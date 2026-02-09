Kdo obdrží roční daňový přeplatek, i když nezaplatil během loňského roku žádnou daň z příjmu?

Při výpočtu měsíční čisté mzdy se mimo jiné vypočítává měsíční zálohová daň z příjmu. Pokud však zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na děti a částka souhrnného daňového zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak se dokonce žádná daň z příjmu neplatí a ještě se čerpá měsíční daňový bonus. Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat pouze jeden z rodičů. Výhodnější je, když daňové zvýhodnění uplatňuje zaměstnaný rodič. Při nejasnostech který z rodičů má daňové zvýhodnění čerpat se neudělá chyba, když daňové zvýhodnění čerpá ten s vyšší mzdou.
Co se dozvíte v článku
Praktický příklad – daňový přeplatek
Zaměstnankyně Jitka má hrubou mzdu 32 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Měsíční částka daňového zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí a další dítě 2 320 Kč. Když je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Paní Jitka tak má při výpočtu měsíční čisté mzdy nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3 127 Kč (1 267 Kč + 1 860 Kč). V přiložené tabulce níže si vypočítáme měsíční daňový bonus.
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|32 000 Kč
|Daň z příjmu
|4 800 Kč (32 000 × 15 %)
|Sleva na poplatníka
|2 570 Kč
|Daň z příjmu po slevě
|2 230 Kč (4 800 Kč – 2 570 Kč)
|Daňové zvýhodnění
|3 127 Kč
|Daňový bonus
|897 Kč (3 127 Kč – 2 230 Kč)
Paní Jitka z měsíční výplaty nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě obdrží daňový bonus ve výši 897 Kč. O částku daňového bonusu je vyšší měsíční čistá mzda na účet.
Důvody daňového přeplatku
Zaměstnanci, kteří během roku 2025 čerpali měsíční daňové bonusy, mohou po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání obdržet daňový přeplatek, i když nezaplatili nic na dani z příjmu. Důvodem je skutečnost, že roční daňový bonus může být vyšší než vyplacené měsíční daňové bonusy. K této situaci nejčastěji dochází z důvodu zaměstnání pouze po část roku nebo z důvodu uplatnění nějakého daňového odpočtu. Daňový přeplatek v těchto případech činí částku ve výši rozdílu mezi ročním daňovým bonusem a vyplacenými měsíčními daňovými bonusu. V případě čerpání ročního daňového bonusu nemůže být daňový přeplatek vyšší než činí souhrnná částka daňového zvýhodnění na děti.
Podmínky pro čerpání ročního daňového bonusu
V zákoně o dani z příjmu je stanoveno, že roční daňový bonus mohou čerpat pouze daňoví poplatníci mající roční zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2025 tedy ve výši 124 800 Kč. Daňoví poplatníci pouze s pasivními příjmy (např. z kapitálového majetku a z nájmu) daňový bonus obdržet nemohou.
Pokračování praktického příkladu
Paní Jitka pracovala pro současného zaměstnavatele pouze od února do prosince 2025. V lednu byla paní Jitka nezaměstnaná. Pro zjednodušení budeme počítat, že daňový bonus byl ve všech jedenácti měsících stejně vysoký, takže celková částka obdrženého daňového bonusu během roku 2025 činila 9 867 Kč (897 Kč x 12 měsíců).
Během roku 2025 však neuplatnila paní Jitka slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění v plném rozsahu. V ročním zúčtování daně se však uplatní sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců a daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 15 204 Kč a daňové zvýhodnění na druhé dítě ve výši 22 320 Kč.
Za celý rok tak bude mít paní Jitka nárok na roční daňový bonus ve výši 15 564 Kč a částka 5 697 Kč bude pro paní Jitku ročním daňovým přeplatkem, který obdrží po provedeném ročním zúčtování daně.
Zjednodušeně můžeme říci, že částka daňového přeplatku se skládá z jednoměsíční nevyužité slevy na poplatníka ve výši 2 570 Kč a jednoměsíčního nevyužitého daňového zvýhodnění na dvě děti ve výši 3 127 Kč, a to z důvodu lednové nezaměstnanosti.
Kdo by si měl čerpání ročního daňového bonusu ohlídat?
I zaměstnanci, kteří během roku neplatí zálohy na dani z příjmu a čerpají měsíční daňové bonusy, by měli uplatnit všechny daňové odpočty, na které mají nárok, např. odpočet u finančních produktů sloužících k finančnímu zajištění na penzi. Na první pohled to tak totiž nevypadá, ale vznikne nárok na daňový přeplatek, jak jsme si ukázali na praktickém příkladu. Neplacení zálohové daně z příjmu automaticky neznamená, že nelze obdržet daňový přeplatek.