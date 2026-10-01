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Kdo platí v EU platí nejvíce na sociálním a zdravotním pojištění?

Petr Gola
Dnes

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V Česku odvádí zaměstnanci ze své hrubé mzdy 4,5 % na zdravotním pojištění a 7,1 % na sociálním pojištění, např. při hrubé mzdě 43 000 Kč to je v souhrnu necelých pět tisíc korun. Jakou částku zaplatí v EU zaměstnanci s průměrnou mzdou ročně na povinném pojistném?
Mzdy v EU
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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U běžného zaměstnance se v Česku při výpočtu povinného pojistného neuplatňují slevy a odpočty obdobné slevám na dani z příjmů fyzických osob. Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou tak za standardních podmínek zaplatí na povinném pojistném stejně vysokou souhrnnou částku. Zdravotní pojištění slouží k financování zdravotní péče a je založeno zejména na principu solidarity. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Co se dozvíte v článku
  1. Jednotná sazba pojistného
  2. Platbu pojistného provádí zaměstnavatel
  3. Kolik platí na pojistném zaměstnanci s průměrnou mzdou?
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Jednotná sazba pojistného

Pro výpočet zdravotního i sociálního pojištění zaměstnance jsou v Česku stanoveny pevné procentní sazby. Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 7,1 % z vyměřovacího základu a na zdravotním pojištění 4,5 %. Pro výpočet sociálního pojištění je však stanoven maximální vyměřovací základ a z částky nad tento strop se již sociální pojištění neplatí. Pro celý kalendářní rok 2026 činí maximální vyměřovací základ 2 350 416 Kč. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno měsíční zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnancem u různých hrubých měsíčních mezd.

Hrubá mzda

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Povinné pojistné celkem

30 000 Kč

2 130 Kč

1 350 Kč

3 480 Kč

40 000 Kč

2 840 Kč

1 800 Kč

4 640 Kč

50 000 Kč

3 550 Kč

2 250 Kč

5 800 Kč

60 000 Kč

4 260 Kč

2 700 Kč

6 960 Kč

80 000 Kč

5 680 Kč

3 600 Kč

9 280 Kč

100 000 Kč

7 100 Kč

4 500 Kč

11 600 Kč

130 000 Kč

9 230 Kč

5 850 Kč

15 080 Kč

Platbu pojistného provádí zaměstnavatel

Povinné pojistné patří spolu s daní z příjmů mezi povinné odvody z příjmů zaměstnance. Daň z příjmů i pojistné zaměstnance vypočítává a odvádí zaměstnavatel, přičemž příslušné částky zaměstnanci sráží ze mzdy. Zaměstnanec si však musí u svého zaměstnavatele plnit oznamovací povinnost, například musí oznámit svoji zdravotní pojišťovnu a každou změnu zdravotní pojišťovny.

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Kolik platí na pojistném zaměstnanci s průměrnou mzdou?

Výše povinného pojistného placeného zaměstnancem se mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie značně liší. Rozdíly jsou způsobeny nejen rozdílnými sazbami pojistného, ale také rozdílnou výší mezd v jednotlivých zemích.

Dle výše roční částky povinného pojistného placeného zaměstnancem s průměrnou mzdou uvedené v publikaci Institut économique Molinari (IEM) „La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de l’UE en 2026“ si můžeme rozdělit členské země Evropské unie do pěti skupin. V uvedené publikaci je roční povinné pojistné placené zaměstnancem s průměrnou mzdou zveřejněno v eurech. Roční částku ovlivňuje nejen samotná souhrnná sazba povinného pojistného, ale také výše průměrné mzdy v dané zemi. Následující srovnání tedy neukazuje, kde je nejvyšší sazba pojistného, ale kolik v absolutním vyjádření odvede zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu v dané zemi.

  • Nad 9 000 eur

V první skupině jsou členské země EU, kde roční povinné pojistné placené zaměstnancem s průměrnou mzdou přesahuje 9 000 €. Těmito zeměmi jsou Německo (14 683 €), Rakousko (11 180 €), Francie (10 678 €) a Lucembursko (9 139 €).

  • Od 5 000 do 9 000 eur

Ve druhé skupině zemí činí roční povinné pojistné placené zaměstnancem s průměrnou mzdou od 5 000 € do 9 000 €. Jedná se o Belgii (7 912 €), Nizozemsko (6 561 €), Slovinsko (6 134 €), Finsko (5 318 €) a Litvu (5 023 €).

  • Od 3 000 do 5 000 eur

Ve třetí skupině jsou členské země EU, kde roční povinné pojistné placené zaměstnancem s průměrnou mzdou činí od 3 000 € do 5 000 €. Těmito zeměmi jsou Polsko (4 911 €), Maďarsko (3 974 €), Kypr (3 412 €), Řecko (3 369 €), Chorvatsko (3 276 €) a Itálie (3 148 €).

  • Od 1 000 do 3 000 eur

V osmi členských zemích Evropské unie se roční povinné pojistné placené zaměstnancem s průměrnou mzdou pohybuje od 1 000 € do 3 000 €. Jedná se o Irsko (2 695 €), Slovensko (2 668 €), Česko (2 637 €), Portugalsko (2 485 €), Maltu (2 359 €), Lotyšsko (2 118 €), Španělsko (2 060 €) a Bulharsko (1 948 €).

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  • Do 1 000 eur

Pouze ve dvou členských zemích EU, a sice v Estonsku (862 €) a Dánsku (159 €), nedosahuje roční povinné pojistné placené zaměstnancem s průměrnou mzdou ani 1 000 €. Ve Švédsku studie zaměstnanecké sociální odvody v této položce nevykazuje.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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