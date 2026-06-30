Sto způsobů, jak dosáhnout na průměrný důchod

V přiložené tabulce uvádíme 100 variant, kdy je měsíční částka řádného starobního důchodu na úrovni průměrného březnového starobního důchodu ve výši 21 793 Kč. Máme uvedeny varianty při výpočtu řádného i předčasného starobního důchodu. K průměrnému starobnímu důchodu tak vedou různé cesty. Při získání vysoké doby pojištění, čerpání výchovného na tři děti a odchodu do řádného starobního důchodu stačí mít podprůměrné příjmy a naopak při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní při získání minimální doby pojištění je nutné mít relativně vysoké příjmy.
Co se dozvíte v článku
Osobní vyměřovací základ
V prvním sloupci je uveden osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025, přičemž každý příjmový rok má stejnou váhu. Z tabulky je názorně vidět, že k průměrnému starobnímu důchodu vedou různé příjmové cesty a že pouze dosahované příjmy nerozhodují.
Doba pojištění: minimum je 35 let
Ve druhém sloupci je uvedena doba pojištění, která se počítá v celých ukončených letech. Do doby pojištění se počítají odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Pro samotné přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let a pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Dosažení důchodového věku nestačí, je nutné splnit i potřebnou dobu pojištění, přičemž podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přísnější než pro přiznání řádného důchodu.
Počet dětí: výchovné 500 Kč za dítě
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 činí výchovné na každé dítě 500 Kč, na výchovné mají nárok zpravidla ženy. Výchovné náleží ve stejné výši k řádnému i předčasnému důchodu a nerozhoduje konkrétní průběh pojištění.
Předčasnost – krácení
Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a standardní krácení činí za každý interval předčasnosti 1,5 % výpočtového základu. Legislativou je umožněno i poloviční krácení, podmínky pro jeho uplatnění jsou však poměrně přísné, protože musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 45 let, však některé náhradní doby pojištění se pro účely nižšího krácení nehodnotí.
Důchodová kalkulačka, dosáhnete na průměrný důchod
Tabulka: 100 způsobů, jak mít průměrný důchod
V tabulce máme úmyslně zvoleno krácení za 360 kalendářních dní předčasnosti, 720 kalendářních dní předčasnosti a 1080 dní předčasnosti, tedy při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelý rok, necelé dva roky a necelé tři roky. Při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o jeden rok, o dva roky a o tři roky by bylo krácení za předčasnost kvůli pár dnům zbytečně vyšší.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Počet dětí
|
Předčasnost
|
Starobní důchod
|
63 670 Kč
|
35 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
60 000 Kč
|
35 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
56 320 Kč
|
35 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
52 650 Kč
|
35 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
60 223 Kč
|
36 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
56 650 Kč
|
36 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
53 075 Kč
|
36 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
49 505 Kč
|
36 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
56 960 Kč
|
37 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
53 480 Kč
|
37 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
50 007 Kč
|
37 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
46 530 Kč
|
37 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
53 870 Kč
|
38 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
50 485 Kč
|
38 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
47 100 Kč
|
38 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
43 710 Kč
|
38 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
50 940 Kč
|
39 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
47 640 Kč
|
39 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
44 340 Kč
|
39 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
41 042 Kč
|
39 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
48 150 Kč
|
40 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
44 940 Kč
|
40 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
41 720 Kč
|
40 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
38 505 Kč
|
40 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
45 500 Kč
|
41 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
42 360 Kč
|
41 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
39 225 Kč
|
41 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
36 090 Kč
|
41 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
42 975 Kč
|
42 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
39 915 Kč
|
42 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
36 850 Kč
|
42 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
33 790 Kč
|
42 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
40 570 Kč
|
43 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
37 580 Kč
|
43 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
34 590 Kč
|
43 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
31 595 Kč
|
43 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
38 275 Kč
|
44 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
35 350 Kč
|
44 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
32 425 Kč
|
44 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
29 505 Kč
|
44 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
36 080 Kč
|
45 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
33 220 Kč
|
45 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
30 360 Kč
|
45 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
27 505 Kč
|
45 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
33 980 Kč
|
46 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
31 185 Kč
|
46 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
28 385 Kč
|
46 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
25 590 Kč
|
46 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
31 970 Kč
|
47 let
|
0
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
29 230 Kč
|
47 let
|
1
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
26 495 Kč
|
47 let
|
2
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
23 760 Kč
|
47 let
|
3
|
řádný důchod
|
21 793 Kč
|
60 260 Kč
|
40 let
|
0
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
56 693 Kč
|
40 let
|
1
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
53 120 Kč
|
40 let
|
2
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
49 540 Kč
|
40 let
|
3
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
75 420 Kč
|
40 let
|
0
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
71 400 Kč
|
40 let
|
1
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
67 375 Kč
|
40 let
|
2
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
63 355 Kč
|
40 let
|
3
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
94 940 Kč
|
40 let
|
0
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
90 340 Kč
|
40 let
|
1
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
85 730 Kč
|
40 let
|
2
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
81 130 Kč
|
40 let
|
3
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
56 995 Kč
|
41 let
|
0
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
53 520 Kč
|
41 let
|
1
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
50 045 Kč
|
41 let
|
2
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
46 570 Kč
|
41 let
|
3
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
71 305 Kč
|
41 let
|
0
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
67 400 Kč
|
41 let
|
1
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
63 500 Kč
|
41 let
|
2
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
59 600 Kč
|
41 let
|
3
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
89 570 Kč
|
41 let
|
0
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
85 120 Kč
|
41 let
|
1
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
80 685 Kč
|
41 let
|
2
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
75 970 Kč
|
41 let
|
3
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
53 905 Kč
|
42 let
|
0
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
50 520 Kč
|
42 let
|
1
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
47 130 Kč
|
42 let
|
2
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
43 750 Kč
|
42 let
|
3
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
67 420 Kč
|
42 let
|
0
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
63 640 Kč
|
42 let
|
1
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
59 850 Kč
|
42 let
|
2
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
56 060 Kč
|
42 let
|
3
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
84 557 Kč
|
42 let
|
0
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
80 260 Kč
|
42 let
|
1
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
75 970 Kč
|
42 let
|
2
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
71 675 Kč
|
42 let
|
3
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
50 970 Kč
|
43 let
|
0
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
47 672 Kč
|
43 let
|
1
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
44 370 Kč
|
43 let
|
2
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
41 072 Kč
|
43 let
|
3
|
360 dní
|
21 793 Kč
|
63 770 Kč
|
43 let
|
0
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
60 088 Kč
|
43 let
|
1
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
56 407 Kč
|
43 let
|
2
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
52 730 Kč
|
43 let
|
3
|
720 dní
|
21 793 Kč
|
79 873 Kč
|
43 let
|
0
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
75 715 Kč
|
43 let
|
1
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
71 560 Kč
|
43 let
|
2
|
1080 dní
|
21 793 Kč
|
67 410 Kč
|
43 let
|
3
|
1080 dní
|
21 793 Kč
vlastní výpočet autora