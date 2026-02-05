Kolik měsíčně uspoří rakouské domácnosti?

Dle prosincové zprávy rakouského statistického úřadu 34 % domácností uvedlo, že ve třetím čtvrtletí roku 2025 nic neušetřilo, na druhou stranu 15 % domácností uvedlo, že ušetřilo více než 1 000 euro měsíčně. Přibližně 48 % domácností ušetřilo méně než ve stejném období v roce 2024, hlavním důvodem je pochopitelně růst povinných výdajů, zejména za potraviny, energie a výdaje související s bydlením.
Co se dozvíte v článku
Důležitost vlastních úspor
Domácnosti s dostatečnou finanční rezervou se díky vlastním úsporám nedostávají do těžké životní situace při mimořádných událostech, jako je dočasná ztráta zaměstnání, zdravotní problémy nebo nenadálé vyšší rodinné výdaje. Největší výdajovou položkou rakouských domácností jsou výdaje za bydlení.
Vysoké příjmy, ale vysoké daně a ceny
Mzdy v Rakousku jsou nadprůměrně vysoké i v rámci vyspělých zemí Evropské unie. Současně však je v Rakousku vysoké zdanění práce a vysoké ceny zejména služeb. Zaměstnanci s podprůměrnou mzdou tak ušetří méně, než by se na první pohled mohlo zdát, vždyť průměrná hrubá roční mzda za rok 2024 činila u zaměstnanců pracujících na plný úvazek téměř 64 tisíc euro a medián mezd činil lehce přes 54 tisíc euro.
Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?
Měsíční úspory rakouských domácností
V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik dokázaly rakouské domácnosti měsíčně uspořit ve třetím čtvrtletí roku 2025. Přibližně 1,7 miliónů lidí v Rakousku mělo ve třetím čtvrtletí roku 2025 meziročně nižší příjmy. Asi 11 % rakouských domácností uvedlo, že mají potíže s vyžitím.
|
Měsíční úspora
|
Počet domácností (v %)
|
0 €
|
33,9 %
|
1 € až 100 €
|
7,4 %
|
101 € až 200 €
|
9,7 %
|
201 € až 500 €
|
21,4 %
|
501 € až 1 000 €
|
13,1 %
|
Více než 1 000 €
|
14,5 %
Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilungen Nr. 14 070–263/25 vom 17. 12. 2025
Rodinné finanční plánování zvyšuje míru úspor
Ve všech členských zemích Evropské unie platí, že rodiny, které plánují rodinné příjmy a výdaje a důsledně dodržují sestavený rodinný rozpočet dokáží více ušetřit i při nižším příjmu než domácnosti, které se svým finančním záležitostem nevěnují tak důsledně a zodpovědně. Vytváření úspor je důležité nejenom s ohledem na řešení nenadálých životních situací, ale i pro splnění rodinných přání a celkový psychický pocit finanční jistoty a stability.
Kdo nedokáže nic uspořit?
Vytváření vlastních finančních úspor je pro každou domácnost velmi příznivé. Dvě třetiny rakouských domácností si pravidelně každý měsíc spoří. Finanční situace jednotlivých domácností se pochopitelně liší. Hlavní vliv na míru úspor má samozřejmě souhrnný disponibilní příjem domácností. I když domácnosti omezují výdaje, tak bez dostatečných příjmů nelze ani při naprosté minimalizaci výdajů vytvářet finanční rezervy a spořit. Kdo v Rakousku měsíčně vůbec nespoří?
- 59 % nízkopříjmových domácností
- 57 % domácností postižených nezaměstnaností
- 42 % neúplných domácností