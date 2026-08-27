Mzdové náklady v EU: kolik stojí firmy zaměstnanec v Česku, Německu či Polsku?

Naprosto minimální mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance jsou součtem hrubé mzdy zaměstnance a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Ve skutečnosti je tato částka ještě vyšší, protože zaměstnavatelé mají další přímé náklady spojené s výkonem práce zaměstnance. Za celý rok je přitom potřeba počítat např. i s placenou dovolenou, která tuto částku rovněž zvyšuje. V textu níže však budeme v jednotlivých členských zemích EU porovnávat minimální mzdové náklady zaměstnavatele u průměrné mzdy při zohlednění právě pouze povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance.
Co se dozvíte v článku
Praktický výpočet v Česku
Dle ČSÚ činila průměrná hrubá měsíční mzda za celý kalendářní rok 2025 částku 49 215 Kč. Právě u této hrubé mzdy máme v tabulce níže vypočteny mzdové náklady zaměstnavatele, tj. zohledňujeme platbu zaměstnavatele za zaměstnance na zdravotním pojištění 9 % a na sociálním pojištění 24,8 %.
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Text
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Částka
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Průměrná hrubá mzda
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49 215 Kč
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Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
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4 430 Kč
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Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
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12 206 Kč
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Superhrubá mzda
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65 851 Kč
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé odvádějí za zaměstnance povinné pojistné, tak zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč zvyšuje celkové mzdové náklady zaměstnavatele o 1 338 Kč. To platí samozřejmě i při zvýšení minimální mzdy. Každé zvýšení hrubé mzdy zaměstnance má pro zaměstnavatele vyšší finanční dopad, než to vypadá na první pohled. Vyšší hrubá mzda následně znamená i vyšší náklady zaměstnavatele za placenou dovolenou apod.
Mzdová kalkulačka: jaké je zdanění vaší mzdy?
Mzdové náklady v zemích EU
Celkovou částku průměrných mzdových nákladů zaměstnavatele v členských zemích Evropské unie tedy ovlivňuje nejenom výše průměrné hrubé mzdy, ale i sazby povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Obecně platí, že právě vysoké odvody zaměstnavatelů na povinném pojistném jsou důvodem vyššího zdanění práce v členských zemích EU oproti vyspělým mimoevropským zemím světa. Právě povinné pojistné (sociální i zdravotní pojištění dohromady) placené zaměstnavatelem za zaměstnance stojí někdy při debatách o celkovém daňovém zatížení stranou, přičemž právě toto povinné pojistné výrazně zvyšuje cenu práce v členských zemích EU.
Dle výše průměrných mzdových nákladů si můžeme jednotlivé členské země EU rozdělit do čtyř skupin, jak máme uvedeno níže, přičemž uvádíme mzdové náklady uvedené v publikaci IEM „Institut économique Molinari, Paris‐Bruxelles – La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de I´EU en 2026“. Pro všechny členské země EU je tedy použita stejná metodika výpočtu a data jsou tak porovnatelná, je uvedena celková částka za celý kalendářní rok.
Nad 75 tisíc euro
V první skupině jsou členské země Evropské unie, kde celkové roční průměrné mzdové náklady přesahují 75 tisíc euro, těmito zeměmi jsou: Lucembursku (85 277 €), Nizozemí (80 905 €), Rakousko (80 141 €), Německo (77 591 €) a Belgie (75 046 €).
Více než 63 tisíc euro a méně než 75 tisíc euro
Ve druhé skupině zemí činí průměrné roční náklady více než 63 tisíc euro a méně než 75 tisíc euro. Jedná se o Irsko (71 376 €), Dánsko (68 482 €), Francii (65 777 €), Švédsko (65 306 €) a Finsko (63 900 €).
Od 30 tisíc euro do 47 tisíc euro
Průměrné roční mzdové náklady ve třetí skupině zemí jsou již výrazně nižší než ve druhé skupině. Rozdíl je opravdu markantní, vždyť ve třetí skupině se průměrné roční mzdové náklady pohybují od 30 tisíc euro do 47 tisíc euro. Současně platí, že v Itálii a ve Španělsku jsou průměrné roční mzdové náklady rovněž výrazně vyšší než v dalších zemích. Do třetí skupiny patří tyto země: Itálie (46 301 €), Španělsko (41 413 €), Kypr (34 385 €), Slovinsko (32 225 €), Estonsko (31 828 €), Řecko (30 689 €) a Česko (30 416 €).
Do 30 tisíc euro
Hned v deseti členských zemích Evropské unie činí průměrné roční mzdové náklady méně než 30 tisíc euro, a to v Portugalsku (27 953 €), v Polsku (27 552 €), v Litvě (26 213 €), na Maltě (25 951 €), v Chorvatsku (25 444 €), na Slovensku (25 236 €), v Lotyšsku (24 936 €), v Maďarsku (24 274 €), v Rumunsku (19 410 €) a v Bulharsku (16 907 €).