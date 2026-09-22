Komu se zkrácený úvazek příští rok daňově prodraží?

Ze zkráceného úvazku je zaměstnanci sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu, přičemž sazby přímých daní jsou stejné jako při práci na plný úvazek. Zkrácený úvazek nepřináší nějaké automatické daňové osvobození. Při práci na zkrácený úvazek může být hrubá měsíční mzda nižší, než je minimální mzda platná pro práci na plný úvazek, která v roce 2026 činí 22 400 Kč a v roce 2027 bude činit 24 900 Kč.
Co se dozvíte v článku
Jak vysoké jsou sazby přímých daní u zkráceného úvazku?
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Daň z příjmu
Sazba daně z příjmu je 15 % (vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá měsíční mzda nad trojnásobek průměrné mzdy, což se v naprosté většině případů netýká zkráceného úvazku). I při práci na zkrácený úvazek snižuje vypočtenou daň z příjmu sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč, pokud je podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani.
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Zdravotní pojištění
Sazba zdravotního pojištění je 4,5 %, přičemž musí být dodržen minimální vyměřovací základ, který je na úrovni minimální mzdy v daném roce. Pokud není minimální vyměřovací základ dodržen v jiném zaměstnání nebo v podnikání a zaměstnanec není státním pojištěncem (např. důchodcem, studentem, příjemcem rodičovského příspěvku), tak se provádí dopočet do minima, který jde v plném rozsahu k tíži zaměstnance. Z důvodu meziročního zvýšení minimální mzdy bude dopočet v roce 2027 vyšší než v letošním roce.
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Sociální pojištění
Sazba sociálního pojištění je 7,1 %, pouze pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Slevu na sociálním pojištění mají pracující řádní starobní důchodci i při práci na zkrácený úvazek.
Praktický příklad – vyšší zdanění a nižší mzda ze zkráceného úvazku
Paní Lucie pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 21 500 Kč a není státním pojištěncem pro účely zdravotního pojištění. Stejnou mzdu bude mít v roce 2027. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu na účet v roce 2026 a v roce 2027.
V příštím roce bude čistá mzda paradoxně nižší, protože se bude provádět dopočet do 24 900 Kč (minimální mzda pro plný úvazek v roce 2027) a nikoliv pouze do 22 400 Kč (minimální mzda pro plný úvazek v roce 2026). Zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění vždy 9 %.
|
Text
|
Rok 2026
|
Rok 2027
|
Skutečná hrubá mzda ze zkráceného úvazku
|
21 500 Kč
|
21 500 Kč
|
Minimální zdravotní pojištění
|
3 024 Kč (22 400 × 13,5 %
|
3 362 Kč (24 900 × 13,5 %
|
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
|
1 935 Kč (21 500 × 9 %)
|
1 935 Kč (21 500 × 9 %)
|
Zdravotní pojištění placené paní Lucií
|
1 089 Kč (3 024 – 1 935)
|
1 427 Kč (3 362 – 1 935)
|
Sociální pojištění placené paní Lucií
|
1 527 Kč (21 500 × 7,1 %)
|
1 527 Kč (21 500 × 7,1 %)
|
Daň z příjmu placená paní Lucií
|
655 Kč (21 500 × 15 % – 2 570)
|
655 Kč (21 500 × 15 % – 2 570)
|
Čistá mzda na účet
|
18 229 Kč (21 500 – 1 089 – 1 527 – 655)
|
17 891 Kč (21 500 – 1 427 – 1 527 – 655)
vlastní výpočet autora
Pracujete/pracovali jste v posledních 5 letech na zkrácený úvazek?
Praktický příklad – žádná změna ve výpočtu daní ze zkráceného úvazku
Paní Helena je v řádném starobním důchodu a přivydělává si na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 21 500 Kč. Při výpočtu zdravotního pojištění se neprovádí dopočet do minima, protože je paní Helena státním pojištěncem. Zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečné hrubé mzdy a dále paní Heleně náleží sleva na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Výpočet čisté mzdy bude u paní Heleny v roce 2027 stejný jako v roce 2026.
|
Text
|
Rok 2026 i rok 2027
|
Skutečná hrubá mzda ze zkráceného úvazku
|
21 500 Kč
|
Zdravotní pojištění placené paní Helenou
|
968 Kč (21 500 × 4,5 %)
|
Sociální pojištění placené paní Helenou
|
129 Kč (21 500 × 0,6 %)
|
Daň z příjmu placená paní Helenou
|
655 Kč (21 500 × 15 % – 2 570)
|
Čistá mzda na účet
|
19 748 Kč (21 500 – 968 – 129 – 655)
vlastní výpočet autora
Tip: Mzdová kalkulačka
Zkrácený úvazek = nárok na nemocenskou a důchod
Výhodou zaměstnání na zkrácený úvazek oproti zaměstnání na pracovní dohody je, že ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění, což přináší nárok na nemocenské dávky a takový příjem se hodnotí pro důchodové účely a odpracovaný rok na zkrácený úvazek se počítá do doby pojištění pro důchodové účely jako odpracovaný rok na plný úvazek. Z pracovních dohod do limitu se neplatí sociální a zdravotní pojištění a takové zaměstnání pochopitelně nezakládá nárok na nemocenské dávky a ani se nepočítá pro výpočet důchodu. V roce 2026 se neplatí z dohody o provedení práce sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč a méně.