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Sto způsobů, jak dosáhnout na průměrný důchod

Petr Gola
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V březnu letošního roku činil průměrný starobní důchod 21 793 Kč. Výši důchodu ovlivňují nejenom příjmy, ale i získaná doba pojištění, výchovné na děti a u předčasného důchodu i krácení. V praxi tak lze na průměrný důchod dosáhnout s různě vysokými příjmy. Podívejme se na 100 vybraných příjmových variant, kdy vzniká nárok na průměrný důchod.
Průměrný důchod v Česku
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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V přiložené tabulce uvádíme 100 variant, kdy je měsíční částka řádného starobního důchodu na úrovni průměrného březnového starobního důchodu ve výši 21 793 Kč. Máme uvedeny varianty při výpočtu řádného i předčasného starobního důchodu. K průměrnému starobnímu důchodu tak vedou různé cesty. Při získání vysoké doby pojištění, čerpání výchovného na tři děti a odchodu do řádného starobního důchodu stačí mít podprůměrné příjmy a naopak při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní při získání minimální doby pojištění je nutné mít relativně vysoké příjmy. 

Co se dozvíte v článku
  1. Osobní vyměřovací základ
  2. Doba pojištění: minimum je 35 let
  3. Počet dětí: výchovné 500 Kč za dítě
  4. Předčasnost – krácení
  5. Tabulka: 100 způsobů, jak mít průměrný důchod

Osobní vyměřovací základ

V prvním sloupci je uveden osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025, přičemž každý příjmový rok má stejnou váhu. Z tabulky je názorně vidět, že k průměrnému starobnímu důchodu vedou různé příjmové cesty a že pouze dosahované příjmy nerozhodují. 

Doba pojištění: minimum je 35 let

Ve druhém sloupci je uvedena doba pojištění, která se počítá v celých ukončených letech. Do doby pojištění se počítají odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Pro samotné přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let a pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Dosažení důchodového věku nestačí, je nutné splnit i potřebnou dobu pojištění, přičemž podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přísnější než pro přiznání řádného důchodu.

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Počet dětí: výchovné 500 Kč za dítě

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 činí výchovné na každé dítě 500 Kč, na výchovné mají nárok zpravidla ženy. Výchovné náleží ve stejné výši k řádnému i předčasnému důchodu a nerozhoduje konkrétní průběh pojištění.

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Předčasnost – krácení

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a standardní krácení činí za každý interval předčasnosti 1,5 % výpočtového základu. Legislativou je umožněno i poloviční krácení, podmínky pro jeho uplatnění jsou však poměrně přísné, protože musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 45 let, však některé náhradní doby pojištění se pro účely nižšího krácení nehodnotí. 

Důchodová kalkulačka, dosáhnete na průměrný důchod
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Tabulka: 100 způsobů, jak mít průměrný důchod

V tabulce máme úmyslně zvoleno krácení za 360 kalendářních dní předčasnosti, 720 kalendářních dní předčasnosti a 1080 dní předčasnosti, tedy při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelý rok, necelé dva roky a necelé tři roky. Při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o jeden rok, o dva roky a o tři roky by bylo krácení za předčasnost kvůli pár dnům zbytečně vyšší. 

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Počet dětí

Předčasnost

Starobní důchod

63 670 Kč

35 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

60 000 Kč

35 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

56 320 Kč

35 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

52 650 Kč

35 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

60 223 Kč

36 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

56 650 Kč

36 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

53 075 Kč

36 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

49 505 Kč

36 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

56 960 Kč

37 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

53 480 Kč

37 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

50 007 Kč

37 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

46 530 Kč

37 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

53 870 Kč

38 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

50 485 Kč

38 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

47 100 Kč

38 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

43 710 Kč

38 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

50 940 Kč

39 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

47 640 Kč

39 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

44 340 Kč

39 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

41 042 Kč

39 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

48 150 Kč

40 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

44 940 Kč

40 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

41 720 Kč

40 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

38 505 Kč

40 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

45 500 Kč

41 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

42 360 Kč

41 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

39 225 Kč

41 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

36 090 Kč

41 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

42 975 Kč

42 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

39 915 Kč

42 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

36 850 Kč

42 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

33 790 Kč

42 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

40 570 Kč

43 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

37 580 Kč

43 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

34 590 Kč

43 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

31 595 Kč

43 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

38 275 Kč

44 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

35 350 Kč

44 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

32 425 Kč

44 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

29 505 Kč

44 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

36 080 Kč

45 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

33 220 Kč

45 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

30 360 Kč

45 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

27 505 Kč

45 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

33 980 Kč

46 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

31 185 Kč

46 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

28 385 Kč

46 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

25 590 Kč

46 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

31 970 Kč

47 let

0

řádný důchod

21 793 Kč

29 230 Kč

47 let

1

řádný důchod

21 793 Kč

26 495 Kč

47 let

2

řádný důchod

21 793 Kč

23 760 Kč

47 let

3

řádný důchod

21 793 Kč

60 260 Kč

40 let

0

360 dní

21 793 Kč

56 693 Kč

40 let

1

360 dní

21 793 Kč

53 120 Kč

40 let

2

360 dní

21 793 Kč

49 540 Kč

40 let

3

360 dní

21 793 Kč

75 420 Kč

40 let

0

720 dní

21 793 Kč

71 400 Kč

40 let

1

720 dní

21 793 Kč

67 375 Kč

40 let

2

720 dní

21 793 Kč

63 355 Kč

40 let

3

720 dní

21 793 Kč

94 940 Kč

40 let

0

1080 dní

21 793 Kč

90 340 Kč

40 let

1

1080 dní

21 793 Kč

85 730 Kč

40 let

2

1080 dní

21 793 Kč

81 130 Kč

40 let

3

1080 dní

21 793 Kč

56 995 Kč

41 let

0

360 dní

21 793 Kč

53 520 Kč

41 let

1

360 dní

21 793 Kč

50 045 Kč

41 let

2

360 dní

21 793 Kč

46 570 Kč

41 let

3

360 dní

21 793 Kč

71 305 Kč

41 let

0

720 dní

21 793 Kč

67 400 Kč

41 let

1

720 dní

21 793 Kč

63 500 Kč

41 let

2

720 dní

21 793 Kč

59 600 Kč

41 let

3

720 dní

21 793 Kč

89 570 Kč

41 let

0

1080 dní

21 793 Kč

85 120 Kč

41 let

1

1080 dní

21 793 Kč

80 685 Kč

41 let

2

1080 dní

21 793 Kč

75 970 Kč

41 let

3

1080 dní

21 793 Kč

53 905 Kč

42 let

0

360 dní

21 793 Kč

50 520 Kč

42 let

1

360 dní

21 793 Kč

47 130 Kč

42 let

2

360 dní

21 793 Kč

43 750 Kč

42 let

3

360 dní

21 793 Kč

67 420 Kč

42 let

0

720 dní

21 793 Kč

63 640 Kč

42 let

1

720 dní

21 793 Kč

59 850 Kč

42 let

2

720 dní

21 793 Kč

56 060 Kč

42 let

3

720 dní

21 793 Kč

84 557 Kč

42 let

0

1080 dní

21 793 Kč

80 260 Kč

42 let

1

1080 dní

21 793 Kč

75 970 Kč

42 let

2

1080 dní

21 793 Kč

71 675 Kč

42 let

3

1080 dní

21 793 Kč

50 970 Kč

43 let

0

360 dní

21 793 Kč

47 672 Kč

43 let

1

360 dní

21 793 Kč

44 370 Kč

43 let

2

360 dní

21 793 Kč

41 072 Kč

43 let

3

360 dní

21 793 Kč

63 770 Kč

43 let

0

720 dní

21 793 Kč

60 088 Kč

43 let

1

720 dní

21 793 Kč

56 407 Kč

43 let

2

720 dní

21 793 Kč

52 730 Kč

43 let

3

720 dní

21 793 Kč

79 873 Kč

43 let

0

1080 dní

21 793 Kč

75 715 Kč

43 let

1

1080 dní

21 793 Kč

71 560 Kč

43 let

2

1080 dní

21 793 Kč

67 410 Kč

43 let

3

1080 dní

21 793 Kč

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

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