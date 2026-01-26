Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Kdy se řádný důchod rovná předčasnému důchodu?

Kdy se řádný důchod rovná předčasnému důchodu?

Odchod do předčasného důchodu je sankciován formou krácení. Navíc žadatelé o předčasný důchod získají nižší dobu pojištění. O kolik musí mít zájemci o předčasný důchod vyšší příjmy, aby měli stejný důchod jako žadatelé o řádný starobní důchod? Podívejme se na praktické příklady.
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují příjmy a získaná doba pojištění. U předčasného důchodu vstupuje do výpočtu ještě krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, přičemž do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s poměrně výrazně nižším důchodem, než při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Možnost přestat dříve pracovat a dostávat důchod na účet je vykompenzována nižším důchodem z důvodu krácení, čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je „finanční sankce“. 

Stejná částka důchodu je možná

V praxi samozřejmě mohou mít žadatelé o předčasný důchod stejně vysoký důchod jako žadatelé o řádný starobní důchod. Vyžaduje to však výrazně vyšší příjmy během produktivního života. 

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ), přičemž se hodnotí rozhodné příjmy již od roku 1986 a každý rok má v samotné výpočtové formuli důchodu shodnou váhu. Pro stejnou částku starobního důchodu musí mít žadatelé o předčasný důchod výrazně vyšší rozhodné příjmy než žadatelé o řádný starobní důchod. A to i z důvodu získání nižší doby pojištění. 

Praktické výpočty – důchod 19 000 Kč, 22 000 Kč, a 25 000 Kč

Pro názornost máme v přiložené tabulce vypočteny různé varianty, aby měsíční částka starobního důchodu činila 19 000 Kč, 22 000 Kč a 25 000 Kč. Právě v tomto rozmezí pobírá nejvíce občanů starobní důchod.

Výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2026, nepočítá se s výchovným na děti. Předčasnost je zvolena o 360 kalendářních dní, o 720 kalendářních dní a o 1080 kalendářních dní. U řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění 45 let a u předčasného důchodu následně vždy o rok klesá v závislosti na zvoleném termínu předčasného důchodu.

Z tabulky názorně vidíme, jak dřívější odchod do předčasného důchodu výrazně zvyšuje požadavky na výši průměrné mzdy, aby byla měsíční částka starobního důchodu stejná.

Zatímco žadatelé o řádný starobní důchod dosáhnou na důchod ve výši 19 000 Kč poměrně snadno a ani důchod ve výši 25 000 Kč není finančně nedostupný, tak lidé odcházející do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, tedy o necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku, dosáhnou i na důchod ve výši 19 000 Kč jen při vysokých příjmech a pro důchod ve výši 25 000 Kč musí mít průměrnou mzdu dokonce 112 095 Kč.

Osobní  vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

Měsíční důchod

21 169 Kč

45 let

řádný důchod

19 000 Kč

30 215 Kč

44 let

360 dní

19 000 Kč

43 217 Kč

43 let

720 dní

19 000 Kč

60 570 Kč

42 let

1080 dní

19 000 Kč

37 260 Kč

45 let

řádný důchod

22 000 Kč

49 520 Kč

44 let

360 dní

22 000 Kč

65 285 Kč

43 let

720 dní

22 000 Kč

86 330 Kč

42 let

1080 dní

22 000 Kč

54 410 Kč

45 let

řádný důchod

25 000 Kč

68 820 Kč

44 let

360 dní

25 000 Kč

87 350 Kč

43 let

720 dní

25 000 Kč

112 095 Kč

42 let

1080 dní

25 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Předčasný důchod zvyšuje požadavky na příjem

Jak jsme si na praktických příkladech vypočítali, tak termín odchodu do starobního důchodu hraje při výpočtu důchodu velkou roli. Lidé odcházející do řádného starobního důchodu mohou mít výrazně nižší příjmy než lidé odcházející do předčasného důchodu a přitom budou mít stejně vysoký důchod.

Na řádný starobní důchod ve výši 22 000 Kč dosáhne i žadatel s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 37 260 Kč, pokud získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky je naproti tomu nutné mít průměrnou mzdu již 86 330 Kč, aby byl důchod rovněž 22 000 Kč, což je velmi výrazný rozdíl. 

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

