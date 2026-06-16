Na průměrný důchod lze dosáhnout i se mzdou pod 30 000 Kč a naopak ani 94 000 Kč nemusí stačit. Jak je to možné?

Částka státního starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. U předčasného důchodu vstupuje do výpočtu i krácení za předčasnost.
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Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá mzda za odpracované roky v současné hodnotě, přičemž se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986 a dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.
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Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).
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Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení, nejdříve je však možné odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
V praktických příkladech níže mají žadatelé o starobní důchod značně odlišný průběh pojištění, společné však mají to, že je jim ve všech případech přiznán průměrný důchod ve výši 21 793 Kč.
Příklad 1) Výchovné na čtyři děti a nízká mzda
Paní Alena získala dobu pojištění v rozsahu 45 let a její osobní vyměřovací základ činí 24 645 Kč. Paní Alena však má rovněž nárok na výchovné na 4 děti. Paní Aleně je tak i s nízkou mzdou přiznán průměrný starobní důchod ve výši 21 793 Kč. Zpravidla ženy mají při výpočtu starobního důchodu nárok na výchovné k důchodu, které činí 500 Kč na každé dítě. Výchovné k důchodu je vždy stejně vysoké a výrazně zvyšuje částku starobního důchodu.
Příklad 2) Celoživotní práce a vysoká doba pojištění
Pan Tomáš získal vysokou dobu pojištění v rozsahu 48 let a odešel v letošním roce do řádného starobního důchodu. Průměrnou mzdu za odpracované roky má pan Tomáš ve výši 30 042 Kč. Z důvodu celoživotního zaměstnání je panu Tomášovi přiznán průměrný starobní důchod 21 793 Kč, přestože má podprůměrnou mzdu.
Příklad 3) Minimální doba pojištění a nadprůměrné příjmy
Pan Jaromír získal dobu pojištění pouze v rozsahu 35 let, což je minimální doba pojištění nutná pro přiznání řádného starobního důchodu. Přestože má pan Jaromír průměrnou důchodovou mzdu 63 670 Kč, tak je mu přiznán pouze průměrný důchod ve výši 21 793 Kč. Důvodem je právě získání pouze minimální doby pojištění, která má negativní vliv na výši státního důchodu pana Jaromíra. Vzhledem k tomu, že měl pan Jaromír mezery v pojištění, které „rozmělňovaly“ průměrnou důchodovou mzdu, tak měl během odpracovaných let mzdu ještě podstatně vyšší, než činí jeho průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ).
Kalkulačka starobního důchodu
Příklad 4) Odchod do předčasného důchodu
Pan Ondřej odešel v letošním roce do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, aby se provedlo krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti a nikoliv za 13 započatých intervalů předčasnosti, jako by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Pan Ondřej získal dobu pojištění v rozsahu 40 let, což je minimální doba pojištění nutné pro přiznání předčasného důchodu. Splnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu je těžší, než je tomu u řádného starobního důchodu. Průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) má pan Ondřej ve výši 94 940 Kč. Panu Ondřejovi je přiznán „jenom“ průměrný starobní důchod 21 793 Kč, přestože měl tak vysoké příjmy. Důvodem relativně nízkého důchodu je brzký odchod do předčasného důchodu a získání „pouze“ minimální doby pojištění nutné pro nárok na předčasný důchod.
Závěrem – průměrný důchod a nutné příjmy
Vzhledem k tomu, že výši státního důchodu neovlivňují pouze dosahované příjmy, ale i další rozhodné skutečnosti (zejména získaná doba pojištění, případný odchod do předčasného důchodu nebo nárok na výchovné k důchodu), tak lze v praxi na průměrný důchod dosáhnout i při velmi odlišném průběhu pojištění, jak jsme si vypočítali v praktických příkladech. Odhadovat budoucí částku starobního důchodu pouze dle aktuálně dosahovaného příjmu tak může být poměrně hodně nepřesné.