zvýhodnění na dvě děti

37 524 Kč

0 Kč

37 524 Kč

Daň z příjmu po odpočtu slevy a zvýhodnění

19 341 Kč

56 865 Kč

76 206 Kč

Čistá mzda rodiče

497 572 Kč

460 048 Kč

957 620 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy)

52 627 Kč

52 627 Kč

105 254 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (24,8 % z hrubé mzdy)

145 017 Kč

145 017 Kč

290 034 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

782 388 Kč

782 388 Kč

1 564 776 Kč

Daně ze mzdy celkem

284 816 Kč

322 340 Kč

607 156 Kč

Zdanění práce (v %)

36,4 %

41,2 %

38,8 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky názorně vidíme, že daňové zvýhodnění na dvě děti u průměrné mzdy snižuje celkové zdanění práce o 4,8 % (41,2 % – 36,4 %). Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění na děti však může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů a na výpočet povinného pojistného nemá daňové zvýhodnění na děti žádný vliv, tak souhrnné rodinné zdanění práce u manželů pracujících za průměrnou mzdu činí 38,8 %. Rodinné finance je potřeba posuzovat dohromady.

Mzdová kalkulačka

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy.

Zdanění rodin se dvěma dětmi v zemích OECD za rok 2025

V členských zemích OECD je souhrnné rodinné zdanění nižší než bezdětného jednotlivce. Výchova dětí snižuje daňovou povinnost. Finanční podpora rodin formou nižších daní je efektivní a motivující oproti přímé platbě formou různých dávek a příspěvků. Souhrnné zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi se v členských zemích OECD pohybuje od 6,5 % v Chile po 48,1 % v Belgii.

Zdanění rodiny vyšší než 40 %

V devíti členských zemích OECD je zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi za loňský rok vyšší než 40 %, a sice v Belgii (48,1 %), v Německu (44,7 %), ve Francii (44,3 %), ve Slovinsku (41,6 %), v Rakousku (40,7 %), v Itálii (40,7 %), ve Finsku (40,5 %), ve Španělsku (40,3 %) a v Turecku (40,3 %).

Zdanění rodiny od 35 % do 40 %

V sedmi členský zemích OECD se celkové zdanění manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi pohybovalo od 35 % po 40 %, jedná se o tyto země: Estonsko (39,8 %), Řecko (39,4 %), Švédsko (39,0 %), Česko (38,8 %), Portugalsko (36,8 %), Maďarsko (36,3 %) a Slovensko (35,3 %).

Kdo a kdy musí vrátit daňový bonus? Přečtěte si také:

Kdo a kdy musí vrátit daňový bonus?

Zdanění rodiny od 30 % do 35 %

V deseti členských zemích OECD je zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi za rok 2025 v rozmezí od 30 % do 35 %. Těmito zeměmi jsou: Lotyšsko (35,0 %), Litva (34,7 %), Lucembursko (34,6 %), Norsko (33,9 %), Dánsko (33,0 %), Nizozemí (32,2 %), Japonsko (31,3 %), Kanada (31,1 %), Island (30,7 %) a Velká Británie (30,6 %).

MM26_NL

Zdanění rodiny méně než 30 %

Nižší zdanění práce než 30 % bylo v deseti členských zemích OECD. Nejnižší zdanění práce manželů s průměrnou mzdou se dvěma dětmi bylo v Austrálii (27,9 %), v Kostarice (27,7 %), v USA (26,9 %), v Polsku (26,1 %), v Mexiku (21,7 %), v Izraeli (20,8 %), na Novém Zélandu (20,8 %), v Koreji (20,6 %), ve Švýcarsku (19,6 %) a v Chile (6,5 %).

Je v Česku dostatečná podpora rodin z hlediska slev na dani a daňových zvýhodnění?

Zobraz výsledek
Na vyženěné dítě daňové zvýhodnění dostanete, na dítě družky ne. Záludnosti slevy Přečtěte si také:

Na vyženěné dítě daňové zvýhodnění dostanete, na dítě družky ne. Záludnosti slevy

Pramen: OECD – Taxing Wages 2026

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?