Nadprůměrné příjmy a důchod, co je dobré vědět?

Petr Gola
Dnes

Měsíční částku starobního důchodu zásadním způsobem ovlivňují dosahované příjmy. Kdo má nadprůměrné příjmy, ten má většinou i nadprůměrný důchod, neplatí to však automaticky. Podívejme se na praktické výpočty důchodu při nadprůměrných příjmech.
Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky). Při výpočtu důchodu roce 2026 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Každý rok má při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu, dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Důchodové příjmy pod lupou

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmových 40 let. Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že:

  • Při nadprůměrných příjmech pouze v posledních několika letech může být celkový osobní vyměřovací základ podprůměrný. 

  • Vysoké zdanitelné příjmy nezaručují nadprůměrný osobní vyměřovací základ, protože do výpočtu nevstupují např. pasivní příjmy (z kapitálového majetku, z nájmu…), ze kterých se sociální pojištění neplatí a nemají tedy žádný důchodový vliv. 

  • Mezery v pojištění rozmělňují osobní vyměřovací základ, takže z případných nadprůměrných příjmů se kvůli mezerám v pojištění může stát podprůměrný osobní vyměřovací základ. 

  • Výpočet osobního vyměřovacího základu „chrání“ vyloučené doby pojištění, např. během péči o dítě do 4 let věku, péči o závislou osobu při splnění zákonných podmínek péče, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, čerpání předdůchodu.

Maximální vyměřovací základ od roku 2008

Od roku je pro výpočet ročního sociálního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ. Roční vyměřovací základ za roky 2008 až 2025 tak nemůžou být vyšší než právě maximální vyměřovací základ v daném roce. Za roky 1986 až 2007 se roční vyměřovací základ započítává neomezeně, takže může mít po přepočtu hodnotu třeba i vyšší než 10 mil. korun. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 nemůže mít žádný přepočtený rok od roku 2008 vyšší hodnotu než 3 500 000 Kč. Ve většině případů ani více než 2 400 000 Kč, pouze v letech 2010 a 2011 byl maximální vyměřovací základ (po přepočtu) významně vyšší. 

Doba pojištění se počítá vždy stejně

Dosahovaná hrubá mzda v zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu nemá vliv na dobu pojištění. Odpracovaný jeden rok se počítá do doby pojištění pro důchodové účely jako jeden rok, bez ohledu na výši mzdy a částce zaplaceného pojištění. Vyšší mzda má pozitivní vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Lidé s nadprůměrnými příjmem mohou mít v praxi nižší dobu pojištění než lidé s podprůměrnými příjmy, kteří pracovali po celý život bez mezery v pojištění. 

Minimální doba pojištění při nadprůměrných příjmech

Za celý kalendářní rok 2025 činila průměrná hrubá měsíční mzda 49 215 Kč. Aktuální průměrný starobní důchod činí necelých 22 000 Kč (při zohlednění lednové valorizace). Vzhledem k tomu, že měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje i získaná doba pojištění, tak při získání pouze minimální doby pojištění v rozsahu 35 let je měsíční částka starobního důchodu podprůměrná i při nadprůměrných příjmech. K získání průměrného starobního důchodu při minimální době pojištění je potřeba mít již poměrně vysoké rozhodné příjmy. V přiložené tabulce máme provedeny výpočty starobního důchodu u nadprůměrného osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdě) a minimální doby pojištění. Při výpočtech nepočítáme s výchovným k důchodu. 

Z tabulky vidíme, že při osobním vyměřovacím základu 70 000 Kč a více je již řádný starobní důchod významně nadprůměrný i při minimální době pojištění. Na osobní vyměřovací základ ve výši 70 000 Kč a více pouze při době pojištění v rozsahu 35 let a mezerách v pojištění však z důvodu „rozmělnění“ dosáhnou pouze lidé s velmi vysokými příjmy. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod 

50 000 Kč

35 let

19 933 Kč

55 000 Kč

35 let

20 613 Kč

60 000 Kč

35 let

21 293 Kč

65 000 Kč

35 let

21 974 Kč

70 000 Kč

35 let

22 654 Kč

vlastní výpočet autora

Předčasný důchod? Finanční rozdíl je významný

Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu příslušným procentem. Lidé s vysokými příjmy tak mají pochopitelně vyšší rozdíl mezi řádným starobním důchodem a případným předčasným důchodem. Odchod do předčasného důchodu je vhodné si pečlivě promyslet. V přiložené tabulce máme proveden výpočet řádného starobního důchodu při době pojištění v rozsahu 46 let u nadprůměrných osobních vyměřovacích základů a předčasného důchodu při době pojištění 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Při výpočtech nepočítáme s výchovným k důchodu. 

Osobní vyměřovací základ

Řádný důchod (46 let poj.)

Předčasný důchod (43 let poj., o 1080 dní dříve)

Rozdíl

50 000 Kč

24 657 Kč

18 198 Kč

6 459 Kč

60 000 Kč

26 445 Kč

19 401 Kč

7 044 Kč

70 000 Kč

28 233 Kč

20 605 Kč

7 628 Kč

80 000 Kč

30 021 Kč

21 808 Kč

8 213 Kč

100 000 Kč

33 598 Kč

24 215 Kč

9 383 Kč

150 000 Kč

42 538 Kč

30 232 Kč

12 306 Kč

vlastní výpočet autora

