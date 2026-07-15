Jaké je zdanění práce u nadprůměrné mzdy v Česku? Nejvyšší je v Belgii a v Itálii

Za rok 2025 činila v Česku dle databáze OECD průměrná roční hrubá mzda 584 744 Kč a jako nadprůměrná mzda se v databázi OECD uvádí mzda ve výši 167 % průměrné mzdy. V tabulce níže si proto vypočítáme celkové zdanění práce (tj. při zohlednění i povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance) u měsíční hrubé mzdy ve výši 81 400 Kč (zaokrouhleno na stokoruny).
Co se dozvíte v článku
Praktický výpočet u nadprůměrné mzdy v Česku
Celkové zdanění práce si tedy vypočítáme u nadprůměrné mzdy ve výši 81 400 Kč, přičemž při výpočtu daně z příjmu počítáme pouze se základní daňovou slevou na poplatníka ve výši 2 570 Kč, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu. Na stejně vysokou slevu na poplatníka mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani, bez ohledu na výši mzdy nebo rodinné situaci.
Sazby daní ze mzdy jsou následující:
- 15 % daň z příjmu
- 7,1 % sociální pojištění placené zaměstnancem
- 24,8 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem
- 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem
- 9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
U nadprůměrné mzdy je zdanění práce v Česku v rámci členských zemí OECD 15. nejvyšší, u průměrné mzdy je přitom 11. nejvyšší. Důvodem je použití stejné sazby daně z příjmu fyzických osob i pro nadprůměrnou mzdu ve výši 167 % průměrné mzdy. Ve většině členských zemí OECD je výpočet daně z příjmu více progresivní než v Česku. Vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá v Česku až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy.
Výpočet zdanění práce u nadprůměrné mzdy 81 400 Kč (167 % průměrné mzdy)
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Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
81 400 Kč
|
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (81 400 Kč x 9 %)
|
7 326 Kč
|
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (81 400 Kč x 24,8 %)
|
20 188 Kč
|
Mzdové náklady zaměstnavatele (81 400 Kč + 7 326 Kč + 20 188 Kč)
|
108 914 Kč
|
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (81 400 Kč x 4,5 %)
|
3 663 Kč
|
Sociální pojištění placené zaměstnancem (81 400 Kč x 7,1 %)
|
5 780 Kč
|
Daň z příjmu (81 400 Kč x 15 % – 2 570 Kč)
|
9 640 Kč
|
Čistá mzda na účet (81 400 Kč – 3 663 Kč – 5 780 Kč – 9 640 Kč)
|
62 317 Kč
|
Celkové daně ze mzdy (7 326 Kč + 20 188 Kč + 3 663 Kč + 5 780 Kč + 9 640 Kč)
|
46 597 Kč
|
Zdanění práce (v %) (46 597 Kč: 108 914 Kč, v %)
|
42,8 %
vlastní výpočet autora
Mzdová kalkulačka
Zdanění práce u nadprůměrných mezd v zemích OECD za rok 2025
Dle celkového zdanění práce u nadprůměrné mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy nebo základní nezdanitelné položky můžeme členské země OECD dle údajů za rok 2025 rozdělit do čtyř skupin:
-
Vyšší než 48 %
V osmi členských zemích OECD je zdanění práce u nadprůměrných mezd za loňský rok vyšší než 48 %, a sice v Belgii (58,6 %), v Itálii (54,3 %), ve Francii (54,1 %), v Německu (50,0 %), v Rakousku (49,5 %), ve Finsku (49,2 %), ve Švédsku (48,8 %) a ve Slovinsku (48,3 %).
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Od 40 % do 47 %
V patnácti členský zemích OECD se celkové zdanění práce u nadprůměrné mzdy pohybovalo od 40 % po 47 %, jedná se o tyto země: Lucembursko (46,4 %), Španělsko (46,2 %), Portugalsko (45,2 %), Řecko (44,9 %), Slovensko (44,7 %), Turecko (43,5 %), Česko (42,8 %), Estonsko (42,6 %), Norsko (42,6 %), Lotyšsko (42,5 %), Nizozemí (42,2 %), Irsko (41,9 %), Dánsko (41,8 %), Maďarsko (41,2 %) a Litva (40,6 %).
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Od 30 % do 40 %
V osmi členských zemích OECD je zdanění práce u nadprůměrné mzdy za rok 2025 v rozmezí 30 % až 40 %. Těmito zeměmi jsou: Velká Británie (39,3 %), Polsko (39,2 %), Island (36,5 %), Japonsko (36,0 %), Kanada (35,5 %), Izrael (35,5 %), USA (34,4 %) a Austrálie (32,8 %).
-
Méně než 30 %
Nižší zdanění práce než 30 % bylo u nadprůměrných mezd pouze v šesti členských zemích OECD, přičemž ani jedna z nich není současně členem EU. Nejnižší zdanění práce bylo v Kostarice (29,9 %), v Koreji (28,2 %), ve Švýcarsku (27,4 %), na Novém Zélandu (25,7 %), v Mexiku (24,3 %) a v Chile (8,7 %).
Pramen: OECD – Taxing Wages 2026