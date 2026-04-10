Cena benzínu i nafty dnes klesá ještě níž

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Ministerstvo financí České republiky upozorňuje všechny občany a zejména pak řidiče, že k dnešnímu dni dochází k opětovným poklesům cen benzínu a nafty. Důvodem jsou poklesy cen pohonných hmot na burze. Tato změna se pak rovnou promítá i do zavedených plošných opatření.

Jak dnes klesla cena pohonných hmot?

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2.dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva. Zároveň také Ministerstvo financí ČR snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. 

Pro zítřejší den tak maximální přípustné ceny benzinu klesají o 1,28 Kč a u nafty dokonce o výrazných 4,20 Kč na litr,“ prohlásila v tiskové zprávě ministryně financí Alena Schillerová.

Jaké jsou maximální ceny benzínu a nafty?

Maximální přípustná cena benzinu:

41,77 Kč s DPH / litr

Maximální přípustná cena nafty:

45,20 Kč s DPH / litr


Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.

Lucie Balová Mečířová

