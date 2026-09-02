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S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu?

Petr Gola
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V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, přičemž právě přiznaný stupeň invalidity má zásadní vliv na měsíční částku invalidního důchodu. Co ovlivňuje výpočet invalidního důchodu? Jak vysoký je minimální invalidní důchod v roce 2026?
Invalidní důchod
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni příjemci invalidního důchodu stejně vysokou, bez ohledu na průběh pojištění a další okolnosti. V roce 2026 činí základní výměra invalidního důchodu 4 900 Kč.

Co se dozvíte v článku
  1. Výše invalidního důchodu
  2. Přiznaný stupeň invalidity hraje prim
  3. Stupeň invalidity v závislosti na poklesu pracovní schopnosti
  4. Praktický příklad: invalidní důchod v čase
  5. Výdělek invalidní důchod nezvyšuje

Výše invalidního důchodu

Procentní výměra invalidního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, musí vždy být vyšší, než je minimální výše, která v roce 2026 dle § 41 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. činí: 

  • 1 634 Kč pro invaliditu prvního stupně, takže minimální invalidní důchod prvního stupně v roce 2026 činí 6 534 Kč

  • 2 450 Kč pro invaliditu druhého stupně, takže minimální invalidní důchodu druhého stupně v roce 2026 činí 7 350 Kč

  • 4 900 Kč pro invaliditu třetího stupně, takže minimální invalidní důchod třetího stupně v roce 2026 činí 9 800 Kč

Kalkulačka invalidního důchodu

Přiznaný stupeň invalidity hraje prim

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na výši průměrné hrubé mzdy za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění (včetně dopojištěné době pojištění) a přiznaném stupni invalidity. Právě přiznaný stupeň invalidity je velmi důležitý, ani při velmi vysokých příjmech není invalidní důchod prvního stupně vyšší než invalidní důchod třetího stupně při nízkých příjmech. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedeny průměrné částky invalidního důchodu v závislosti na přiznaném stupni invalidity v minulých letech. 

Období

Průměrný invalidní důchod

Prvního stupně

Druhého stupně

Třetího stupně

2025/6

10 151 Kč

11 985 Kč

17 639 Kč

2024/6

9 969 Kč

11 736 Kč

17 343 Kč

2023/6

9 767 Kč

11 461 Kč

17 045 Kč

2022/6

8 677 Kč

10 121 Kč

15 025 Kč

2021/6

7 675 Kč

8 950 Kč

13 435 Kč

2020/6

7 387 Kč

8 537 Kč

12 725 Kč

Pramen: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Stupeň invalidity v závislosti na poklesu pracovní schopnosti

O invaliditu prvního stupně se jedná, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %. Invalidita druhého stupně je přiznána, když pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %. Pro přiznání invalidity třetího stupně musela pracovní schopnost poklesnout nejméně o 70 %. Během let se může pochopitelně zdravotní stav zlepšit nebo zhoršit a tím i změnit stupeň invalidity. 

Při změně stupně invalidity se automaticky přepočítá i částka invalidního důchodu. Přepočítává se příslušným procentem procentní výměra aktuálně pobíraného invalidního důchodu a základní výměra důchodu zůstává stejná. V přiložené tabulce máme uvedeny přepočítací koeficienty pro všechny možné případy. 

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Text

Koeficient

z prvního stupně na druhý stupeň

1,5

z prvního stupně na třetí stupeň

3

z druhého stupně na třetí stupeň

2

z druhého stupně na první stupeň

0,6667

z třetího stupně na první stupeň

0,3333

z třetího stupně na druhý stupeň

0,5
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Praktický příklad: invalidní důchod v čase

Pan Marek pobírá v roce 2026 invalidní důchod druhého stupně ve výši 12 400 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 7 500 Kč). Zdravotní stav pana Marka se však zlepšil, takže je panu Markovi nově přiznána invalidita prvního stupně, což znamená snížení invalidního důchodu na 9 901 Kč (4 900 Kč + (7 500 Kč x 0,6667). 

Je výše invalidních důchodů dostatečná?

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Výdělek invalidní důchod nezvyšuje

Finančně vyjít zejména s invalidním důchodem prvního a druhého stupně je velmi těžké, takže si v praxi řada invalidních důchodců přivydělává. Platba daní z přivýdělku však není důvodem pro zvýšení měsíční částky invalidního důchodu. Ke zvýšení invalidního důchodu dochází z důvodu každoroční valorizace nebo z důvodu změny stupně invalidity.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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