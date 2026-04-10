Některé čerpací stanice kvůli zavedení vládních stropů na PHM zůstaly dnes zavřeny

Nejvyšší ceny pohonných hmot od středy stanovuje ministerstvo financí, které na pátek 10. dubna výrazně snížilo stropové ceny pohonných hmot.
Jaká je nejvyšší přípustná cena benzinu a nafty 10. dubna 2026?
Maximální přípustná cena benzinu 10. dubna 2026 byla ministerstvem financí stanovena na 41,77 Kč včetně DPH za litr, nafty pak na 45,20 Kč včetně DPH za litr paliva.
Maximální přípustné ceny komentovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v tiskové zprávě 9. dubna 2026 takto: „Pro zítřejší den tak maximální přípustné ceny benzinu klesají o 1,28 Kč a u nafty dokonce o výrazných 4,20 Kč na litr.“
Maximální přípustné ceny se týkají neprémiových paliv, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Jak se vyvíjela cena maximální přípustné ceny od středy 8. dubna:
|Nejvyšší cena ve dne:
|Maximální přípustná cena nafty
|Maximální přípustná cena benzinu
|Středu 8. dubna
|49,59 Kč/l
|43,15 Kč/l
|Čtvrtek 9. dubna
|49,40 Kč/l
|43,05 Kč/l
|Pátek 10. dubna
|45,20 Kč/l
|41,77 Kč/l
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Nadále je na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2.dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva. Zároveň také Ministerstvo financí ČR snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.
Některé menší čerpací stanice neotevřely kvůli vládním stropům
Již několik menších čerpacích stanic uvedlo, že neotevřou kvůli vládním stropům, protože by se s prodejní cenou dostali pod cenu nákupní.
I na jižní Moravě se objevily zprávy, že některé čerpací stanice nenabízí naftu, či zůstaly zavřeny.
Shell Hustopeče-„není“ nafta, na totemu ani cena.— Oldřich Drápal (@DrapalOlda) April 10, 2026
Signum u nádraží Šakvice, samoobslužná- totem nesvítí, zavřeno.
Na dotaz Financí.cz společnost Signum potvrdila, že skutečně neotevřela kvůli maximální přípustné ceně.
Čerpací stanice Shell Hustopeče uvedla, že naftu ráno nenabízela kvůli technickému problému, a aktuálně naftu prodává za cenu 45,20 Kč za litr, tedy v hodnotě maximální přípustné ceny.
O další čerpací stanici dříve informoval i Český rozhlas, který rovněž upozornil na to, že některé čerpací stanice vládní cenový strop nedodržují.
Na vyjádření dalších čerpacích stanic i ministerství financí čekáme.
O dalších uzavřených čerpacích stanicích i dalším vývoji cenových stropů (vydáváno ve 14:00) vás budeme informovat.