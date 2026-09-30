Spořicí účty v září 2026: úrok 4 % nabízí řada bank, co spoření s úrokovou sazbou nad 5 %?

V našem srpnovém srovnání spořicích účtů některé banky zvýšily úrokové sazby na spořicích účtech. Pokračoval tento trend i během září? Jaké jsou podmínky na spořicích účtech pro získání té nejvyšší úrokové sazby?
Srovnání spořicích účtů v září 2026
Do srovnání byly zahrnuty ty spořicí účty, jejichž úroková sazba přesahuje 3,00 %.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě mladší 15 let
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,21 %
|Do 250 000 Kč
|4,01 % do 500 000 Kč
3,41 % do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet
|4,08 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|–
|Banka Creditas: Spořicí účet TOP
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|3,30 %
|10x platba kartou
souhrn příchozích plateb 20 tisíc Kč
|UniCredit Bank
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|3,00 %**
|10 plateb kartou + příchozí platby alespoň 20 000 Kč měsíčně
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %***
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Komerční banka: Dětský spořicí účet
|4,00 %
|Do 100 000 Kč
|0,00 %
|Od 0 do 18 let
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,80 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|Fio banka: Fio konto
|3,50 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Komerční banka: Spořicí účet KB
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Partners banka
|3,20 %*****
|-
|-
|5× platba kartou měsíčně******
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Nad 2 000 000 Kč činí úroková sazba 0,01 %
*** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** S doporučením činí úroková sazba 4,06 % do 500 000 Kč
****** Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Do srovnání nebyly zahrnuty spořicí účty, u nichž je vyšší úroková sazba podmíněna pravidelným investováním či spořením v jiných finančních produktech Na tyto nabídky upozorňujeme pouze u bank, které zároveň nabízejí úrokovou sazbu přesahující 3 % p.a. i bez splnění těchto podmínek.
Dále na trhu existují spořicí účty s vyššími úrokovými sazbami, jejichž získání je podmíněno minimálním vkladem přesahujícím 1 milion Kč. Jde například o nabídky Oberbank či J&T Banky. Tyto spořicí účty jsme do srovnání nezařadili, protože jsou určeny především klientům s vyšším objemem volných finančních prostředků.
mBank: 5,01 % do 50 000 Kč na mSpořicím účtu pro děti
mBank nabízí pro klienty do 18 let mSpořicí účet pro děti, kde je nejvyšší úroková sazbu na trhu ve výši 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč. Nad 50 000 Kč je vklad úročen 3,01 %. mBank garantuje úrokovou sazbu do odvolání, minimálně do 31. prosince 2026.
mBank dále nabízí i mSpořicí účet Plus, jehož úroková sazba patří také mezi nejvyšší na trhu.
mBank: 4,21 % do 250 000 Kč na mSpořicím účtu Plus
mBank má v nabídce mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,21 % do 250 000 Kč. Nad 250 000 Kč je dále vklad úročen následovně:
- 4,01 % p.a. od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč
- 3,41 % p.a. od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
- 3,21 % p.a. nad 3 000 000 Kč
Úrokové sazby jsou garantovány do odvolání.
Úroková sazba 4,21 % p.a. platí první tři měsíce bez nutnosti splnit jakékoli podmínky. Od čtvrtého měsíce je pro její získání nutné splnit následující podmínky:
- na běžný účet mKonto musí přijít z jiné banky alespoň 15 000 Kč měsíčně,
- klient musí uskutečnit alespoň 5 plateb kartou měsíčně.
mBank dále nabízí mSpoření a mSpořicí účet s úrokovou sazbou 3,01 % p.a., která je garantována do odvolání.
Trinity Bank: 4,08 % do 500 000 Kč na Narozeninovém spořicím účtu
Trinity Bank má v nabídce Narozeninový spořicí účet s úrokovou sazbou 4,08 % pro vklady do 500 000 Kč, nad tuto hranici se pak vklad úročí sazbou 3,30 %. Úrokové sazby Trinity Bank garantuje do 31. prosince 2026.
Nabídka Trinity Bank platí při založení nového účtu s novým vkladem do naplnění celkového objemu vkladů 30 miliard korun.
Zvýšená úroková sazba 4,08 % se vztahuje na Narozeninové účty založené od 10. dubna 2026. Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Banka Creditas: 4,00 % do 500 000 Kč na Spořicím účtu TOP
Banka Creditas na svém Spořicím účtu TOP nabízí základní úrokovou sazbu ve výši 3,25 % pro vklad do výše 500 000 Kč a dále bonus ve výši 0,75 procentního bodu (v součtu 4,00 %), který klienti získají za:
- 10x platbu kartou
- souhrn příchozích plateb 20 tisíc Kč
Nad 500 000 Kč je pak úroková sazba 3,30 %.
Banka Creditas nabízí získání úrokové sazby 4,25 % pro vklady do 500 000 Kč, ale již s podmínkou pravidelné investice ve výši minimálně 3 000 Kč měsíčně, nebo souhrnu všech investic klienta ve výši minimálně 300 tisíc Kč.
Při investování od 1 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně nabízí Creditas úrokovou sazbu ve výši 3,75 % na zůstatek do 500 000 Kč.
UniCredit Bank: 4,00 % do 500 000 Kč na účtech START, OPEN a TOP
UniCredit Bank od posledního srovnání zvýšila úrokové sazby na svých běžných účtech (START, OPEN a TOP). Na svých účtech UniCredit Bank nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,00 % pro vklady do 500 000 Kč, dále pro vklady od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč je výše úrokové sazby 3,00 %.
Podmínkou pro získání úrokové sazby ve výši 4,00 % je:
- 10× měsíčně zaplatíte kartou, kterou máte k běžnému účtu v rámci balíčku
- příchozí platby alespoň 20 000 Kč za kalendářní měsíc (tzv. kreditní obrat)
Nad 2 000 000 Kč vklad není úročen. Při nesplnění podmínek je vklad úročen základním úrokem ve výši 0,01 %.
U UniCredit Bank je možné získat úrokovou sazbu ve výši 4,30 %, ale již s podmínkami:
- 10× měsíčně zaplatíte kartou
- investujete s námi pravidelně alespoň 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázově alespoň 50 000 Kč
Raiffeisenbank: 4,00 % do 500 000 Kč na Bonusovém spořicím účtu
Raiffeisenbank nabízí na Bonusovém spořicím účtu úrokovou sazbu až 4,00 % p. a. Pro získání bonusového úročení je nutné spořicí účet aktivovat v mobilní aplikaci a každý měsíc alespoň desetkrát zaplatit kartou. Pokud klient tuto podmínku nesplní, vklady se úročí pouze sazbou 0,10 % p. a.
Nejvyšší sazba 4,00 % p. a. platí pro vklady do 500 000 Kč a dosáhnout na ni mohou klienti s Chytrým, Aktivním i Exkluzivním účtem. U úspor nad půl milionu korun se už podmínky liší podle typu běžného účtu. Rozdílná je jak úroková sazba, tak maximální částka, na kterou se zvýhodněné úročení vztahuje:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Úroky banka připisuje vždy 5. den následujícího kalendářního měsíce.
Klienti mohou získat ještě vyšší úrokovou sazbu 4,20 % p. a. na vklady do 500 000 Kč, pokud kromě ostatních podmínek splní také podmínku investování. Stačí pravidelně investovat alespoň 500 Kč měsíčně do podílových fondů nebo mít na konci kalendářního měsíce investiční portfolio v hodnotě nejméně 400 000 Kč.
Raiffeisenbank zároveň pokračuje v bonusové nabídce pro nové klienty, kteří si založili běžný účet v období od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026. Pokud během kalendářního měsíce provedou alespoň deset plateb kartou, mohou získat bonus 500 Kč měsíčně po dobu až šesti měsíců, celkem tedy až 3 000 Kč.
Komerční banka: 4,00 % do 100 000 Kč na Dětském spořicím účtu
Komerční banka nabízí klientům do 18 let včetně Dětský spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 % p. a. pro vklady do 100 000 Kč. Část vkladu přesahující 100 000 Kč se již neúročí.
Maximální výše odchozích plateb z dětského spořicího účtu činí u klientů ve věku od 15 do 18 let 50 000 Kč měsíčně. U mladších dětí jsou limity nižší, přičemž nastavit lze i nižší maximální částku.
Pro dospělé klienty nabízí Komerční banka Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 % p. a.
Komerční banka dále v rámci marketingové akce nabízí získání 500 Kč. Při založení Dětského spořicího účtu je nutné na účet vložit alespoň 500 Kč do dvou měsíců. Komerční banka pak připíše bonus ve výši 500 Kč.
VÚB banka: 3,80 % bez limitů na Spoření bez limitů
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) od našeho červnového srovnání zvýšila úrokovou sazbu u Spoření bez limitů z 3,70 % na 3,80 % p. a. Oproti řadě konkurenčních spořicích účtů má navíc jednu podstatnou výhodu – sazba 3,80 % p. a. platí bez omezení maximální výše vkladu. Účet je přitom veden v českých korunách.
Háček představuje zdanění úroků. VÚB sídlí na Slovensku, a proto úroky standardně podléhají 19% slovenské srážkové dani. Čeští klienti se jejímu stržení mohou vyhnout, pokud bance doloží potvrzení o daňovém domicilu v České republice.
O potvrzení lze požádat místně příslušný finanční úřad. Za jeho vydání se platí správní poplatek 100 Kč. Podrobnosti o získání potvrzení i způsobu jeho předložení bance uvádí VÚB na svých internetových stránkách.
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Česká spořitelna: 3,80 % do 100 000 Kč na Spořicím účtu pro děti
Česká spořitelna nabízí Spořicí účet pro děti, kde lze získat úrokovou sazbu 3,80 % do 100 000 Kč. Podmínka je poměrně snadná, stačí pravidelně zasílat na spořicí účet kapesné ve výši alespoň 50 Kč měsíčně. Spořicí účet je určen pro klienty mladší 15 let. Jestliže podmínka „kapesného“ není splněna, tak se úroková sazba sníží na 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč.
Nad hranici 100 000 Kč se vklad úročí 0,01 % p.a.
Česká spořitelna nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % i pro dospělé, ale jedna z podmínek je již investice či spoření. Konkrétní podmínky pro získání úrokové sazby ve výši 3,80 % do 400 000 Kč jsou následující:
- mít George
- založit nový Plus účet a nový Spořicí účet
- či převést stávající Standard účet na Plus účet a zároveň si založit Spořicí účet
- pravidelná investice nebo penzijní spoření min. 2 000 Kč měsíčně.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu Česká spořitelna klientům zobrazí v aplikaci nejpozději do 7 pracovních dnů od splnění všech podmínek kampaně.
Spořicí účet bez spoření či investice je u České spořitelny možné získat s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
Dále u České spořitelny probíhá marketingová akce pro nezletilé od 8 do 17 let (včetně), při níž mohou získat bonus 100 Kč měsíčně, a to až po dobu 5 měsíců po sobě (celkem tedy až 500 Kč). Podmínkou pro získání odměny za daný kalendářní měsíc je provedení minimálně tří plateb platební kartou.
Od 1. října 2026 Česká spořitelna navíc zavádí nový věrnostní program s názvem Level Up a společně s ním změnila způsob, jak od ní dostanete zvýhodněné úročení spořicího účtu. Nově tak budou moci dosáhnout na úrokovou sazbu až 5,20 %.
ČSOB: 3,80 % do 250 000 Kč na Spoření s bonusem
ČSOB u Spoření s bonusem nabízí úrok až 3,80 % p. a., nejvyšší sazba však standardně platí pouze pro úspory do 250 000 Kč. Část zůstatku přesahující tuto hranici banka úročí sazbou 2,00 % p. a.
Noví klienti mají situaci zpočátku jednodušší. Během prvních tří měsíců získají sazbu 3,80 % p. a. bez nutnosti plnit další podmínky. Pro její zachování v dalších měsících už musí být aktivnější. Na účet jim musí přijít alespoň 15 000 Kč měsíčně, kartou musí zaplatit minimálně pětkrát za měsíc a zároveň musí každý měsíc odložit nejméně 1 500 Kč do penzijního spoření, stavebního spoření nebo investic.
Odlišná pravidla má ČSOB Premium. Klienti tohoto programu musí do vybraných produktů pravidelně odkládat alespoň 4 000 Kč měsíčně. Při splnění stanovených podmínek mohou získat úrok 3,80 % p. a. až do zůstatku 1 milion Kč.
Méně podmínek musí splnit mladí klienti od 18 do 26 let. Pro získání sazby 3,80 % p. a. do 250 000 Kč jim stačí alespoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou. Pravidelný příjem ani odkládání peněz do dalších produktů banka nevyžaduje. Na stejnou sazbu mohou dosáhnout také nezletilí klienti, požadované podmínky za ně však musí splnit rodiče.
Spořit u ČSOB lze s vyšším úrokem i bez penzijního či stavebního spoření a investování. Pokud klientovi na účet přijde alespoň 15 000 Kč měsíčně a současně provede minimálně pět plateb kartou, ČSOB mu úspory do 250 000 Kč úročí sazbou 2,75 % p. a. Část zůstatku nad tuto hranici se úročí 2,00 % p. a.
Bez splnění požadovaných podmínek se však úročení výrazně propadne. Základní úroková sazba činí pouze 0,10 % p. a.
Nejvyšší sazbu 3,80 % p. a. ČSOB garantuje do 30. listopadu 2026. Pokud se podmínky následně změní, banka o tom klienty informuje nejpozději dva týdny před skončením současné nabídky.
Komerční banka: 3,50 % do 1 000 000 Kč na Spořicím účtu KB
Komerční banka láká na úrokovou sazbu 3,50 % p. a., kterou lze získat na Spořicím účtu KB pro úspory až do 1 milionu Kč. Peníze nad tuto hranici už banka úročí výrazně hůře, pouze sazbou 0,10 % p. a. Cesta k nejvyššímu úroku se navíc liší podle toho, zda si účet zakládá nový zákazník, nebo jej využívá stávající klient KB.
Noví klienti Komerční banky
Pro nově příchozí klienty je získání nejvyšší sazby navázáno především na využívání služeb banky. Klient musí používat mobilní bankovnictví KB+ a nejpozději do tří měsíců od založení spořicího účtu si sjednat některý z tarifů běžného účtu Komerční banky. Může jít například o bezplatný tarif Start.
Teprve po splnění obou požadavků začne banka úspory úročit zvýhodněnou sazbou 3,50 % p. a.
Stávající klienti Komerční banky
Dosavadní zákazníci KB mají pravidla nastavena jinak. Pro získání sazby 3,50 % p. a. musí do banky přivést alespoň 100 000 Kč nových peněz, tedy je jednorázově převést z účtu vedeného u jiné banky.
Tím ale podmínky nekončí. Následně je ještě potřeba zvýhodněné úročení aktivovat v bankovnictví KB+. Klient tak učiní v detailu spořicího účtu prostřednictvím možnosti „Získat bonus“.
Kdo požadované podmínky nesplní, na atraktivnější úrok nedosáhne. Komerční banka mu bude úspory úročit pouze základní sazbou 0,10 % p. a.
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Fio banka: úrok 3,50 % do 200 000 Kč na Fio kontu
Fio banka na Fio kontu pro fyzické osoby nabízí bonusovou úrokovou sazbu 3,50 % p.a. pro vklady do 200 000 Kč. Část prostředků nad tuto hranici se úročí podle jednotlivých pásem:
- 0,10 % p.a. z části vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč,
- 0,15 % p.a. z části vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč,
- 0,20 % p.a. z části vkladu nad 10 000 000 Kč.
Pro právnické osoby i fyzické osoby dále Fio banka nabízí samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 3,00 % bez omezení jeho maximální výše.
Partners Banka: úrok 3,20 % bez omezení na Spořicím účtu
Partners Banka rozděluje své běžné účty do tří tarifů – Pro jednoho, Pro dva a Pro rodinu. Jejich součástí může být spořicí účet, na kterém banka nabízí úrokovou sazbu 3,20 % p. a. bez horního limitu vkladu. Stejným úrokem se tak mohou zhodnocovat i úspory přesahující několik set tisíc korun.
Nejjednodušší cestu k sazbě 3,20 % p. a. mají klienti využívající tarify Pro dva a Pro rodinu, kteří ji získávají automaticky bez dalších podmínek. U nejzákladnějšího tarifu Pro jednoho už musí být klient aktivnější. Každý měsíc je potřeba alespoň pětkrát zaplatit kartou a současně mít aktivovanou službu Hlídání minimálního zůstatku.
Pokud klient s tarifem Pro jednoho požadavky dlouhodobě neplní, po třech měsících mu úroková sazba klesne z 3,20 % na 2,03 % p. a. Pokles přitom nemusí být trvalý. Jakmile začne podmínky znovu plnit nebo přejde na tarif Pro dva či Pro rodinu, banka mu obnoví sazbu 3,20 % p. a.
Ještě vyšší úrok lze dočasně získat prostřednictvím doporučitelského programu Partners Banky. Stávajícímu klientovi, který do banky přivede nového zákazníka, se úspory do 500 000 Kč po dobu jednoho měsíce úročí sazbou 4,06 % p. a.
Z doporučení profituje také nově příchozí klient. Pokud splní stanovené podmínky programu, Partners Banka mu na tři měsíce zvýší úrokovou sazbu o jeden procentní bod.
Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Banky a spořitelny mají v nabídce více spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Některé z nich však nabízejí úrokové sazby ve výši 3,00 % p.a. a nižší, ale s podmínkou investice či uložení vkladu do jiných produktů.
Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz: