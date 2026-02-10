Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Němec s příjmem 35 tisíc korun čistého je „chudý“, jak se v EU stanovuje hranice chudoby?

Němec s příjmem 35 tisíc korun čistého je „chudý“, jak se v EU stanovuje hranice chudoby?

Finanční hranice „chudoby“ je v jednotlivých členských zemích Evropské unie rozdílně vysoká, protože ve všech zemích jsou rozdílně vysoké mzdy. V Německu je jednotlivec chudý, pokud má měsíční čistý příjem do 1 446 euro. Jak se finanční hranice „chudoby“ stanovuje a jak se liší částka pro rodiny s dětmi?
Autor: Depositphotos
Petr Gola
Dnes

Za „chudého“ se v členských zemích Evropské unie považuje každý, jehož čistý měsíční disponibilní příjem nedosahuje 60 % disponibilního mediánu mzdy. Finanční hranice „chudoby“ je tak v západoevropských zemích vyšší než ve východoevropských zemích. V nejbohatších členských zemích EU tak dosahuje finanční hranice chudoby přibližně průměrné čisté mzdy v Česku, vždy samozřejmě záleží i na aktuálním směnném kurzu.

  • V Česku činila průměrná hrubá měsíční mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2025 částku ve výši 48 171 Kč, v případě uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka činí čistá mzda obdržená na účet (po odečtu daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění) částku 37 922 Kč.

Vzhledem k propracované sociální politice v členských zemích EU však znamená evropská „chudoba“ zcela odlišný životní standard oproti chudobě v ostatních zemích světa. Při celosvětovém srovnání patří členské země Evropské unie mezi nejvyspělejší a nejbohatší.

Kolik Němců je ohroženo „chudobou“?

Dle poslední zprávy německého statistického úřadu mělo v Německu v minulém roce příjem pod finanční hranicí „chudoby“ 13,3 miliónů lidí, tedy 16,1 % občanů. V předcházejícím roce to přitom bylo 15,5 % občanů. Nejvíce jsou chudobou pochopitelně postiženy domácnosti, kde jsou dospělí dlouhodobě nezaměstnaní. V obtížné finanční situaci jsou i samoživitelky nebo osaměle žijící penzisté.

Finanční hranice „chudoby“ v Německu

V přiložené tabulce máme uvedenu finanční hranici chudoby pro jednotlivé domácnosti v roce 2025. Vzhledem k tomu, že vícečetné domácnosti šetří výdaje spojené s bydlením a chodem domácnosti, tak dochází k přepočtu a finanční hranice „chudoby“ čtyřčlenné domácnosti (dva dospělí a dvě děti) není čtyřnásobkem finanční hranice „chudoby“ pro jednotlivce, ale násobí se koeficientem 2,1, protože se používá přepočet ekvivalentního příjmu v závislosti na počtu osob v domácnosti.

  • První dospělý člen domácnosti má váhu 1.
  • Každý další člen domácnosti ve věku nad 14 let má váhu 0,5.
  • Děti do 14 let mají váhu 0,3.
  • To znamená, že čtyřčlenná rodina (dva dospělí a dvě děti do 14 let) má hranici chudoby právě ve výši 2,1 násobku finanční hranice pro jednotlivce (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3).

V tabulce níže máme uvedeny přesné částky uveřejněné německým statistickým úřadem, přičemž částka na jednotlivce byla zaokrouhlena na celá eura. Při přepočtu se však násobila nezaokrouhlená částka a teprve ta se následně zaokrouhlila. Uvedená částka je v čistém, tedy po zdanění (tj. po odvodu daně z příjmu fyzických osob a povinného pojistného).

Hranice „chudoby“ v Německu
Typ domácnosti Finanční hranice „chudoby“ v Německu
Jednotlivec 1 446 €
Samoživitel s jedním dítětem do 14 let 1 879 €
Samoživitel se dvěma dětmi do 14 let 2 313 €
Dva dospělí 2 168 €
Dva dospělí s jedním dítětem do 14 let 2 602 €
Dva dospělí s dvěma dětmi do 14 let 3 036 €
Dva dospělí s třemi dětmi do 14 let 3 470 €
Tři dospělí 2 891 €
Čtyři dospělí 3 614 €

Zdroj: Německý statistický úřad

Nízký příjem nejčastějším důvodem sociálního vyloučení

Evropská unie sleduje i další důležitý ukazatel související s nízkými příjmy, a to sociální vyloučení, přičemž sociálním vyloučením je postižen každý, jehož se týká jedna za tří závažných životních nepříjemností, a sice: měsíční příjem pod hranicí chudoby, postižení domácností těžkou materiální a sociální deprivací a život v domácnosti s velmi nízkou pracovní intenzitou. Mnohdy bývají splněny i všechny tři podmínky současně, přičemž nejčastějším důvodem pro sociální vyloučení, kdy se členové domácnosti cítí ve společnosti nekomfortně, protože jejich život je odlišný od většinové společnosti, je právě nízký měsíční disponibilní příjem.

Pramen: Destatis – Pressemitteilung Nr. 039 vom 3. Februar 2026 – „16,1 % der Bevölkerung in Deutschland sind armutsgefährdet“

  • Našli jste v článku chybu?

