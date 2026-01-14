Finance.cz  »  Ekonomika  »  Třetina Rakušanů pracuje na zkrácený úvazek, kolik hodin týdně odpracují?

Třetina Rakušanů pracuje na zkrácený úvazek, kolik hodin týdně odpracují?

Zkrácené úvazky jsou v Evropě velmi oblíbené. Z finančních důvodů si však nemůže dovolit pracovat na zkrácený úvazek každý. Ve vyspělém Rakousku ale pracuje na zkrácený úvazek každý třetí zaměstnanec! Kolik hodin tráví Rakušané v práci?
Rakousko, mince, bankovky, euro
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Zkrácený úvazek je možností, jak skloubit pracovní kariéru, péči o rodinu a ještě k tomu mít čas na vlastní koníčky a seberealizaci. Zkrácené úvazky v praxi vítají i lidé v předdůchodovém věku, kteří chtějí odejít až do řádného starobního důchodu a přitom třeba ze zdravotních důvodů již nemohou pracovat na plný úvazek.

  1. Rakušané pracují méně než v minulosti
  2. Ne každý si může zkrácený úvazek dovolit
  3. Rakušané patří ke špičce ve využívání zkrácených úvazků
  4. Kolik odpracují zaměstnanci na zkrácený úvazek?

Rakušané pracují méně než v minulosti

V posledních dvaceti letech v Rakousku klesl průměrný počet odpracovaných hodin týdně, a to z 39,7 hodin týdně v roce 2004 na 35,4 hodin týdně v roce 2024, což je již poměrně výrazný pokles o 4,3 hodiny týdně. Hlavním důvodem je zvyšování počtu zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek, jak je vidět z tabulky níže.

Počet Rakušanů pracujících na zkrácený úvazek
Rok Počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek
2024 1 412 100
2014 1 146 500
2004 720 600

Zdroj: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14 071–264/25 – „Teilzeitbeschäftigte arbeiteten 2024 im Schnitt 21,7 Stunden pro Woche“ vom 18. 12. 2025

Ne každý si může zkrácený úvazek dovolit

Ve vyspělých zemích světa je nabízení zkrácených úvazků pro zaměstnavatele možností, jak přilákat do firmy zaměstnance, pro které je možnost pracovat na zkrácený úvazek z různých důvodů klíčové. Vzhledem k tomu, že zaměstnání na zkrácený úvazek generuje nižší příjem, než by tomu bylo v případě zaměstnání na plný úvazek, tak ne všichni zaměstnanci preferující možnost práce na zkrácený úvazek si to mohou dovolit. Z tohoto důvodu je mnohem více rozšířeno zaměstnání na zkrácený úvazek v západoevropských zemích, kde jsou stále výrazně vyšší mzdy, než ve východoevropských zemích. 

školení pri začínající mzdové účetní

Rakušané patří ke špičce ve využívání zkrácených úvazků

Rakousko přitom patří spolu s Nizozemskem, Německem a Dánskem k zemím, kde je práce na zkrácený úvazek nejvíce rozšířena. Dle rakouského statistického úřadu pracoval v roce 2024 na zkrácený úvazek přibližně každý třetí zaměstnanec. Z důvodu vysoké rozšířenosti zkráceného úvazku tak v průměru odpracoval v roce 2024 rakouský zaměstnanec v průměru pouze 35,4 hodin týdně.
  • zaměstnanci na plný úvazek v průměru odpracovali 41,6 hodin týdně
  • zaměstnanci na zkrácený úvazek v průměru odpracovali 21,7 hodin týdně

Kolik odpracují zaměstnanci na zkrácený úvazek?

V přiložené tabulce níže máme uvedeno, jak se liší počet odpracovaných hodin zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek. Z tabulky názorně vidíme, že nejčastěji odpracují zaměstnanci na zkrácený úvazek v Rakousku 25 až 35 hodin týdně. Výjimkou však nejsou ani velmi zkrácené úvazky pouze pod 12 hodin týdně. Vyšší hodinový týdenní rozsah než 35 hodin již nedává u zkráceného úvazku příliš smysl, proto takto málo zkrácený úvazek má jenom 1,7 % zaměstnanců.

Kolik Rakušané odpracují na zkrácený úvazek?
Počet odpracovaných hodin (na zkrácený úvazek) Počet zaměstnanců (na zkrácený úvazek)
Pod 12 hodin týdně 17,7 %
12 až 24 hodin 36,3 %
25 až 35 hodin 44,3 %
nad 35 hodin 1,7 %

Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14 071–264/25 – „Teilzeitbeschäftigte arbeiteten 2024 im Schnitt 21,7 Stunden pro Woche“ vom 18. 12. 2025

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

